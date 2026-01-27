Gold über 5.000 Dollar, Silber über 100 - die Edelmetallmärkte erleben eine historische Rally. Warum der Anstieg noch lange nicht vorbei sein muss und welche Chancen jetzt besonders glänzen. Es passiert nicht oft, dass man live dabei ist, wenn die Märkte ein neues Kapitel aufschlagen. Doch genau das erleben Anleger in diesen Tagen: Gold bricht erstmals über die Marke von 5.000 US Dollar je Unze, während Silber mit über 100 Dollar in Sphären vordringt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE