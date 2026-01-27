© Foto: OpenAIKI und Innovationen: Daten zeigen, Deutschland investiert mehr, doch andere Länder sind bei den Ausgaben weiter vorne.Inzwischen setzt jedes vierte Unternehmen in Deutschland Künstliche Intelligenz (KI) in seinen Produkten oder Geschäftsprozessen ein, wie aus Daten des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hervorgeht. Im Bereich der Softwareentwickler und IT-Dienstleister ist der Anteil am Größten. Dort nutzen 58 Prozent Künstliche Intelligenz. Zudem ist KI bereits in der Beraterbranche weit verbreitet. Zu ihr zählen Rechts-, Wirtschafts- und Unternehmensberatungen sowie die Werbewirtschaft. Wie stark der Anstieg tatsächlich ist, zeigen folgende Zahlen: Zum Jahresende …Den vollständigen Artikel lesen
