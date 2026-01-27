Silber im Chart-Check: Erstmals über 100 USD!



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Silberpreis. Zur Feier der erstmaligen dreistelligen Notierung von Silber möchte Jörg Scherer heute gemeinsam mit Ihnen auf das neue Allzeithoch des Edelmetalls eingehen. Außerdem präsentiert er einige aufschlussreiche Schlüsselmarken, die Sie für die kommenden Tage und Wochen kennen sollten. Welche Bedeutung das neue Allzeithoch für Silber hat und was die aktuelle Situation renditetechnisch für das Edelmetall bietet, erfahren Sie in diesem Video. Schalten Sie daher ein!



HSBC Daily Trading TV vom 27.01.2026: Erstmals über 100 USD!









