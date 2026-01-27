Mit einem erhöhten Preisfonds in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar unterstützt der Zayed Sustainability Prize Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und weiterführende Schulen, die transformative Lösungen bereitstellen.

Einreichungsphase hat begonnen und Bewerber sind eingeladen, innovative, skalierbare Nachhaltigkeitslösungen einzureichen.

Nun bereits in seinem 18.Jahr hat sich der Preis positiv auf über 400 Millionen Menschen ausgewirkt, indem der Zugang zu sauberer Energie, Wasser, Nahrung und Gesundheitsversorgung ausgebaut und die Klimaresilienz verbessert wird.

Der Zayed Sustainability Prize, ein Zweig der philantropischen Erth Zayed Philanthropies Einrichtung und des globalen Pionier-Preises für Nachhaltigkeit und humanitäre Innovationen der Vereinigten Arabischen Emirate hat die Einreichungsphase für den Programmzyklus 2027 eröffnet.

Der Preis führt die Vision und das Erbe des Gründungsvaters der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan fort, indem diejenigen unterstützt werden, die eine inklusivere und nachhaltigere Welt voranbringen.

Nun bereits in seinem 18.Jahr und mit einem Gesamtbetrag von Mitteln in Höhe von 7,2 Millionen US-Dollar lädt der Preis kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und weiterführende Schulen ein, innovative Lösungen in sechs Kategorien einzureichen: Health (Gesundheit), Food (Nahrungsmittel), Energy (Energie), Water (Wasser), Climate Action (Klimaschutz) und Global High Schools (globale weiterführende Schulen).

Seine Hoheit Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Fortschrittstechnologien der Vereinigten Arabischen Emirate und Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize, kommentierte den Start der Einreichungsphase 2027 mit den Worten:

"Basierend auf den humanitären Werten von Scheich Zayed, spiegelt der Sustainability Prize das Engagement der Vereinigten Arabischen Emirate wider, Lösungen voranzutreiben, die eine echte, messbare Wirkung erzielen. Durch die Meisterung von Innovationen in all ihren Formen von gemeinschaftsgeführten Ansätzen bis hin zu Spitzentechnologien, wie KI unterstützt der Preis Lösungen, die das Leben verbessern und die Schwächsten erreichen."

Über nahezu zwei Jahrzehnte hinweg hat der Preis das Leben von mehr als 400 Millionen Menschen weltweit verbessert, indem Projekte unterstützt wurden, die echte und dauerhafte Vorteile bieten, von der Erweiterung des Zugangs bis hin zu erneuerbaren Energien und bezahlbarer Gesundheitsversorgung sowie zur Erhöhung der Nahrungsmittel- und Wassersicherheit und Stärkung der Resilienz in vulnerablen Regionen.

Die Einreichungen sollten eindeutig nachgewiesene Ergebnisse vorweisen und die Bewertungskriterien der Wirkung, Innovation und Inspiration des Preises erfüllen. Beiträge werden in sieben Sprachen angenommen, einschließlich arabisch, chinesisch, englisch, französisch, portugiesisch, russisch und spanisch, um die umfassende Zugänglichkeit und globale Teilnahme sicherzustellen.

Die Gewinner in jeder der fünf Organisationskategorien erhalten 1 Million US-Dollar, während die Gewinner in der Kategorie Global High Schools 150,000 US-Dollar erhalten werden. um schüler- oder studentengeführte Projekte in ihren Gemeinschaften umzusetzen oder auszuweiten.

Seit Beginn der Programmphase 2026 führte Zayed Sustainability Prize ein verbessertes Finanzierungsmodell ein, das die nachgewiesene Wirkung von Lösungen anerkennt, die die letzte Bewertungsphase erreichen. Unter diesem Ansatz erhalten alle Finalisten finanzielle Unterstützung, um Innovationen mit höherer Wirkung zu ermöglichen und voranzutreiben und ihre Reichweite zu vergrößern. Der Preis garantiert nun den Finalisten 1,3 Millionen US-Dollar: 100.000 US-Dollar für jede Organisation in den Kategorien Health, Food, Energy, Water und Climate Action und 25.000 US-Dollar für jede Schule in der Kategorie Global High Schools.

Alle Beiträge durchlaufen einen strengen dreistufigen Bewertungsprozess. Zunächst wird jede Einreichung im Rahmen einer umfassenden Sorgfaltsprüfung überprüft, um sicherzustellen, dass die Kernkriterien in Bezug auf Wirkung, Innovation und Inspiration erfüllt werden. Im Anschluss daran erfolgen detaillierte Beurteilungen, die vom Auswahlkomitee durchgeführt werden, das kategoriespezifische Gremien unabhängiger internationaler Experten umfasst. Aus ihrer engeren Auswahl werden die Finalisten ermittelt und der Preisjury vorgelegt, die einstimmig die Gewinner in allen sechs Kategorien wählen.

Der Bewerbungsschluss ist der 15. Juni 2026.

Gewinner des Zayed Sustainability Prize werden während der Preisverleihung der 2027 Zayed Sustainability Prize Awards bekannt gegeben.

Weitere Details finden Sie unter www.ZayedSustainabilityPrize.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

