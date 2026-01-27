REDMOND, WASHINGTON / ACCESS Newswire / 27. Januar 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein Technologiepionier, der fortschrittliche Wahrnehmungslösungen für Autonomie und Mobilität anbietet, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb bestimmter Vermögenswerte von Luminar Technologies, Inc. geschlossen hat, darunter IP-Rechte und Lagerbestände im Zusammenhang mit den Lidar-Sensoren Iris und Halo, wichtiges Ingenieurs- und Betriebspersonal sowie bestimmte kommerzielle Verträge und Aufträge.

MicroVision wurde bei einer von Luminar gemäß Abschnitt 363 des US-Insolvenzgesetzes durchgeführten Auktion zum Gewinner gekürt und erwarb bestimmte Vermögenswerte, Mitarbeiter und Verträge im Zusammenhang mit dem Lidar-Geschäft von Luminar für einen Kaufpreis von 33 Millionen $ in bar.

"Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, die kommerziellen Ziele von MicroVision strategisch voranzutreiben und die einzigartigen Produkte des Luminar-Teams weiterzuentwickeln", sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. "Da wir bereits unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, strategische Chancen zur Förderung unserer Geschäftsprioritäten zu erkennen und einzigartige Vermögenswerte und Talente effektiv in die MicroVision-Familie zu integrieren, beabsichtigen wir, das erworbene Geschäft sehr effizient zu integrieren, wobei wir uns intensiv auf die Rationalisierung der Abläufe und das Kostenmanagement konzentrieren werden."

"Es ist kein Geheimnis, dass der Lidar-Markt reif für Disruption ist und einer weiteren Konsolidierung bedarf", so DeVos weiter. "Aufbauend auf unserer bewährten Führungsrolle in der Automobilbranche, unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Lieferung von Produkten für den Verteidigungsbereich und unserem nun noch umfangreicheren Portfolio an technologisch vielfältigen Lidar-Sensoren und fortschrittlichen Wahrnehmungslösungen sind wir davon überzeugt, dass MicroVision bereit ist, die Branche grundlegend zu verändern, eine breite kommerzielle Akzeptanz zu ermöglichen und die Sicherheit erheblich zu erhöhen."

Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch das Insolvenzgericht. Eine Anhörung zur Einholung der gerichtlichen Genehmigung ist für den 27. Januar 2026 angesetzt, und die Übernahme wird voraussichtlich am oder kurz nach dem 2. Februar 2026 abgeschlossen sein. Das Unternehmen geht davon aus, dass es bei seiner nächsten regulären Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen weitere Informationen zur Übernahme bekannt geben wird.

Über MicroVision

MicroVision ist führend bei der weltweiten Einführung innovativer Wahrnehmungslösungen mit dem Ziel, Mobilität und Autonomie sicherer zu machen. Unsere technische Exzellenz mit Sitz in Washington State, Washington, D.C. sowie Hamburg und Ulm, Deutschland, ermöglicht uns, integrierte Lidar-Hardware und Wahrnehmungssoftwarelösungen zu entwickeln und anzubieten. Unsere proprietären Technologien verbessern die Sicherheit und Automatisierung in verschiedenen industriellen Anwendungen, darunter Robotik, automatisierte Lagerhäuser und Landwirtschaft, und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung autonomer Systeme. Die Kerntechnologie von MicroVision, die ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt wurde, prägt weiterhin die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrfunktionen. Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung von Technologien für den Militärbereich umfasst unser Angebot teil- und vollautonome luft- und bodengestützte Sensorsysteme. Mit unseren Solid-State-Lidar-Technologien, darunter MEMS-basierte Langstrecken-Lidar- und Flash-basierte Kurzstrecken-Lidar-Systeme, die in unsere Onboard-Wahrnehmungssoftware integriert sind, verfügt MicroVision über das Know-how, um sichere Mobilität zu ermöglichen.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com, oder Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc, und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MAVIN, MOVIA und MOSAIK sind Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, darunter Aussagen zur Übernahme, einschließlich Vorteilen, Kosten, Synergien, Fähigkeiten und Zeitplan, zur kommerziellen Weiterentwicklung, zu Technologie- und Produktfähigkeiten und -wert sowie Aussagen, die Wörter wie "erwartet", "glaubt" oder "beabsichtigt" enthalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, die Übernahme erfolgreich abzuschließen und das übernommene Geschäft zu integrieren; die mit den erworbenen Vermögenswerten verbundenen Kosten könnten höher ausfallen als von uns prognostiziert; Kapitalmarktrisiken; unsere Fähigkeit, mit begrenzten Barmitteln operativ zu arbeiten oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz unserer Technologien und Produkte oder von Produkten, in denen unsere Technologien zum Einsatz kommen; die Nichterfüllung der in unseren Vereinbarungen festgelegten Leistungen durch unsere Geschäftspartner; unsere Fähigkeit, Parteien zu finden, die bereit sind, die von uns für den Kauf oder die Lizenzierung von geistigem Eigentum als angemessen erachteten Beträge zu zahlen; die Nichterfüllung offener Kaufaufträge durch uns oder unsere Kunden; unsere finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen unserer Wettbewerber; unsere Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung unserer Technologien; unsere Fähigkeit, unsere Rechte an geistigem Eigentum durchzusetzen und unsere proprietären Technologien zu schützen; die Fähigkeit, zusätzliche Aufträge zu erhalten und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung kommerzieller Produkte und Verzögerungen bei der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung unserer Produkte; potenzielle Produkthaftungsansprüche; unsere Fähigkeit, unsere Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, sowie andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren SEC-Berichten, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K, unserer Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte, genannt werden. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren dar, die uns beeinflussen können. Es sollte beachtet werden, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können und dass die in dieser Mitteilung genannten Faktoren uns in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Sofern nicht ausdrücklich durch die Bundeswertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner für Investoren

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

mailto:MVIS@darrowir.com

Medienkontakt:

Marketing@MicroVision.com

Quelle: MicroVision, Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82724Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82724&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US5949603048Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.