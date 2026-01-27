Wie können Versicherungsmakler digitale Tools - vom MVP über Vergleichsrechner bis zu Extranets - reibungslos miteinander verzahnen? Diese Frage beschäftigt viele Maklerunternehmen. Wie weit ist die Branche und welche Ansätze schaffen echte Vernetzung? Versicherungsmakler arbeiten heute mit einer Vielzahl digitaler Tools. Im Zentrum steht dabei das Maklerverwaltungsprogramm (MVP), flankiert von Vergleichsrechnern, Marketinglösungen, Versicherer-Extranets und diversen Versicherungsportalen. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact