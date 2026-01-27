Carrefour - CA: auf dem Weg zur Omnichannel-Plattform!

Breakout-Setup!

Startet die Carrefour-Aktie (CA) jetzt durch! Dividendenrendite 2025e: 6.83 Prozent!

Carrefour (CA) - ISIN FR0000120172

Rückblick: Ein Kursplus von rund 10 Prozent sehen wir im Halbjahresvergleich der Carrefour-Aktie. Nach dem Doppeltop rund um den Jahreeswechsel kehrte das Wertpapier kurzfristig unter den 50er-EMA zurück, hat sich aber zwischenzeitlich im Bereich der gleitenden Durchschnitte stabilisiert.

Carrefour-Aktie: Chart vom 27.01.2026 Kürzel: CA Kurs: 13.826 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine weitere Verengung der Risikospanne wäre wünschenswert. Aus heutiger sicht läge das Kaufsignal bei circa 14 EUR, das Kursziel beim zuvor genannten Doppeltop.

Mögliches bärisches Szenario

Unter dem 50er-EMA sähe es deutlich schlechter aus, sodass wir das Setup nicht weiter verfolgen würden.

Meinung: Carrefour wandelt sich vom klassischen Supermarkt zum digitalen Handels-Ökosystem. Der Konzern setzt auf Omnichannel-Vertrieb, also die enge Verbindung von Filialen, Onlinehandel, Click & Collect und Lieferdiensten. Zusätzlich baut Carrefour ein Marktplatzmodell auf, über das auch Drittanbieter verkaufen können. Ein wichtiger Gewinnfaktor sind Eigenmarken, mit denen Preise niedrig gehalten und Margen gesichert werden. Gleichzeitig nutzt Carrefour Kundendaten aus Bonusprogrammen für personalisierte Angebote und verkauft Werbeflächen an Marken. KI hilft bei Preisgestaltung, Lagerplanung und der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Kurz gesagt: Carrefour will weniger reiner Händler sein und mehr datengetriebene Handelsplattform - um gegen Discounter und Onlinekonkurrenz zu bestehen. Für das abgeschlossene Jahr 2025 wird ein moderates Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet. Das laufende Jahr verspricht laut aktuellen Prognosen deutlich mehr, was sich auf den Aktienkurs gleichfalls positiv auswirken könnte. Die Dividendenrendite wird mit hohen 6.83 Prozent prognostiziert. In Bezug auf die Ausschüttungsquote kommen wir auf knapp 83 Prozent.

Marktkapitalisierung: 39.68 Mrd. EUR

Meine Meinung zu Carrefour ist neutral.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/carrefour-s-a-wie-der-handelsriese-sein-oekosystem-zwischen-supermarkt/68472965

Veröffentlichungsdatum: 27.01.2026

Autor: Thomas Canali

