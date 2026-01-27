Strategy hat die nächsten massiven Bitcoin-Käufe durchgeführt und gleichzeitig nach Ansicht der Analysten sehr viel Kurspotenzial. Doch lohnt sich jetzt ein Einstieg für Investoren? Die nächsten Käufe Die Bitcoin-Holding Strategy hat ein weiteres Mal bei der Kryptowährung zugegriffen. Wie am Montag bekannt wurde, akkumulierte das Unternehmen unter der Leitung von Chairman Michael Saylor in der vergangenen Woche 2.932 BTC im Gesamtwert von 264 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
