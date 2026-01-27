Anzeige
Dienstag, 27.01.2026
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
WKN: 852362 | ISIN: FR0000120172 | Ticker-Symbol: CAR
Tradegate
27.01.26 | 19:18
13,795 Euro
-0,97 % -0,135
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
CAC-40
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
CARREFOUR SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CARREFOUR SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,79513,81019:29
13,79513,81019:25
ratgeberGELD.at
27.01.2026 18:39 Uhr
285 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Carrefour - CA: auf dem Weg zur Omnichannel-Plattform!

Breakout-Setup!

Startet die Carrefour-Aktie (CA) jetzt durch! Dividendenrendite 2025e: 6.83 Prozent!

Carrefour (CA) - ISIN FR0000120172

Rückblick: Ein Kursplus von rund 10 Prozent sehen wir im Halbjahresvergleich der Carrefour-Aktie. Nach dem Doppeltop rund um den Jahreeswechsel kehrte das Wertpapier kurzfristig unter den 50er-EMA zurück, hat sich aber zwischenzeitlich im Bereich der gleitenden Durchschnitte stabilisiert.

Carrefour-Aktie: Chart vom 27.01.2026 Kürzel: CA Kurs: 13.826 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine weitere Verengung der Risikospanne wäre wünschenswert. Aus heutiger sicht läge das Kaufsignal bei circa 14 EUR, das Kursziel beim zuvor genannten Doppeltop.

Mögliches bärisches Szenario

Unter dem 50er-EMA sähe es deutlich schlechter aus, sodass wir das Setup nicht weiter verfolgen würden.

Meinung: Carrefour wandelt sich vom klassischen Supermarkt zum digitalen Handels-Ökosystem. Der Konzern setzt auf Omnichannel-Vertrieb, also die enge Verbindung von Filialen, Onlinehandel, Click & Collect und Lieferdiensten. Zusätzlich baut Carrefour ein Marktplatzmodell auf, über das auch Drittanbieter verkaufen können. Ein wichtiger Gewinnfaktor sind Eigenmarken, mit denen Preise niedrig gehalten und Margen gesichert werden. Gleichzeitig nutzt Carrefour Kundendaten aus Bonusprogrammen für personalisierte Angebote und verkauft Werbeflächen an Marken. KI hilft bei Preisgestaltung, Lagerplanung und der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Kurz gesagt: Carrefour will weniger reiner Händler sein und mehr datengetriebene Handelsplattform - um gegen Discounter und Onlinekonkurrenz zu bestehen. Für das abgeschlossene Jahr 2025 wird ein moderates Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet. Das laufende Jahr verspricht laut aktuellen Prognosen deutlich mehr, was sich auf den Aktienkurs gleichfalls positiv auswirken könnte. Die Dividendenrendite wird mit hohen 6.83 Prozent prognostiziert. In Bezug auf die Ausschüttungsquote kommen wir auf knapp 83 Prozent.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 39.68 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu Carrefour ist neutral.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/carrefour-s-a-wie-der-handelsriese-sein-oekosystem-zwischen-supermarkt/68472965
  • Veröffentlichungsdatum: 27.01.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
