Der Januar ist fast vorbei - und beim Bitcoin stehen wir gefühlt wieder genau dort, wo wir am 1. Januar gestartet sind: rund um 88.000 Dollar. Zwischenzeitlich ging es zwar einmal kurz nach oben, die Range wurde verlassen - und dann kam der Markt doch wieder deutlich zurück. Viel Bewegung, wenig Ergebnis.Ganz anders sieht es bei Gold und Silber aus. Dort läuft gerade eine regelrechte Rekordjagd: neue historische Höchststände, teils in einer fast schon parabolischen Bewegung. Als Krypto-Investor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
