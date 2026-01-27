TII Racing erzielte die schnellste autonome Runde der Meisterschaft und setzte damit einen neuen Maßstab für hochgeschwindigkeitsfähige, bildverarbeitungsbasierte Autonomie

MAVLAB sicherte sich den Multi-Drohnen-Titel und demonstrierte robuste Multi-Agenten-Autonomie in komplexen, gemeinsam genutzten Umgebungen

Der menschliche FPV-Pilot MinChan Kim besiegte seinen KI-Konkurrenten knapp in einem spannenden Finale zwischen Mensch und KI, das bis zum Schluss spannend blieb

Die Drohnenmeisterschaft der Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) stellte eine entscheidende Bewährungsprobe für autonome und menschliche Leistung dar. Das Team TII Racing des Technology Innovation Institute erzielte die schnellste autonome Runde und gewann damit die AI Speed Challenge, während der menschliche FPV-Pilot (First-Person-View) MinChan Kim Weltmeister im FPV im Finale "Mensch gegen KI" knapp den Sieg davontrug.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260126608665/de/

A2RL Drone Championship Sets the Pace for AI in Autonomous Flight (Photo: AETOSWire)

Die von ASPIRE, dem Innovationsförderungszweig des Advanced Technology Research Council (ATRC), organisierte Veranstaltung hob sowohl die rasanten Fortschritte im Bereich der bildbasierten Autonomie als auch die geringen Unterschiede hervor, die nach wie vor zwischen menschlichem Instinkt und maschineller Ausführung bei hoher Geschwindigkeit bestehen.

Die A2RL-Meisterschaft fand am 21. und 22. Januar während der UMEX statt und brachte führende KI-Forschungsteams und erstklassige FPV-Piloten zusammen, um in verschiedenen Rennformaten gegeneinander anzutreten und ihre Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Kontrolle unter realen Rennbedingungen zu testen. Im Rahmen des Wettbewerbs wurde ein Gesamtpreisgeld von 600.000 US-Dollar vergeben.

TII Racing setzt Maßstäbe in der AI Speed Challenge

Im AI Speed Race erzielte TII Racing die schnellste Leistung der Meisterschaft und erreichte eine Rundenzeit von 12,032 Sekunden, die schnellste aller Teilnehmer. MAVLAB folgte dicht dahinter mit einer Zeit von 12,832 Sekunden, was die sich verringernde Leistungslücke an der Spitze des Feldes unterstreicht.

Stephane Timpano, CEO von ASPIRE, erklärte: "Was dieses Jahr besonders auffällt, ist der kollektive Fortschritt in diesem Bereich. Im Vergleich zur ersten Saison erreichen die Teams höhere Geschwindigkeiten mit größerer Stabilität und Konsistenz, was fast ausschließlich auf Fortschritte in der Software zurückzuführen ist. Diese Beschleunigung verdeutlicht, wie schnell autonome Fähigkeiten reifen, wenn sie in einem offenen, wettbewerbsorientierten Umfeld gefordert werden."

Das AI Speed Race isoliert die reine autonome Leistungsfähigkeit und konzentriert sich auf die Genauigkeit der Wahrnehmung, die Präzision der Steuerung und die maximale Geschwindigkeit auf einer freien Strecke ohne Störungen durch andere Drohnen. Die diesjährigen Ergebnisse zeigen deutliche Fortschritte in den Bereichen visuelle Autonomie und integrierte Entscheidungsfindung, die ausschließlich auf algorithmischen Verbesserungen beruhen.

Giovanni Pau, Technical Director bei TII Racing, erklärte: "Die schnellste Runde zu erzielen, spiegelt die Tiefe unserer Softwareentwicklung und -tests wider. Eine Leistung auf diesem Niveau in einer reinen Autonomie-Herausforderung verdeutlicht, was disziplinierte, visionsgesteuerte Systeme leisten können, wenn sie bis an ihre Grenzen gebracht werden."

Multi-Drohnen-Rennen testen die Koordination im gemeinsamen Luftraum

Bei den AI Multi-Drone Race-Formaten verlagerte sich der Fokus von der individuellen Geschwindigkeit hin zur Interaktion und Koordination im gemeinsamen Luftraum. MAVLAB hat den Sieg im Multi-Drone Gold Race errungen und dabei eine starke Multi-Agenten-Planung und Beständigkeit unter Druck bewiesen. FLYBY sicherte sich den ersten Platz im Multi-Drone Silver Race und unterstreicht damit die zunehmende Tiefe und Wettbewerbsfähigkeit im gesamten Meisterschaftsfeld.

Bei diesen Rennen wurden die Echtzeit-Kollisionsvermeidung, die Flugbahnplanung und die Robustheit in dynamischen Umgebungen getestet Fähigkeiten, die nach wie vor zu den komplexesten Herausforderungen für autonome Flugsysteme zählen.

Finale zwischen Mensch und KI: Ein Best-of-Nine-Kampf ging bis zum Schluss spannend zu

Die Herausforderung "Mensch gegen KI" lieferte einen der entscheidenden Momente der Meisterschaft, wobei der Wettbewerb bis zum entscheidenden letzten Rennen spannend blieb. Der FPV-Weltmeister MinChan Kim trat in einem Best-of-Nine-Showdown gegen TII Racing an, der mit einem Unentschieden von jeweils vier Siegen endete.

Im letzten Rennen behielt Kim seine Führung, da die autonome Drohne ein Tor rammte und sich nicht mehr erholen konnte, wodurch der menschliche Pilot den Sieg errang.

Autonome Systeme unter identischen Bedingungen getestet

Durch den direkten Vergleich autonomer Systeme mit einigen der weltweit erfolgreichsten menschlichen Drohnenrennfahrern stellte die Meisterschaft die Leistungsfähigkeit der KI in Szenarien auf die Probe, die blitzschnelle Wahrnehmung, präzise Steuerung und Belastbarkeit unter anhaltendem Druck erforderten.

Alle Drohnen traten vollständig autonom an und waren mit einer einzigen nach vorne gerichteten monokularen RGB-Kamera und einer Trägheitsmesseinheit ausgestattet. LiDAR, Stereosehen, GPS und externe Positionierungssysteme waren nicht zulässig.

Diese minimale Sensorkonfiguration spiegelt die Wahrnehmung menschlicher Piloten wider und gewährleistet, dass Leistungssteigerungen durch KI-Software und nicht durch die Komplexität der Sensoren erzielt werden. Dieser Ansatz ermöglicht einen direkten, vergleichbaren Vergleich zwischen Mensch und Maschine unter Berücksichtigung der realen Einschränkungen der zivilen Autonomie.

A2RL Summit 3.0 untersucht Wege vom Wettbewerb bis zur Umsetzung

Die Meisterschaft folgte auf den A2RL Summit 3.0 am Eröffnungstag der UMEX, wo politische Entscheidungsträger, Forscher und Branchenführer untersuchten, wie Erkenntnisse aus autonomen Rennen zu einem sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI-gesteuerten Systemen außerhalb von Wettbewerbsumgebungen beitragen können.

Auf dem Summit kamen hochrangige Führungskräfte aus Regierung, Forschung und Industrie zu Wort, darunter Salem AlBalooshi, Chief Technology Officer bei du, und Marcos Muller-Habig, Senior Enablement Director bei Abu Dhabi Gaming. Die Diskussionen konzentrierten sich auf Regulierung, den Transfer von Simulationen in die Realität und die erforderlichen Wege zur Skalierung der Autonomie in verschiedenen Sektoren, darunter Logistik, Notfallmaßnahmen und zukünftige Luftmobilität.

Über den Wettbewerb hinaus fungiert A2RL als öffentliches wissenschaftliches Testfeld, das jahrelange Forschung im Bereich autonomer Systeme in wenige Tage sichtbarer, messbarer Leistung komprimiert. Durch die schnelle Exposition von KI-Systemen gegenüber extremen Bedingungen liefert A2RL zuverlässige Benchmarks, die direkt in reale Anwendungen einfließen und Abu Dhabis Bestreben untermauern, als globaler Knotenpunkt für angewandte Forschung, KI und Innovationen im Bereich autonomer Systeme zu fungieren.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260126608665/de/

Contacts:

Alexandra Patel

alexandra.patel@edelman.com