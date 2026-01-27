Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
27.01.2026 18:21 Uhr
190 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/DAX knapp im Minus - Dollar sorgt für Gegenwind

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX knapp im Minus - Dollar sorgt für Gegenwind

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag die meiste Zeit kaum vom Fleck bewegt. Der DAX beendete den Handelstag 0,2 Prozent tiefer bei 24.894 Punkten. Die Berichtssaison zum Schlussquartal 2025 liefert bisher noch keine Argumente für Investierende, auf breiter Front zu kaufen. Vielmehr wird momentan auf die Stärke im Euro - oder die Schwäche im Dollar - geschaut. Die Gemeinschaftswährung notiert knapp unter 1,20 Dollar und macht den Exporteuren das Leben zunehmend schwer. Zusammen mit den US-Zöllen dürfte dies 2026 die Margen belasten. Einen weiteren Belastungsfaktor macht Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, in der hohen geopolitischen Unsicherheit aus. Deutschland könnte grundsätzlich von einer Kapitalrotation weg von den USA profitieren, bleibe jedoch strukturell anfällig durch seine starke Exportabhängigkeit.

Bei den Einzelaktien standen Puma mit Plus 9 Prozent auf 23,58 Euro im Fokus. Seit Tagen gab es Medienberichte, dass der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports den Einstieg plane. Nun ist es Fakt: Anta Sports übernimmt den Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Anta hat damit 35 Euro je Puma-Aktie bezahlt. Der chinesische Konzern will mit dem Kauf seine globale Markenpräsenz stärken. Doch ein Gebot an die "freien Aktionäre" wird an der Börse aktuell nicht erwartet.

Positiv für die Deutsche Post (+1,5%) wurden die Viertquartalszahlen der UPS an der Börse gewertet. Der US-Wettbewerber hat einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz erzielt, wie die Analysten von Raymond James schrieben. Sie hoben hervor, dass sowohl das Volumen am Heimatmarkt als auch die Margen im internationalen Geschäft die Erwartungen übertroffen und so das Wachstum angetrieben hätten.

Zu BASF hat sich JP Morgan skeptisch geäußert und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Kursziel wurde zudem auf 36 von 40 Euro gesenkt. BASF sei einer der teuersten Zykliker, hieß es zur Begründung. Die Aktien fielen um 0,5 Prozent auf 46,10 Euro.

Die Aktien von Fielmann stiegen dagegen um 2 Prozent. Berenberg hatte die Beobachtung mit "Buy" und einem Kursziel von 56 Euro gestartet. Trotz guter Finanzkennzahlen werde die Aktie gegenüber der Branche mit niedrigeren Multiples gehandelt, so die Begründung. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    24.894,44 -0,2%   +1,8% 
DAX-Future                24.972,00 -0,3%   +1,2% 
XDAX                   24.873,34 -0,3%   +1,5% 
MDAX                   31.727,85 -0,3%   +3,9% 
TecDAX                   3.712,95 -0,5%   +3,0% 
SDAX                   18.327,67 -0,3%   +7,0% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 127,87   -2 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     20     20   0 3.700,8  54,6    3.390,4      46,7 
MDAX                    19     30   1  705,2  29,6     604,3      26,8 
TecDAX                   15     15   0  874,7  18,0     827,9      16,2 
SDAX                    28     36   6  112,1   7,2     133,4      8,8 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 11:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.