Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
27.01.2026 19:15 Uhr
204 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Technologiewerte gesucht

DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Technologiewerte gesucht

DOW JONES--Die Stimmung an der Wall Street ist besser als von etlichen Marktbeobachtern vorausgesagt. Denn auch am Dienstag stehen die Börsenampeln auf Grün. Der marktbreite S&P-500 erreicht sogar ein Allzeithoch. Das Prinzip "Sell America" scheint am Aktienmarkt anders als beim Dollar keine große Rolle zu spielen. Die jüngste Eskalation mit neuen US-Zolldrohungen gegen Kanada und Südkorea scheint Anleger genauso wenig zu schrecken wie die Möglichkeit eines neuen teilweisen Regierungsstillstands ab Freitag. Gegen Mittag (Ortszeit New York) sinkt der Dow-Jones-Index gedrückt vom Einbruch bei Unitedhealth um 0,9 Prozent auf 48.968 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen dagegen 0,5 bzw. 1 Prozent.

"Diese Woche ist entscheidend für die kurzfristige Marktstimmung im weiteren Verlauf des Jahres 2026. Die Geschichte zeigt, dass ein starker Januar oft den Rahmen für den Rest des Jahres vorgibt, wobei die Anlegerpsychologie eine übergeordnete Rolle spielt", bemüht Chefmarktstratege Chris Brigati von SWBC die Geschichte. Im Haushaltsstreit um die Finanzierung der Heimatschutzbehörde (ICE) schickt US-Präsident Donald Trump nach den tödlichen Schüssen von ICE-Beamten seinen Grenzbeauftragten Tom Homan nach Minneapolis. Beobachter werten dieses Vorgehen als Versuch der Deeskalation und Aufarbeitung der Geschehnisse.

Am Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Von der Fed wird keine Änderung des Leitzinses erwartet. Da sich die Amtszeit von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell dem Ende zuneigt, könnte er seine übliche rhetorische Zurückhaltung aufgeben. Insofern versprechen seine Kommentare am Mittwoch spannender zu werden als üblich. Derweil hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar überraschend eingetrübt. Der Index des Verbrauchervertrauens fiel auf 84,5 Punkte, während Volkswirte einen Stand von 90,0 erwartet hatten.

Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen steigen leicht - im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 4,22 Prozent. Obwohl allgemein erwartet wird, dass die Fed die Zinssätze am Mittwoch unverändert lassen wird, "werden die Märkte sehr empfindlich auf jegliche Zinsprognose reagieren (...)", mutmaßt Analyst Konstantinos Chrysikos von Kudotrade. Entsprechende Verlautbarungen dürften Anleihen und Dollar in Bewegung versetzen.

Der US-Dollar bleibt den dritten Tag in Folge unter Druck, der Dollar-Index büßt weitere 0,5 Prozent ein. Starke Kapitalzuflüsse in die Schwellenländer gingen wohl zulasten des Greenbacks. Zu den Risiken für den Dollar in dieser Woche zählten möglicherweise schwache US-Emissionen.

Der Goldpreis zieht weiter an. Silber (+5,6%) legt noch deutlicher zu. Dollar-Schwäche und die geopolitische Verunsicherung stützen. Händler verweisen zudem auf die hohen Verschuldungsquoten der Staaten und die andauernden Käufe der Notenbanken. Yardeni Research rechnet mit einem Goldpreisanstieg auf 6.000 Dollar je Unze noch in diesem Jahr und mit 10.000 Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts.

Am Erdölmarkt drehen die Preise deutlicher ins Plus. Die Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen im Iran seien nicht der einzige Grund für den Preisanstieg der vergangenen Wochen, urteilt Analyst Fawad Razaqzada von Forex.com. Er verweist auf den andauernden Krieg in der Ukraine, der trotz stattfindender Friedensgespräche weiter tobe. Damit bleibe es vorerst bei Sanktionen gegen Russland und die dortige Ölbranche. Produktionsausfälle in den USA durch Frost trügen ebenfalls zu Angebotssorgen bei.

Am Aktienmarkt klettern Werte mit KI-Bezug, nachdem der Sektor in Asien besonders gut gelaufen ist. Micron Technology teilte zudem mit, dass das Unternehmen aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach Speicherchips in den nächsten zehn Jahren rund 24 Milliarden US-Dollar in Singapur investieren werde - der Kurs steigt um 4,8 Prozent. Berichte über eine Kooperation der südkoreanischen SK Hynix mit Microsoft (+2%) kommen ebenfalls gut an. Coreweave springen um 12,2 Prozent.

US-Gesundheitstitel geraten unter Druck, nachdem die Trump-Regierung eine sehr niedrige Anhebung der Sätze für die Medicare-Versicherung vorgeschlagen hat - Analysten hatten mit deutlich höheren Aufschlägen gerechnet. Unitedhealth brechen um 19,5 Prozent ein, zusätzlich belasten von schwachen Geschäftszahlen. Die Krankenversicherung hat im vierten Quartal unter anderem wegen massiver Belastungen nur noch einen marginalen Gewinn verzeichnet. Für das laufende Jahr stellt Unitedhealth einen möglichen Umsatzrückgang in Aussicht. Die Aktien der Mitbewerber Humana und CVS Health stürzen um 20 bzw. 13,6 Prozent ab.

Boeing verlieren 0,2 Prozent nach Vorlage von Geschäftszahlen. Zwar meldete der Flugzeugriese klar besser als erwartet ausgefallene Gewinnkennziffern, diese waren aber durch den Verkauf von Vermögenswerten getrieben. Zudem war die Aktie zuletzt gut gelaufen. Überraschend gute Geschäftszahlen des Paketlogistikers UPS hieven den Kurs um 3,6 Prozent nach oben.

Eine angekündigte Wertberichtigung hat General Motors (GM) im vierten Quartal tiefrote Zahlen beschert. Der operative Gewinn lag dagegen im Rahmen der Erwartungen - der Kurs zieht um 8,5 Prozent an. Der Wehrtechnikkonzern RTX (+3%) überzeugt dagegen mit seinem Quartalsausweis. American Airlines (-5,6%) hat die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal verfehlt. Nucor sinken um 2 Prozent nach schwachen Viertquartalszahlen des Stahlkonzerns. Agilysys rauschen 22 Prozent gen Süden, der Anbieter von Gastro-Software verfehlte die Markterwartung in der dritten Periode. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          48.967,70    -0,9%  -444,70     +2,8% 
S&P-500         6.983,23    +0,5%   33,00     +1,5% 
NASDAQ Comp       23.831,67    +1,0%   230,31     +1,5% 
NASDAQ 100       25.951,82    +0,9%   238,61     +1,8% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1962    +0,7%   1,1878     1,1883  +1,1% 
EUR/JPY          183,10    -0,0%   183,13     183,01  -0,6% 
EUR/CHF          0,9184    -0,5%   0,9233     0,9210  -0,8% 
EUR/GBP          0,8689    +0,0%   0,8686     0,8673  -0,4% 
USD/JPY          153,07    -0,7%   154,16     154,00  -1,7% 
GBP/USD          1,3766    +0,7%   1,3676     1,3701  +1,5% 
USD/CNY          6,9756    -0,2%   6,9874     6,9865  -0,5% 
USD/CNH          6,9449    -0,1%   6,9487     6,9502  -0,4% 
AUS/USD          0,6972    +0,9%   0,6910     0,6928  +3,6% 
Bitcoin/USD       87.682,80    -0,4% 88.042,20   87.394,20  -0,6% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,97    60,63   +2,2%      1,34  +5,4% 
Brent/ICE          67,02    65,59   +2,2%      1,43  +7,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.087,89   5.011,05   +1,5%     76,84 +16,0% 
Silber           107,94    103,86   +3,9%      4,07 +45,7% 
Platin          2.131,38   2.172,77   -1,9%     -41,39 +23,9% 
Kupfer            5,87     6,02   -2,4%     -0,15  +4,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 12:40 ET (17:40 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.