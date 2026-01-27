Mit der Aktie von DroneShield ging es kürzlich etwas nach unten. Doch bietet sich in dieser Situation eine Kaufchance bei dem Unternehmen? Gute Zahlen Die Aktie von DroneShield hat in den vergangenen Tagen eine Korrektur gezeigt, nachdem die Papiere zuvor stark nach oben gelaufen waren. Diese Bewegung ist allerdings aus charttechnischer Sicht völlig normal und der Aufwärtstrend bleibt weiterhin intakt. Gleichzeitig sieht es fundamental weiter positiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de