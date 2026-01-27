In diesem Gespräch analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Martin Utschneider (RoboMarkets) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten. Im Fokus stehen Gold, Silber und Platin, die zuletzt mit starken Aufwärtstrends und neuen Rekordmarken für Aufmerksamkeit sorgen. Außerdem werfen sie einen Blick auf den DAX und den SDAX, die sich an wichtigen psychologischen Marken orientieren müssen, sowie auf den amerikanischen Markt im Umfeld von Zinssenkungsfantasien. Ergänzend wird die aktuelle Seitwärtsbewegung bei Bitcoin eingeordnet und erläutert, welche Marken und Unterstützungen Anleger jetzt im Blick behalten sollten.
© 2026 Börse Stuttgart