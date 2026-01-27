Umsatz des vierten Quartals von $9.75 Milliarden um 9 im Vergleich zum vorherigen Quartal und um 5 zum Vorjahr gestiegen

GAAP EPS (Gewinn je Aktie) von $0.55 um 10 im Vergleich zum Vorquartal gestiegen und um 29 zum Vorjahr gesunken

EPS des vierten Quartals ohne Belastungen und Gutschriften von $0.78 um 13 im Vergleich zum Vorquartal gestiegen und um 15 zum Vorjahr gesunken

SLB zurechenbares Nettoeinkommen des vierten Quartals von $824 Millionen um 12 im Vergleich zum Vorquartal und um 25 zum Vorjahr gestiegen

Bereinigtes EBITDA des vierten Quartals von $2.33 Milliarden im Vergleich zum Vorquartal um 13 gestiegen und 2 zum Vorjahr gesunken

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit des vierten Quartals von $3.01 Milliarden und freier Cash Flow von $2.29 Milliarden

Board genehmigte eine um 3.5 höhere Bardividende für das Quartal von $0.295 pro Aktie

Umsatz des Gesamtjahres von $35.71 Milliarden im Jahresvergleich um 2 gesunken

GAAP EPS von $2.35 für das Gesamtjahr im Jahresvergleich um 24 gesunken

EPS ohne Belastungen und Gutschriften für das Gesamtjahr von $2.93 im Vergleich zum Vorjahr um 14 gesunken

SLB zurechenbares Nettoeinkommen des Gesamtjahres von $3.37 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr um 24 gesunken

Bereinigtes EBITDA des Gesamtjahres von $8.46 Milliarden im Jahresvergleich um 7 gesunken

Cash Flow des Gesamtjahres aus der Geschäftstätigkeit von $6,49 Milliarden und freier Cash Flow von $4.11 Milliarden, einschließlich $276 Millionen an Zahlungen in Verbindung mit Akquisitionen

SLB (NYSE: SLB) hat heute das Ergebnis für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben.

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Ergebnisse des vierten Quartals

(in Millionen, außer Ergebnis pro Aktie) Drei Monate endend am Änderung 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez. ,

2024 zum Vorquartal zum Vorjahr Umsatz $9.745 $8.928 $9.284 9% 5% Einkommen vor Steuern auf GAAP-Basis $943 $1.000 $1.387 -6% -32% Marge Einkommen vor Steuern GAAP-Basis 9.7% 11.2% 14.9% -153 bps -526 bps SLB zurechenbares Nettoeinkommen auf GAAP-Basis $824 $739 $1.095 12% -25% Verwässertes EPS auf GAAP-Basis $0.55 $0.50 $0.77 10% -29% Bereinigtes EBITDA* $2.331 $2.061 $2.382 13% -2% Marge bereinigtes EBITDA* 23.9% 23.1% 25.7% 83 bps -175 bps Segmentbetriebsergebnis vor Steuern* $1.807 $1.626 $1.918 11% -6% Marge Segmentbetriebsergebnis vor Steuern* 18.5% 18.2% 20.7% 33 bps -211 bps SLB zurechenbares Nettoeinkommen ohne Belastungen und Gutschriften* $1.179 $1.027 $1.311 15% -10% Verwässertes EPS, ohne Belastungen und Gutschriften* $0.78 $0.69 $0.92 13% -15% Umsatz nach Regionen International $7.453 $6.916 $7.483 8% Nordamerika 2.212 1.930 1.752 15% 26% Sonstige 80 82 49 n/m n/m $9.745 $8.928 $9.284 9% 5% SLB hat ChampionX während des dritten Quartals 2025 erworben. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 beinhalten im gesamten Verlauf die Aktivitäten dieses Unternehmens, das einen Umsatz von $879 Millionen, ein bereinigtes EBITDA von $206 Millionen und ein Segmentbetriebsergebnis vor Steuern von $155 Millionen beitrug. Das Ergebnis des dritten Quartals 2025 beinhaltet zwei Monate der Aktivitäten von ChampionX, was zu einem Umsatz von $579 Millionen, einem bereinigten EBITDA von $139 Millionen und einem Segmentbetriebsergebnis vor Steuern von $108 Millionen führte. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition stieg der globale Umsatz von SLB im vierten Quartal um 6 zum Vorquartal und sank um 4 zum Vorjahr. Der internationale Umsatz des vierten Quartals 2025 stieg um 7 zum Vorquartal und sank um 4 zum Vorjahr und der Umsatz des vierten Quartals 2025 für Nordamerika stieg um 6 zum Vorquartal und sank um 7 zum Vorjahr. *Es handelt sich um nicht auf GAAP beruhende Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitte "Belastungen Gutschriften", "Sparten" und "Zusatzinformationen" für Details. n/m bedeutungslos

(in Millionen) Drei Monate endend am Änderung 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Umsatz nach Sparten Digital $825 $658 $705 25% 17% Leistung von Reservoirs 1.748 1.682 1.810 4% -3% Brunnenkonstruktion 2.949 2.967 3.267 -1% -10% Produkionssysteme 4.078 3.474 3.127 17% 30% Alle Sonstigen 445 397 582 12% -23% Eliminierungen (300) (250) (207) n/m n/m $9.745 $8.928 $9.284 9% 5% Segmentbetriebsergebnis vor Steuern Digital $280 $187 $242 50% 16% Leistung von Reservoirs 342 312 370 10% -8% Brunnenkonstruktion 550 558 681 -1% -19% Produktionssysteme 664 559 509 19% 30% Alle Sonstigen 85 96 187 -12% -55% Eliminierungen (114) (86) (71) n/m n/m $1.807 $1.626 $1.918 11% -6% Marge Segmentbetriebsergebnis vor Steuern Digital 34.0% 28.4% 34.4% 557 bps -39 bps Leistung von Reservoiren 19.6% 18.5% 20.5% 105 bps -89 bps Brunnenkonstruktion 18.7% 18.8% 20.8% -16 bps -219 bps Produktionssysteme 16.3% 16.1% 16.3% 20 bps -1 bps Alle Sonstigen 19.0% 24.2% 32.1% -518 bps -1,306 bps Eliminierungen n/m n/m n/m n/m n/m 18.5% 18.2% 20.7% 33 bps -211 bps Bereinigtes EBITDA Digital $346 $215 $289 61% 20% Leistung von Reservoir en 456 422 468 8% -3% Brunnenkonstruktion 719 728 841 -1% -14% Produktionssysteme 815 690 598 18% 36% Alle Sonstigen 170 158 317 7% -46% Eliminierungen (41) (13) 1 n/m n/m $2.466 $2.201 $2.514 12% -2% Unternehmen Sonstige (136) (139) (132) n/m n/m $2.331 $2.061 $2.382 13% -2% Marge bereinigtes EBITDA Digital 42.0% 32.7% 41.0% 929 bps 97 bps Leistung von Reservoirs 26.1% 25.1% 25.9% 100 bps 25 bps Brunnenkonstruktion 24.4% 24.5% 25.8% -14 bps -136 bps Produktionssysteme 20.0% 19.9% 19.1% 13 bps 86 bps Alle Sonstigen 38.2% 39.9% 54.6% -170 bps -1,634 bps Eliminierungen n/m n/m n/m n/m n/m 25.3% 24.6% 27.1% 66 bps -178 bps Unternehmen Sonstige n/m n/m n/m n/m n/m 23.9% 23.1% 25.7% 83 bps -175 bps Das Ergebnis der Sparten Digital und Produktionssysteme des vierten Quartals 2025 beinhaltet im gesamten Verlauf Aktivitäten von ChampionX, die einen Umsatz von $28 Millionen in der Sparte Digital und $874 Millionen in der Sparte Produktionssysteme beitrugen. Das dritte Quartal 2025 beinhaltet zwei Monate Aktivitäten von ChampionX, die einen Umsatz von $20 Millionen in der Sparte Digital und $575 Millionen in der Sparte Produktionssysteme beitrugen. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition stieg der Umsatz der Sparte Digital im vierten Quartal 2025 um 25 zum Vorquartal und 13 zum Vorjahr und in der Sparte Produktionssystem um 11 zum Vorquartal und um 2 zum Vorjahr. n/m bedeutungslos

Ergebnisse für das Gesamtjahr

(in Millionen, außer Ergebnis je Aktie) Zwölf Monate endend am 31. Dez. 2025 31. Dez. 2024 Änderung Umsatz $35.708 $36.289 -2% Einkommen vor Steuern auf GAAP-Basis $4.291 $5.672 -24% Marge Einkommen vor Steuern auf GAAP-Basis 12.0% 15.6% -361 bps SLB zurechenbares Nettoeinkommen auf GAAP-Basis $3.374 $4.461 -24% Verwässertes EPS auf GAAP-Basis $2.35 $3.11 -24% Bereinigtes EBITDA* $8.463 $9.070 -7% Marge bereinigtes EBITDA* 23.7% 25.0% -129 bps Segmentbetriebsergebnis vor Steuern* $6.574 $7.321 -10% Marge Segmentbetriebsergebnis vor Steuern* 18.4% 20.2% -177 bps SLB zurechenbares Nettoeinkommen ohne Belastungen und Gutschriften* $4.210 $4.888 -14% Verwässerter EPS ohne Belastungen und Gutschriften* $2.93 $3.41 -14% Umsatz nach Regionen International $27.942 $29.415 -5% Nordamerika 7.515 6.680 12% Sonstige 251 194 n/m $35.708 $36.289 -2% SLB hat ChampionX während des dritten Quartals 2025 erworben. Das akquirierte Unternehmen generierte 2025 einen Umsatz von $1,46 Milliarden. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition sank der Gesamtjahresumsatz von SLB im Vergleich zum Vorjahr international um 6 %. In Nordamerika ging der Gesamtjahresumsatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2 zurück. *Dies sind nicht auf GAAP beruhende Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitte "Belastungen und Gutschriften", "Sparten" und "Zusatzinformationen". n/m bedeutungslos

(in Millionen) Zwölf Monate endend am 31.Dez. 2025 31. Dez. 2024 Änderung Umsatz nach Sparte Digital $2.660 $2.439 9% Leistung von Reservoiren 6.820 7.177 -5% Brunnenbau 11.856 13.357 -11% Produktionssysteme 13.325 11.935 12% Alle Sonstigen 1.987 2.117 -6% Eliminierungen (940) (736) n/m $35.708 $36.289 -2% Segmentbetriebsergebnis vor Steuern Digital $745 $612 22% Leistung von Reservoiren 1.250 1.452 -14% Brunnenbau 2.248 2.826 -20% Produktionssysteme 2.184 1.900 15% Alle Sonstigen 498 775 -36% Eliminierungen (351) (244) n/m $6.574 $7.321 -10% Marge Segmentbetriebsergebnis vor Steuern Digital 28.0% 25.1% 291 bps Leistung von Reservoiren 18.3% 20.2% -191 bps Brunnenbau 19.0% 21.2% -220 bps Produktionssysteme 16.4% 15.9% 48 bps Alle Sonstigen 25.1% 36.6% -1,152 bps Eliminierungen n/m n/m n/m 18.4% 20.2% -177 bps Bereinigtes EBITDA Digital $928 $784 18% Leistung von Reservoiren 1.685 1.841 -8% Brunnenkonstruktion 2.919 3.461 -16% Produktionssysteme 2.648 2.243 18% Alle Sonstigen 880 1.271 -31% Eliminierungen (65) 38 n/m $8.995 $9.638 -7% Unternehmen Sonstige (532) (568) n/m $8.463 $9.070 -7% Marge bereinigtes EBITDA Digital 34.9% 32.2% 272 bps Leistung von Reservoiren 24.7% 25.7% -95 bps Brunnenbau 24.6% 25.9% -129 bps Produktionssysteme 19.9% 18.8% 108 bps Alle Sonstigen Other 44.3% 60.0% -1,576 bps Eliminierungen n/m n/m n/m 25.2% 26.6% -137 bps Unternehmen Sonstige n/m n/m n/m 23.7% 25.0% -129 bps SLB hat ChampionX während des dritten Quartals 2025 erworben. Das akquirierte Unternehmen generierte 2025 einen Umsatz von $1,46 Milliarden. Ohne Berücksichtigung der Akquisition sank der Gesamtjahresumsatz von SLB 2025 um 6 im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtjahresumsatz von Digital stieg gegenüber dem Vorjahr um 7 %, der von Produktionssystemen bewegte sich auf dem Niveau des Vorjahres. n/m bedeutungslos

in Millionen) Zwölf Monate endend am 31.Dez. 2025 31. Dez. 2024 Änderung Umsatz nach Regionen Nordamerika $7.515 $6.680 12% Lateinamerika 6.152 6.719 -8% Europa Afrika* 9.572 9.670 -1% Naher Osten Asien 12.218 13.026 -6% Sonstige 251 194 n/m $35.708 $36.289 -2% International $27.942 $29.415 -5% Nordamerika 7.515 6.680 12% Sonstige 251 194 n/m $35.708 $36.289 -2% Segmentbetriebsergebnis vor Steuern International $5.428 $6.291 -14% Nordamerika 1.219 1.134 8% Sonstige (73) (104) n/m $6.574 $7.321 -10% Marge Segmentbetriebsergebnis vor Steuern International 19.4% 21.4% -196 bps Nordamerika 16.2% 17.0% -75 bps Sonstiges n/m n/m n/m 18.4% 20.2% -177 bps Bereinigtes EBITDA International $7.008 $7.900 -11% Nordamerika 1.731 1.592 9% Sonstiges 256 146 n/m $8.995 $9.638 -7% Unternehmen Sonstige (532) (568) n/m $8.463 $9.070 -7% Marge bereinigtes EBITDA International 25.1% 26.9% -178 bps Nordamerika 23.0% 23.8% -81 bps Sonstige n/m n/m n/m 25.2% 26.6% -137 bps Unternehmen Sonstige n/m n/m n/m 23.7% 25.0% -129 bps *Schließt Russland und die Kaspische Region ein n/m bedeutungslos

Starkes Ergebnis im vierten Quartal in einem sich stabilisierenden globalen Umfeld

"SLB hat das Jahr mit einem sehr starken vierten Quartal abgeschlossen aufgrund von guten Ergebnissen in den Sparten Produktionssysteme, Digital und Leistungen von Reservoiren", sagte SLB Chief Executive Officer Olivier Le Peuch.

"Der Umsatz des vierten Quartals ist in allen vier Regionen zum ersten Mal seit dem zweiten Quartal 2024 sequentiell angestiegen. Das weist auf eine sich stabilisierende Upstream-Aktivität hin. Der Umsatz stieg sowohl in Nordamerika als auch international, unterstützt von einem zusätzlichen Monat ChampionX-Umsatz. Am Jahresende legten die Verkäufe in den Sparten Produkte und Digital in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien, Sub-Sahara-Afrika und Offshore-Nordamerika zu, was das Ergebnis verbesserte.

"Obwohl die Branche sich 2025 aufgrund von niedrigeren Preisen für Rohstoffe, geopolitischer Unsicherheit und einem Überangebot an Öl mit Herausforderungen konfrontiert sah, konnten wir unser Portfolio durch eine beschleunigte Umsetzung unserer Strategie stabilisieren. Dies beinhaltete eine Verlagerung des Schwerpunkts auf Produktion und Wiederherstellung, eine zunehmende Bereitstellung von KI-Lösungen und die schnelle Erweiterung unseres Geschäfts Data Center Solutions.

"Im Gesamtjahr führten geringere Upstream-Ausgaben zu einem leichten Rückgang des Umsatzes und der Marge des bereinigten EBITDA. Dennoch erzielten wir einen starken Cash Flow. Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug $6,5 Milliarden und der freie Cash Flow $4.1 Milliarden. Deshalb konnten wir $4.0 Milliarden an Aktionäre ausschütten. Die zusätzlichen Aktivitäten von ChampionX und Wachstum in den Sparten Digital und Data Center Solutions konnten den Umsatzrückgang in Saudi Arabien, Mexiko und in Sub-Sahara-Afrika ausgleichen.

"Für 2026 gehen wir davon aus, dass der Gegenwind, mit dem wir im Vorjahr in einigen wichtigen Regionen konfrontiert waren, nachlässt. Insbesondere erwarten wir, dass die Rig-Aktivitäten im Nahen Osten im Vergleich zum derzeitigen Niveau zunehmen werden. Da wir dort stark präsent sind, werden wir voraussichtlich von diesem Trend profitieren", sagte Le Peuch.

Produktion und Wiederherstellung haben Vorrang

"Da die Wirtschaftslage weiterhin angespannt bleibt, haben Produktion und Wiederherstellung für unsere Kunden Vorrang, da sie zusätzliche Barrels zu möglichst geringen Kosten fördern möchten. Dies führt zu einer höheren Nachfrage nach Interventionsdiensten, künstlichem Lift, Einsatz von Chemikalien und SLB OneSubsea.

"Wir haben bereits von der strategischen Akquisition von ChampionX profitiert, die mit $1.5 Milliarden zum Umsatz beitrug mit Wertsteigerungsmargen für die Sparte Produktionssysteme und das Kerngeschäft seit der Übernahme im Juli 2025. Wir rechnen damit, dass die positiven Auswirkungen der Akquisition von ChampionX 2026 noch stärker bemerkbar sein werden, da wir weitere Synergien bergen werden und die hinzugewonnenen Funktionen in weiteren internationalen Märkten anbieten werden", sagte Le Peuch.

Digital und Data Center Solutions eröffnen Wachstumschancen

"Im Gesamtjahr verzeichnete der Umsatz von Digital ein Plus von 9 mit einer Marge des bereinigten EBITDA von 35 %, gestützt von einem deutlichen Wachstum bei Digital Operations und einem stetigen Aufwärtstrend bei Platforms Applications. Denn die Kunden investieren in KI und automatisierte Lösungen, um die Leistung und Effizienz zu verbessern. Da diese Lösungen zunehmend in die Prozesse unserer Kunden eingebunden werden, sind wir stolz, dass unser wiederkehrender jährlicher Umsatz (Annualized Recurring Revenue ARR) am Ende des vierten Quartals $1 Milliarde überstieg, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 15 bedeutet.

"Unser Bereich Data Center Solutions wuchs im Vergleich zum Vorjahr 121 %. Dieses Geschäft expandiert schnell, da wir strategische Partnerschaften mit Hyperscalers eingehen, um modulare Lösungen für Rechenzentren zu erstellen.

"Wir erwarten, dass Data Center Solutions in den kommenden Jahren unsere am schnellsten wachsende Sparte sein wird und auch Digital wird bei den Margen deutlich zulegen. Beide bieten SLB 2016 und danach ein Wachstumspotenzial", sagte Le Peuch.

Aktionäre erhalten 2026 mehr als $4 Milliarden

"SLB hat unter Beweis gestellt, dass wir durch die einzigartige Komposition unseres Portfolios aus unterschiedlichen Quellen Wertschöpfung erzielen können. Wir haben bei stark voneinander abweichenden Marktbedingungen einen hohen Cash Flow generiert.

"Wir gehen davon aus, dass die Aktivität in zentralen Märkten, in denen wir präsent sind, sich im Laufe des Jahres 2026 schrittweise erholen wird. Wir sind zuversichtlich, dass es uns auch in diesem Jahr gelingen wird, einen starken Cash Flow zu erwirtschaften.

"Da es unser Ziel ist, Werte für Investoren zu schaffen, möchten wir 2026 mehr als $4 Milliarden an Dividenden ausschütten und Aktien zurückkaufen. Wir beginnen das Jahr mit einem Anstieg von 3.5 unserer Quartalsdividende, die vom Board of Directors genehmigt wurde", folgerte Le Peuch.

Sonstige Ereignisse

Im Gesamtjahr 2025 hat SLB insgesamt 60 Millionen Stammaktien zu einem Preis von $2.41 Milliarden zurückgekauft.

Am 22. Januar 2026 hat SLB's Board of Directors einen Anstieg von 3.5% für die Quartalsbardividende von $0.285 pro in Umlauf befindlicher Stammaktie auf $0.295 pro Aktie beschlossen. Die Dividenden werden am 2. April 2026 an Aktionäre ausgezahlt, die am 11. Februar 2026 registriert waren.

Umsatz im vierten Quartal nach Regionen

Der Umsatz des vierten Quartals belief sich auf $9.75 Milliarden, was einen Anstieg von 9 zum Vorquartal bedeutet. Der internationale Umsatz wuchs um 8 und Nordamerika verzeichnete ein Plus von 15 %. In diesem Quartal trugen die Aktivitäten von ChampionX im gesamten Verlauf mit $879 Millionen zum Umsatz bei, davon $583 Millionen in Nordamerika und $266 Millionen in internationalen Märkten. In das Ergebnis des dritten Quartals 2025 gingen mit $579 Millionen zwei Monate Aktivitäten von ChampionX ein, davon $387 Millionen in Nordamerika und $171 Millionen in internationalen Märkten.

Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition stieg der internationale Umsatz im vierten Quartal 2025 um 7 %, in Nordamerika um 6 %, jeweils im Vergleich zum Vorquartal. Zum ersten Mal seit dem zweiten Quartal 2024 legte der Umsatz im vierten Quartal sequentiell zu, da sich die Upstream-Märkte global stabilisierten. Das organische Umsatzwachstum wurde sowohl in Nordamerika als auch in den internationalen Märkten durch mehr Offshore-Aktivitäten und einen Anstieg der Verkäufe von Produkten und digitalen Diensten am Jahresende gestützt und zwar schwerpunktmäßig in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien sowie in Sub-Sahara-Afrika und am Golf von Amerika.

(in Millionen) Wie berichtet Drei Monte endend am Änderung 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Nordamerika $2.212 $1.930 $1.752 15% 26% Lateinamerika 1.684 1.482 1.634 14% 3% Europa Afrika* 2.534 2.434 2.472 4% 3% Naher Osten Asien 3.234 3.000 3.376 8% -4% Eliminierungen Sonstiges 81 82 50 n/m n/m $9.745 $8.928 $9.284 9% 5% International $7.453 $6.916 $7.483 8% 0% Nordamerika $2.212 $1.930 $1.752 15% 26% *Schließt Russland und die Kaspische Region ein n/m bedeutungslos

Die folgende Tabelle mit Kommentaren wird unter der Annahme, dass ChampionX am 1. Januar 2024 erworben wurde, pro forma ausgewiesen.

(in Millionen) Pro forma Drei Monate endend am Änderung 31.Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Nordamerika $2.212 $2.134 $2.298 4% -4% Lateinamerika 1.684 1.507 1.704 12% -1% Europa Afrika* 2.534 2.462 2.563 3% -1% Naher Osten Asien 3.234 3.032 3.490 7% -7% Eliminierungen Sonstiges 81 94 89 n/m n/m $9.745 $9.229 $10.144 6% -4% International $7.453 $7.001 $7.757 6% -4% Nordamerika $2.212 $2.134 $2.298 4% -4% *Schließt Russland und die Kaspische Region ein n/m bedeutungslos

International

Lateinamerika

In Lateinamerika legte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 12 auf $1.68 Milliarden zu, bedingt durch Fertigstellungen und Unterwasserproduktionssysteme in Brasilien sowie die Wiederaufnahme der Produktion in den Asset Performance Solutions (APS)-Projekten in Ecuador nach der Unterbrechung im Vorquartal wegen der Pipeline.

Im Vergleich zum Vorjahr ging der Gesamtjahresumsatz um 1 zurück, hauptsächlich wegen einer deutlichen Verringerung der Landaktivität in Mexiko, was jedoch fast durch gesteigerte Offshore-Aktivitäten in Guyana und robuste hydraulische Frakturierung in Argentinien ausgeglichen wurde.

Europa Afrika

Der Umsatz in Europa Afrika von $2.53 Milliarden stieg sequentiell um 3 %. Grund waren gesteigerte Tiefwasseraktivitäten in Sub-Sahara-Afrika und Europa, teils gemindert durch geringere Aktivitäten in Nordafrika und Skandinavien.

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz um 1 %, da starke Aktivitäten in Nigeria und Aserbaidschan von einer Verringerung der Aktivitäten in Nordafrika, Europa und Skandinavien überkompensiert wurden.

Naher Osten Asien

Der Umsatz im Nahen Osten und Asien von $3.23 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 7 dank einer Erholung in Saudi Arabien und stabiler Geschäftstätigkeit in Ostasien, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indonesien.

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz um 7 %, da mehr Aktivitäten in Ostasien, Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Indien deutlich überkompensiert wurden durch eine Verringerung in Saudi Arabien.

Nordamerika

Der Umsatz in Nordamerika von $2.21 Milliarden legte aufgrund von erhöhten Offshore-Aktivitäten sequentiell um 4 zu. Grund war eine gestiegene Nachfrage nach digitalen Erkundungsdiensten, Bohrungen und Produktionssystemen. Dagegen blieb der Umsatz aus Aktivitäten zu Lande in den USA auf dem gleichen Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz um 4 zurück, hauptsächlich bedingt durch den Verkauf des APS-Projekts in Kanada im zweiten Quartal 2025 und einem deutlichen Rückgang von Landbohrungen in den USA, teils kompensiert durch Wachstum im Bereich Data Center Solutions.

Ergebnisse des vierten Quartals nach Sparte

Digital

(in Millionen) Drei Monate endend am Änderung 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Umsatz International $593 $500 $503 19% 18% Nordamerika 229 156 200 47% 15% Sonstige 3 2 2 n/m n/m $825 $658 $705 25% 17% Betriebseinnahmen vor Steuern $280 $187 $242 50% 16% Marge Betriebseinnahmen vor Steuern 34.0% 28.4% 34.4% 557 bps -39 bps Bereinigtes EBITDA* 346 215 289 61% 20% Marge bereinigtes EBITDA* 42.0% 32.7% 41.0% 929 bps 97 bps *Dies sind nicht auf GAAP beruhende Finanzkennzahlen. Siehe Details im Abschnitt "Zusatzinformationen". n/m bedeutungslos

(in Millionen) Drei Monate endend am Änderung Umsatz 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Plattformen Anwendungen $291 $273 $301 7% -3% Digitale Operationen 162 131 79 23% 105% Digitale Erkundung 184 80 136 129% 35% Professionelle Dienste 188 174 189 8% 0% $825 $658 $705 25% 17% Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 von Digital umfassen im gesamten Verlauf Aktivitäten von ChampionX, die mit $28 Millionen zum Umsatz beitrugen. Das dritte Quartal 2025 beinhaltet zwei Monate an Aktivitäten von ChampionX mit einem Umsatz von $20 Millionen.

Der Digital-Umsatz von $825 Millionen stieg im Vergleich zum Vorquartal um 25 %, bedingt durch starkes Wachstum bei Digitaler Erkundung im Golf von Amerika, Brasilien und Angola sowie bei Digitalen Operationen und Plattformen Anwendungen.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Digital-Umsatz um 17 %, unterstützt von soliden Gewinnen bei Digitalen Operationen und einem höheren Umsatz bei Digitaler Erkundung.

Der ARR der Sparte Digital betrug am 31. Dezember 2025 $1.0 Milliarden im Vergleich zu $876 Millionen am 31. Dezember 2024, was einem Zuwachs von 15 entspricht.

Die Marge der Betriebseinnahmen vor Steuern der Sparte Digital stieg sequentiell um 557 Basispunkte auf 34 %, was die höhere Profitabilität aufgrund von erhöhten Aktivitäten bei Digitaler Erkundung, eines robusten Wachstums bei Digitalen Operationen und eines höheren Umsatzes bei Plattformen Anwendungen widerspiegelt.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Marge der Betriebseinnahmen vor Steuern im vierten Quartal leicht um 39 Basispunkte zurück. Grund war ein ungünstiger Mix der Umsätze bei Digitaler Erkundung.

In den "Zusatzinformationen" (Frage 11) finden Sie eine Erläuterung der Umsatzkategorien der Sparte Digital. Angaben zum Umsatz, den Betriebseinnahmen vor Steuern und dem bereinigten EBITDA für die Gesamtjahre 2025 und 2024 finden Sie unter Frage 4. Eine Definition des ARR wird in Frage 13 gegeben.

Leistung von Reservoiren

(in Millionen) Drei Monate endend am Änderung 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Umsatz International $1.596 $1.536 $1.669 4% -4% Nordamerika 146 143 139 2% 5% Sonstige 6 3 2 n/m n/m $1.748 $1.682 $1.810 4% -3% Betriebseinnahmen vor Steuern $342 $312 $370 10% -8% Marge Betriebseinnahmen vor Steuern 19.6% 18.5% 20.5% 105 bps -89 bps Bereinigtes EBITDA* 456 422 468 8% -3% Marge bereinigtes EBITDA* 26.1% 25.1% 25.9% 100 bps 25 bps *Dies sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen. Siehe Details im Abschnitt "Zusatzinformationen". n/m bedeutungslos

Der Umsatz der Sparte Leistungen von Reservoirs von $1.75 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 4 %, bedingt durch höhere Stimulationsaktivitäten im Nahen Osten und Asien, höhere Interventionsaktivitäten in Europa und Afrika sowie gesteigerte Bewertungsaktivitäten in Lateinamerika. Ein deutliches Wachstum war in Saudi Arabien, Ostasien, Katar, Indonesien und Guyana zu verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz um 3 %, hauptsächlich wegen geringerer Aktivitäten in Saudi Arabien, Mexiko, Katar sowie Europa und Asien. Dies konnte teils durch stabile Aktivitäten in Argentinien, Guyana, Kuwait und Ostasien kompensiert werden.

Die Marge der Betriebseinnahmen vor Steuern von 20 stieg sequentiell um 105 Basispunkte. Dies war auf höhere Gewinne bei Bewertung und Interventionsdiensten infolge des Einsatzes von Premiumtechnologien zurückzuführen.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Marge der Betriebseinnahmen vor Steuern um 89 Basispunkte zurück aufgrund eines ungünstigen Mix von Aktivitäten und Preiseffekten.

Brunnenbau

(in Millionen) Drei Monate endend am Änderung 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Umsatz International $2.329 $2.371 $2.625 -2% -11% Nordamerika 556 527 583 6% -5% Sonstige 64 69 59 n/m n/m $2.949 $2.967 $3.267 -1% -10% Betriebseinnahmen vor Steuern $550 $558 $681 -1% -19% Marge Betriebseinnahmen vor Steuern 18.7% 18.8% 20.8% -16 bps -219 bps Bereinigtes EBITDA* 719 728 841 -1% -14% Marge Bereinigtes EBITDA* 24.4% 24.5% 25.8% -14 bps -136 bps *Dies sind nicht auf GAAP beruhende Finanzkennzahlen. Details siehe Abschnitt "Zusatzinformationen". n/m bedeutungslos

Der Umsatz der Sparte Brunnenbau von $2.95 Milliarden sank im Vergleich zum Vorquartal um 1 %. Mehr Aktivitäten bei Offshore-Bohrungen in Nordamerika, Europa und Afrika wurden von einer Verringerung in bestimmten Landmärkten gemindert.

Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz um 10 zurück, bedingt durch eine deutliche Verringerung der Bohrtätigkeiten in Mexiko, Saudi Arabien, Sub-Sahara-Afrika, Nordamerika und Asien. Dieser Trend wurde teils kompensiert durch eine höhere Leistung in Guyana, Irak und Kuwait.

Die Marge der Betriebseinnahmen vor Steuern von 19 ging im Vergleich zum Vorquartal leicht zurück, im Vergleich zum Vorjahr um 219 Basispunkte. Dies war bedingt durch einen generellen Rückgang der Bohrungen einem Preiskampf in Nordamerika und einigen anderen internationalen Märkten.

Produktionssysteme

(in Millionen) Wie berichtet Drei Monate endend am Änderung 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Umsatz International $2.853 $2.440 $2.471 17% 15% Nordamerika $1.200 $1.008 $646 19% 86% Sonstige $25 $26 $10 n/m n/m $4.078 $3.474 $3.127 17% 30% Betriebseinnahem nvor Steuern $664 $559 $509 19% 30% Marge Betriebseinnahmen vor Steuern 16.3% 16.1% 16.3% 20 bps -1 bps Bereinigtes EBITDA* 815 690 598 18% 36% Marge Bereinigtes EBITDA* 20.0% 19.9% 19.1% 13 bps 86 bps *Dies sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen. Details siehe Abschnitt "Zusatzinformationen". n/m bedeutungslos

Der berichtete Umsatz der Sparte Produktionssysteme von $4.08 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 17 und um 30 im Vergleich zum Vorjahr. Darin enthalten sind im gesamten Verlauf Produktionschemikalien und künstlicher Lift von ChampionX. ChampionX trug im vierten Quartal mit $874 Millionen zum Umsatz und mit $153 Millionen zu den Betriebseinnahmen vor Steuern. Im dritten Quartal 2025 sind zwei Monate Aktivitäten von ChampionX enthalten mit einem Umsatz von $575 Millionen und Betriebseinnahmen vor Steuern von $106 Millionen.

Ohne Berücksichtigung der Akquisition legte der Umsatz der Sparte Produktionssysteme im vierten Quartal 2025 um 11 im Vergleich zum Vorquartal und um 2 im Vergleich zum Vorjahr zu.

Die Marge der Betriebseinnahmen vor Steuern von 16 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 Basispunkte. Die Verbesserung der Marge war bedingt durch eine höhere Profitabilität bei der Fertigstellung und den Produktionschemikalien.

Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Marge unverändert. Die höhere Profitabilität bei SLB OneSubsea, Ventilen und Fertigstellungen zusammen mit den wertsteigernden Beiträgen der Produktionschemikalien von ChampionX wurden verringert durch die niedrigeren Margen bei künstlichem Lift, Prozesstechnologien und Oberflächenproduktionssystemen.

Die folgende Tabelle mit Kommentaren sind auf Pro-forma-Basis erstellt unter der Annahme, dass ChampionX am 1. Januar 2024 erworben wurde.

(in Millionen) Pro forma Drei Monate endend am Änderung 31. Dez. 2025 30. Sept. 2025 31. Dez. 2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Umsatz International $2.853 $2.527 $2.746 13% 4% Nordamerika $1.200 $1.211 $1.226 -1% -2% Sonstige $25 $36 $11 n/m n/m $4.078 $3.774 $3.983 8% 2%

Der Pro-forma-Umsatz der Sparte Produktionssysteme von $4,08 Milliarden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 8 %, bedingt durch hohe Einnahmen aus Fertigstellungen, künstlichem Lift und Produktionschemikalien.

Im Vergleich zum Vorjahr legte der Pro-forma-Umsatz um 2 zu. Grund waren höhere Einnahmen durch künstlichen Lift, Ventile, Prozesstechnologien und Produktionstechnologien, teils verringert durch geringere Einnahmen aus Oberflächenproduktionssystemen.

Alle Sonstigen

Alle Sonstigen sind APS, Data Center Solutions und SLB Capturi.

Der Umsatz wuchs sequentiell um $48 Millionen aufgrund von einem höheren APS-Umsatz aufgrund der Wiederaufnahme der Produktion des APS-Projekts in Ecuador. Diese Steigerung wurde verringert durch einen geringeren Umsatz bei SLB Capturi. Die Einnahmen aus Data Center Solutions blieben auf dem gleichen Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz um $136 Millionen, hauptsächlich bedingt durch einen niedrigeren APS-Umsatz nach der Stilllegung des Asset Palliser in Kanada im zweiten Quartal 2025. Dies wurde teils kompensiert durch einen $58 Millionen-Anstieg gegenüber dem Vorjahr des Umsatzes aus Data Center Solutions.

Die Betriebseinnahmen vor Steuern gingen um $11 Millionen im Vergleich zum Vorquartal zurück, da die höheren Gewinne aus den APS-Projekten in Ecuador aufgezehrt wurden durch die hohen Verluste aus dem Projekt SLB Capturi.

Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Betriebseinnahmen vor Steuern um $102 Millionen zurück infolge des niedrigeren APS-Beitrags nach der kanadischen Veräußerung und dem zuvor erwähnten Betriebsverlust beim Projekt SLB Capturi.

Highlights des Quartals

Kerngeschäft

Neue Verträge

SLB hat neue Verträge abgeschlossen, die sich mit den Stärken des Unternehmens im Kerngeschäft decken. Hier die Wichtigsten:

Im Königreich Saudi Arabien hat Aramco mit SLB einen Fünfjahresvertrag über Dienste zur Stimulierung von unkonventionellen Gasfeldern abgeschlossen. Dieser ist Teil eines größeren Multi-Milliarden-Dollar-Vertrags, mit dem weltweit eines der umfassendsten Programme zur Erschließung von unkonventionellen Gasfeldern durchgeführt wird. Der Vertrag umfasst erweiterte Stimulierung, Bohrlochintervention, Frac-Automatisierung und digitale Lösungen, die für die Entwicklung der Potenziale von Saudi Arabiens unkonventionellen Gasressourcen erforderlich sind eine Säule in der Strategie des Königreichs, sein Energieportfolio zu diversifizieren und den globalen Energiewandel zu fördern.

Im Golf von Amerika hat bp mit dem Joint Venture SLB OneSubsea einen Vertrag über Unterwasser-Förderungssysteme für die Entwicklung von Tiefseefeldern im Rahmen des Tiber Projekts abgeschlossen. Dieser Engineering, Procurement and Construction (EPC Engineering, Bereitstellung und Konstruktion)-Vertrag folgt einem Vertrag über ein ähnliches Unterwasser-Förderungssystem für bp's Entwicklung von Kaskida. Beide Projekte die auf produktive Paläogenreserven zielen nutzen dasselbe standardisierte Hochdruck-Unterwasser-Pumpensystem.

In Ghana hat Tullow Ghana Ltd mit SLB einen Dreijahresvertrag über Offshore-Bohrungen abgeschlossen mit einer Option auf eine zweijährige Verlängerung. SLB führt die gesamten Bohrungen durch, die im vierten Quartal 2025 begonnen wurden. Mit dieser Vereinbarung wird die Zusammenarbeit zwischen den Partnern gestärkt, mit dem Ziel, die Bohrleistung kontinuierlich zu verbessern, um die Tiefwasser-Assets von Tullow Ghana Ltd profitabler zu machen.

In Kuwait hat Kuwait Oil Company (KOC) mit SLB den ersten Managed Pressure Drilling (MPD)-Vertrag des Landes abgeschlossen. Die Wahl fiel auf SLB wegen der Fit-for-Basin MPD-Lösungen, die sich gut für den komplexen Untergrund von Kuwait eignen sowie wegen SLB's erwiesenen Erfolgen im Hinblick auf globale MPD-Dienste.

Für Offshore Malaysia hat PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) mit dem Joint Venture SLB OneSubsea zwei umfangreiche EPC-Verträge abgeschlossen. Demzufolge werden die beiden Unternehmen 20 Jahre zusammenarbeiten und zwei Felder gemeinsam entwickeln. SLB OneSubsea wird umfangreiche Unterwasser-Produktionssysteme für die Tiefwasser-Gasfelder Alum, Bemban und Permai liefern, die sich in Block H und dem Kikeh Feld befinden, dem ersten Tiefwasser-Projekt von Malaysia. Zum Umfang gehören horizontale Unterwasser-Bäume, Verbindungselemente, Kontrollsysteme und dazugehörige Dienste.

Für Offshore East Timor sind Finder Energy und SLB eine strategische Allianz zur schnellen Entwicklung der Ölfelder Kuda Tasi und Jahal eingegangen. Dank der sofortigen Mobilisierung von technischen und Projektmanagement-Teams von SLB, integriertem Front-End Engineering und Lieferung des Designs soll das Projekt beschleunigt werden und in 12 Monaten abgeschlossen sein, was ein wichtiger Meilenstein für die Produktion des ersten Öls ist.

Technologische Highlights

Es folgt eine Auswahl vo wichtigen technologischen Neuerungen und Bereitstellungen, die im vierten Quartal erfolgt sind:

In Italien haben SLB und Eni erfolgreich die autonome Logging-Plattform OnWave in einem tiefen horizontalen Brunnen inmitten eines komplexen Karbonatreservoirs installiert. Die Plattform lieferte effizient und effektiv Daten. Die Tools konnten in nur wenigen Minuten während der Öffnung des Bohrlochs platziert und die Kontrolle im Verlauf der Operationen erhöht werden. So entstanden hochwertige Bilder über die Widerstandsfähigkeit des Bohrlochs, Schallmessungen und 3D Fernfeldmessungen für eine bessere Bewertung von Bruchstellen bis zu 40 Meter vom Bohrloch entfernt. Dank der integrierten Lösung konnte ENI bessere Entscheidungen über die Fertigstellung des Brunnens fällen und das Risiko von Wassergewinnung verringern.

In Libyen hat SLB erfolgreich sein erstes kompaktes elektrisches tauchfähiges Pumpsystem Reda Agile mit hoher Reichweite im Sarir Feld installiert. Die anfängliche Durchflussrate betrug ungefähr 2.000 Barrel Flüssigkeit pro Tag bei 135 Hertz. Diese neue Technologie bietet eine kosteneffektive Lösung und macht in der Branche einen Wettbewerbsvorteil aus.

In Nigeria haben SLB und FIRST Exploration and Petroleum Development Company (FIRST E&P) die SLB Automatisierte Lithologie-Technologie genutzt, um in Echtzeit eine Bewertung der Formation ohne konventionelles Schlammlogging zu ermöglichen. Diese digitale Lösung verringerte sowohl den Einsatz von Personal als auch die Kosten und bot die Erfassung des Dual-Core für die Verfolgung der Lagentiefe und den Beispielzeitplan sowie cloudbasierte Datenübertragung und -speicherung. Die Bereitstellung bestätigte Sandlinsen im Reservoir, die kritisch sind für eine Netto-Brutto-Bewertung und die Planung des Designs zur Fertigstellung. Aufgrund der Ergebnisse plant FIRST E&P den Einsatz der Technologie bei zukünftigen Brunnenprojekten und wird die Ergebnisse für geologische Statistiken und die Verbesserung der operativen Effizienz auswerten.

In Oman haben SLB und Daleel Petroleum die Produktion aus ausgereiften Bohrlöchern erhöht, indem mit einer auf das Reservoir konzentrierten Methode die besten Quellen sorgfältig ausgewählt und priorisiert wurden. In einer groß angelegten Säuerungskampagne ermöglichte die anpassbare Säurestimulation OpenPath Flex ein gezieltes Vorgehen für eine effektive Flüssigkeitsverzögerung. Darüber hinaus wurden OpenPath Sequence Umleitungsstimulation und Säure-Live-Umleitung mit Überwachung des Hochfrequenzdrucks in Echtzeit eingesetzt. Aufgrund der Förder- und Einspritzbohrung-Stimulation konnten bei 33 Jobs innerhalb von 7 Jahren mehr als 580.000 Barrel zusätzliches Öl produziert werden. Daleel Petroleum plant die Ausweitung der Kampagne, um in Zukunft marginale Reservoirs einzubeziehen.

Digital

SLB setzt in großem Umfang digitale Technologien ein und unterstützt Kunden dabei, ihre Technologie und Workflows in die Cloud zu migrieren, sich neue KI-fähige Funktionen anzueignen und mithilfe von Statistiken ihre Leistung auszuwerten. Dies sind die wichtigsten Highlights:

SLB hat den agentischen KI-Assistenten Tela auf den Markt gebracht, der für die Transformation des Upstream-Energiesektors konzipiert wurde. Der Tela-Assistent automatisiert nicht nur mithilfe von argentischer KI Prozesse, sondern transformiert Workflows und führt zu besseren Ergebnissen. Eingebettet in SLB's Portfolio von Anwendungen und Plattformen interagieren Nutzer über eine einfache konversationelle Oberfläche. So kann KI zu einem proaktiven Mitwirkenden werden, der Personal ersetzt und zu höherer Produktivität und Effizienz führt.

Shell und SLB haben eine Vereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit abgeschlossen, um digitale und KI-Lösungen zu entwickeln, die bei Upstream-Operationen zu messbaren Leistungs- und Effizienzsteigerungen führen, sowohl für die Unternehmen als auch die gesamte Branche. Es sollen KI-unterstützte agentische Lösungen entstehen, die die Fähigkeiten von Technikern und Entscheidern beschleunigen und erweitern. Ziel ist es, eine offene Daten- und KI-Infrastruktur zu entwickeln und bereitzustellen, die Daten und Workflows unter der Oberfläche bei der Brunnenkonstruktion und Produktion in einer sicheren digitalen Umgebung bündelt. Dafür wird die SLB Lumi Daten- und KI-Plattform genutzt.

ADNOC und SLB haben die sogenannte AI-powered Production System Optimization (AiPSO)-Plattform entwickelt und sie in acht Feldern implementiert. Damit wird ADNOC zu einem Pionier in der Branche, der in allen Feldern KI-basierte, optimierte Produktionssysteme einsetzt. Das macht das Unternehmen zu einem der weltweit fortschrittlichsten Energieunternehmen, das weitflächig mit KI arbeitet. Betrieben von der SLB Lumi data und KI-Plattform und mithilfe von Cognite Data Fusion nutzt AiPSO Millionen von Echtzeit-Datenpunkten und KI sowie ADNOC's eigenes Machine Learning, um das gesamte Produktionssystem proaktiv zu überwachen und zu optimieren, das aus tausenden von Kohlenwasserstoffquellen und hunderten von Verarbeitungsanlagen besteht. Die Plattform ermöglicht smarte Workflows, die in Echtzeit Büro und Operationen vor Ort verbinden, sodass Ingenieure Probleme diagnostizieren und in Minuten statt Tagen Quellen optimieren können. Dies steigert die Produktivität der Mitarbeiter von ADNOC und die Produktionskapazität der Quellen des Unternehmens.

In Aserbaidschan sind bp und LB eine Partnerschaft eingegangen, um auf mehreren Rigs über das Performance Live Center fortschrittliche digitale Lösungen zu implementieren, um Remote-Operationen auf Offshore-Plattformen zu ermöglichen. Unterstützt von DrillOps Beratungstechnologien und Neuro autonomer Richtungsbohrung wird durch die Initiative die Entscheidungsfindung optimiert, die Leistung gesteigert und die Bohrdynamik minimiert und gleichzeitig konnten das Offshore-Personal um 66 verringert und 1.500 Personnel-on-Board-Tage eingespart werden. Dank der KI-basierten Automatisierung ließ sich die Überwachung größtenteils aus der Ferne durchführen. Dies resultierte in einer Beschleunigung, genaueren Entscheidungen, einer Verlängerung der Nutzungsdauer der Tools und einer Verbesserung von Leistung, Effizienz und Sicherheit.

In Oman haben SLB und OQ Exploration Production SAOG die Konstruktion von Brunnen durch die autonomen Lösungen Neuro weiterentwickelt. Dadurch wird die Effizienz der Bohrung erhöht und die Wirtschaftlichkeit der Quelle verbessert. Bei drei Quellen konnte durch den Einsatz des Rotary Steerable System (RSS) Power Drive die Durchdringungsrate (ROP rate of penetration) bis zu 50 durch KI-Optimierung erhöht werden. Bei einer anderen Quelle verbesserte das leistungsstarke PowerDrive One RSS ausgestattet mit Messfunktionen während des Bohrens die Durchdringungsrate um 40 und verringerte Auslöse- und Verrohrungszeit Die Bohrlochbaugruppe war mit dem Bildgebungssystem Retina ausgestattet, das in Hochauflösung Details der Formation festhielt, was für die Planung von zukünftigen Projekten nützlich ist. Diese Fortschritte sind wegweisend für vollautomatisches Bohren, wobei die Rigautomatisierung mit Richtungs- und Bodenoperationen kombiniert wird.

In Kuwait wurde SLB von KOC ein fünfjähriger Vertrag zur Verarbeitung von seismischen Daten und Wiederaufbereitungsdiensten erteilt. Zum Umfang gehören ein breites Spektrum an 2D-, 3C-, 3D- und 4D-seismischen Datentypen in unterschiedlichsten Umgebungen, zum Beispiel Onshore, Offshore, Übergangsbereich und städtische Gebiete. Bei der Verarbeitung werden KI-Workflows genutzt, um die Auswertung zu beschleunigen. So kann KOC besser fundierte Entscheidungen über Exploration und Entwicklung fällen.

PETRONAS SURINAME E&P B.V. (PSEPBV) hat SLB einen Auftrag über die Bereitstellung von seismischen Meeresdaten für die Bearbeitung und Wiederherstellung von Offshore Suriname Blocks 63 und 48 erteilt. Zum Umfang gehören fortschrittliche Bildgebungsverfahren, wie zum Beispiel Q-kompensierte und elastische Vollwellenform-Inversion.

Neue Wachstumshorizonte

SLB beteiligt sich in großem Umfang in Wachstumsmärkten, wie zum Beispiel Lösungen für Rechenzentren und Neue Energien, an strategischen Partnerschaften für innovative Technologien, wie zum Beispiel:

In den Vereinigten Staaten hat SLB seine Operationen in Shreveport, Louisiana, ausgeweitet, um die wachsende Nachfrage nach Infrastruktur für Rechenzentren zu decken. Dadurch konnte das Werk seine Produktionskapazitäten für die Ausstattung von Rechenzentren fast verdoppeln. So ist SLB nun in der Lage, Hyperscaler sowie Lieferketten für Rechenzentren zu unterstützen, während digitale und KI-Arbeitslasten weiter wachsen.

SLB und Ormat Technologies, ein bei geothermischen und erneuerbaren Energien führendes Unternehmen, haben eine Vereinbarung abgeschlossen, mit der die Entwicklung und Vermarktung von integrierten geothermischen Assets, einschließlich erweiterter geothermischer Systeme (EGS), beschleunigt wird. EGS ist die kommende Generation von geothermischer Technologie, wodurch geothermische Energie in Regionen erschlossen werden kann, wo keine konventionellen geothermischen Ressourcen existieren. Gemeinsam wollen SLB und Ormat Projekte vom Konzept bis zur Energiegewinnung optimieren. Teil dieser Bemühungen besteht in der Entwicklung, dem Testen und der Skalierung von EGS-Lösungen. Dazu gehört das Design und die Konstruktion eines ESG-Pilottests in einem Werk von Ormat.

TABELLEN MIT FINANZDATEN

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Millionen, außer Beträge pro Aktie) Viertes Quartal Zwölf Monate Am 31. Dezember endende Perioden 2025 2024 2025 2024 Umsatz $9.745 $9.284 $35.708 $36.289 Zinsen sonstige Einnahmen(1) 73 115 481 380 Ausgaben Umsatzkosten(1) 8.017 7.322 29.201 28.829 Forschung Engineering 187 192 709 749 Allgemein Verwaltung 84 81 340 385 Merger Integration(1) 75 63 302 123 Restrukturierung Sonstiges(1) 176 61 457 237 Wertminderungen(1) 210 162 331 162 Zinsen 126 131 558 512 Einkommen vor Steuern(1) $943 $1.387 $4.291 $5.672 Steuern(1) 143 269 840 1.093 Nettoeinkommen(1) $800 $1.118 $3.451 $4.579 Nettoeinkommen (-verlust) aus nicht beherrschten Anteilen(1) (24) 23 77 118 SLB zuzurechnendes Nettoeinkommen(1) $824 $1.095 $3.374 $4.461 Verwässerter Gewinn je SLB-Aktie(1) $0.55 $0.77 $2.35 $3.11 Durchschnittliche Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien 1.495 1.406 1.421 1.421 Durchschnittliche Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien bei angenommener Verwässerung 1.511 1.420 1.437 1.436 In Ausgaben inbegriffene Abschreibung(2) $732 $648 $2.643 $2.519

(1) Details siehe Abschnitt "Belastungen Gutschriften" (2) Beinhaltet Abschreibungen auf Anlagevermögen und immaterielles Vermögen, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investments

Verkürzte konsolidierte Bilanz

(in Millionen) 31. Dez. 31. Dez. Aktiva 2025 2024 Umlaufvermögen Barmittel und kurzfristige Investments $4.212 $4.669 Forderungen 8.689 8.011 Lagerbestand 5.032 4.375 Sonstiges Umlaufvermögen 1.580 1.515 19.513 18.570 Investment in verbundene Unternehmen 1.783 1.635 Anlagevermögen 7.894 7.359 Goodwill 16.794 14.593 Immaterielle Vermögenswerte 4.988 3.012 Sonstige Vermögenswerte 3.896 3.766 $54.868 $48.935 Verbindlichkeiten und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und abgegrenzte Verbindlichkeiten $11.490 $10.375 Geschätzte Einkommenssteuer 894 982 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten 1.894 1.051 Zu zahlende Dividende 443 403 14.721 12.811 Langfristige Schulden 9.742 11.023 Sonstige Verbindlichkeiten 3.114 2.751 27.577 26.585 Eigenkapital 27.291 22.350 $54.868 $48.935

Liquidität

(in Millionen) Liquiditätskomponenten 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Barmittel und kurzfristige Investments $4.212 $3.585 $4.669 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Schulden (1.894) (1.923) (1.051) Langfristige Schulden (9.742) (10.843) (11.023) Nettoschulden(1) $(7.424) $(9.181) $(7.405) Details zur Veränderung der Liquidität: Zwölf Viertes Zwölf Monate Quartal Monate Am 31. Dezember endende Perioden 2025 2025 2024 Nettoeinnahmen $3.451 $800 $4.579 Abschreibung des Lagerbestands nach Fair Value 166 100 43 Gewinn aus Verkauf von APS-Projekt (149) Wertminderungen 331 210 162 Gewinn aus Verkauf von Investment (24) Abschreibung(2) 2.643 732 2.519 Latente Steuern (278) (189) (41) Ausgaben für aktienbasierte Vergütung 332 75 316 Veränderung des Betriebskapitals (60) 1.213 (1.020) Sonstiges 53 64 68 Cash Flow aus laufender Beriebstätigkeit $6.489 $3.005 $6.602 Ausgaben für Investitionen (1.694) (516) (1.931) APS-Investments (428) (116) (483) Kapitalisierung Explorationsdaten (252) (84) (198) Freier Cash Flow(3) 4.115 2.289 3.990 Gezahlte Dividende (1.602) (426) (1.533) Aktienrückkaufprogramm (2.414) (1.737) Einnahmen aus Mitarbeiteraktienplänen 229 248 Einnahmen aus dem Verkauf des APS-Projekts 338 Einnahmen aus dem Verkauf der Sparte Bohrtechnologien von ChampionX 286 Sonstige Unternehmensakquisitionen und -investments, abzüglich erworbener liquider Mittel und übernommener Schulden (187) (43) (553) Übernommene Nettoverschuldung in Verbindung mit der Akquisition von ChampionX (133) Kauf von Blue Chip Swap Wertpapieren (224) (57) (207) Einnahmen aus dem Verkauf von Blue Chip Swap Wertpapieren 194 50 152 Steuerzahlungen für Netto aktienbasierte Vergütungen (61) (90) Sonstiges (51) (18) 53 Verringerung der Nettoverschuldung vor Währungseinflüssen 490 1,795 323 Auswirkung von Währungseinflüssen auf Nettoverschuldung (509) (38) 248 (Anstieg) Verringerung der Nettoverschuldung (19) 1.757 571 Nettoverschuldung am Beginn der Periode (7.405) (9.181) (7.976) Nettoverschuldung am Ende der Periode $(7.424) $(7.424) $(7.405)

(1) "Nettoverschuldung" sind Bruttoschulden abzüglich Barmittel und kurzfristige Investments. Nach Meinung des Managements gibt die Nettoverschuldung Investoren und dem Management nützliche Informationen über den Grad der Verschuldung von SLB, da die Barmittel und Investments ausgewiesen werden, die zur sofortigen Rückzahlung von Schulden bereit stehen. Nettoschulden sind eine nicht auf GAAP basierende Kennzahl, die zusätzlich und nicht als Ersatz der Gesamtverschuldung anzusehen ist. (2) Beinhaltet Abschreibung auf Anlagevermögen und auf immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investments. (3) Der "Freie Cash Flow" ist der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionsausgaben, APS-Investments und kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten. Nach Meinung des Managements ist der freie Cash Flow eine wichtige Liquiditätskennzahl für das Unternehmen. Sie gibt Investoren und dem Management Auskunft über die Fähigkeit von SLB, Barmittel zu generieren. Nach der Begleichung von geschäftlichem Bedarf und Verpflichtungen können diese Barmittel für Reinvestitionen in das Unternehmen und zukünftiges Wachstum genutzt werden oder für Dividendenzahlungen an Aktionäre oder Rückkauf von Aktien. Der freie Cash Flow zeigt nicht die verbleibenden Barmittel für nicht unbedingt erforderliche Ausgaben an. Der freie Cash Flow ist eine nicht auf GAAP beruhende Kennzahl, die zusätzlich zum und nicht als Ersatz des Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit zu betrachten ist.

Belastungen Gutschriften

Zusätzlich zu Finanzergebnissen, die im Einklang mit den U.S. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) ausgewiesen werden, beinhalten die Zahlen für das vierte Quartal 2025 auch nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen (so wie gemäß SEC's Regulation G definiert). Neben den unter "Liquidität" ausgewiesenen nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen wurden die SLB Nettoeinnahmen ohne Belastungen Gutschriften sowie davon abgeleitete Größen wie verwässerter Gewinn je Aktie (EPS) ohne Belastungen Gutschriften; der effektive Steuersatz ohne Belastungen Gutschriften; das bereinigte EBITDA und die Marge des bereinigten EBITDA nicht auf Basis von GAAP erstellt. Nach Meinung des Managements sind die zugrundeliegenden Geschäftsergebnisse und -trends von SLB und die Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Periode zu Periode besser zu beurteilen, wenn Belastungen Gutschriften nicht berücksichtigt werden. Auch werden diese Kennzahlen vom Management als Grundlage für die Leistungsbewertung und damit einhergehende Sondervergütungen herangezogen. Die nicht auf GAAP beruhenden Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu und nicht als Ersatz für GAAP-Kennzahlen angesehen werden. Es folgt eine Angleichung einiger dieser nicht auf GAAP beruhenden Kennzahlen an vergleichbare GAAP-Kennzahlen. Eine Angleichung des bereinigten EBITDA an die vergleichbare GAAP-Größe finden Sie im Abschnitt "Zusatzinformationen" (Frage 9).

(in Millionen, außer Beträge je Aktie) Viertes Quartal 2025 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Zinsen Netto Verwässert

EPS SLB zurechenbare Nettoeinnahmen (auf GAAP-Basis) $943 $143 $(24) $824 $0.55 Wertminderung Goodwill(1) 210 41 169 0.11 Verringerung Personalbestand(3) 126 14 3 109 0.07 Abschreibung des Lagerbestands nach Fair Value(2) 100 23 77 0.05 Merger und Integration(4) 75 15 12 48 0.03 Restrukturierung(3) 50 6 44 0.03 Aufhebung der Wertberichtigung im Zusammenhang mit latenten Steuern 92 (92) (0.06) SLB zurechenbare Nettoeinnahmen ohne Belastungen Gutschriften $1.504 $293 $32 $1.179 $0.78 Drittes Quartal 2025 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Zinsen Netto Verwässert

EPS SLB zurechenbare Nettoeinnahmen (GAAP-Basis) $1.000 $226 $35 $739 $0.50 Abschreibung des Lagerbestands nach Fair Value(2) 66 15 51 0.03 Gebühren im Zusammenhang mit Akquisitionen(4) 61 61 0.04 Verringerung des Personalbestands(3) 57 4 53 0.04 Arbeitnehmerleistungen im Zusammenhang mit Akquisitionen(4) 54 2 52 0.03 Wertminderung von Investment nach Equity-Methode(3) 52 4 48 0.03 Sonstige Merger und Integration(4) 28 2 3 23 0.02 SLB zurechenbare Nettoeinnahmen ohne Belastungen Gutschriften $1.318 $253 $38 $1.027 $0.69

(in Millionen, außer Beträge je Aktie) Viertes Quartal 2024 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Zinsen Netto Verwässert

EPS * SLB zurechenbare Nettoeinnahmen (GAAP-Basis) $1.387 $269 $23 $1.095 $0.77 Wertminderung Vermögensgegenstände(1) 162 23 139 0.10 Merger und Integration(4) 63 6 7 50 0.04 Verringerung des Personalbestands(3) 61 10 51 0.04 Gewinn aus dem Verkauf von Investments(5) (24) (24) (0.02) SLB zurechenbare Nettoeinnahmen ohne Belastungen Gutschriften $1.649 $308 $30 $1.311 $0.92 Zwölf Monate 2025 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Zinsen Netto Verwässert

EPS * SLB zurechenbare Nettoeinnahmen (GAAP-Basis) $4.291 $840 $77 $3.374 $2.35 Verringerung des Personalbestands(3) 407 33 3 371 0.26 Wertminderung Goodwill (1) 210 41 169 0.12 Abschreibung auf Lagerbestände nach Fair Value(2) 166 38 128 0.09 Merger und Integration(4) 168 15 24 129 0.09 Wertminderung Investment nach Equity-Methode(1) 121 16 105 0.07 Gebühren im Zusammenhang mit Akquisitionen(4) 80 5 75 0.05 Arbeitnehmerleistungen im Zusammenhang mit Akquisitionen(4) 54 2 52 0.04 Restrukturing(3) 50 6 44 0.03 Aufhebung der Wertberichtigung im Zusammenhang mit latenten Steuern(4) 92 (92) (0.06) Gewinn aus dem Verkauf des Palliser APS-Projekts(5) (149) (4) (145) (0.10) SLB zurechenbare Nettoeinnahmen ohne Belastungen Gutschriften $5.398 $1.043 $145 $4.210 $2.93 Zwölf Monate 2024 Vorsteuer Steuer Nicht fortgef.

Zinsen Netto Verwässert

EPS * SLB zurechenbare Nettoeinnahmen (GAAP-Basis) $5.672 $1.093 $118 $4.461 $3.11 Verringerung des Personalbestands(3) 237 37 200 0.14 Wertminderungen Vermögenswerte(1) 162 23 139 0.10 Sonstige Merger und Integration(4) 123 15 18 90 0.06 Abschreibung auf Lagerbestände nach Fair Value(2) 43 12 9 22 0.02 Gewinn aus dem Verkauf von Investments(5) (24) (24) (0.02) SLB zurechenbare Nettoeinnahmen ohne Belastungen Gutschriften $6.213 $1.180 $145 $4.888 $3.41 Aufgrund von Rundungen nicht addiert

(1) Klassifiziert alsWertminderungen in derverkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (2) Klassifiziert als Umsatzkosten in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (3) Klassifiziert als Restrukturierung Sonstiges in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (4) Klassifiziert als Merger Integration in derverkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (5) Klassifiziert als Zinsen sonstige Einnahmen in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung

Sparten

(in Millionen) Drei Monate endend am 31. Dez. 2025 30. Sept. 2025 31. Dez. 2024 Umsatz Einnahmen

vor

Steuern Umsatz Einnahmen

vor

Steuern Umsatz Einnahmen

vor

Steuern Digital $825 $280 $658 $187 $705 $242 Leistung von Reservoiren 1.748 342 1.682 312 1.810 370 Brunnenbau 2.949 550 2.967 558 3.267 681 Produktion 4.078 664 3.474 559 3.127 509 Alle Sonstigen 445 85 397 96 582 187 Eliminierungen Sonstiges (300) (114) (250) (86) (207) (71) Segmentbetriebseinnahmen vor Steuern 1.807 1.626 1.918 Unternehmen Sonstiges (208) (203) (177) Zinseinnahmen(1) 31 37 36 Zinsaufwand(1) (126) (142) (128) Belastungen Gutschriften(2) (561) (318) (262) $9.745 $943 $8.928 $1.000 $9.284 $1.387

(in Millionen) Gesamtjahr 2025 Umsatz Einnahmen

vor

Steuern



Abschreibung(3) Netto

Zins-

aufwand

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Kapital-

investitionen(6) Digital $2.660 $745 $183 $928 $257 Leistung von Reservoiren 6.820 1.250 435 1.685 467 Brunnenbau 11.856 2.248 672 (1) 2.919 514 Produktionssysteme 13.325 2.184 464 2.648 466 Alle Sonstigen 1.987 498 376 6 880 441 Eliminierungen Sonstiges (940) (351) 286 (65) 229 Segmentbetriebseinnahmen vor Steuern 6.574 Unternehmen Sonstiges (759) 227 (532) Zinseinnahmen(1) 134 Zinsaufwand(1) (551) Belastungen Gutschriften(2) (1.107) $35.708 $4.291 $2.643 $5 $8.463 $2.374

(in Millionen) Gesamtjahr 2024 Umsatz Einnahmen vor

Steuern

Abschreibung(3) Netto Zins-

aufwand

(Einnahme)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Kapital-

investitionen(6) Digital $2.439 $612 $172 $784 $199 Leistung von Reservoirs 7.177 1.452 404 (15) 1.841 624 Brunnenbau 13.357 2.826 649 (14) 3.461 745 Produktionssysteme 11.935 1.900 347 (4) 2.243 406 Alle Sonstigen 2.117 775 483 13 1.271 503 Eliminierungen Sonstige (736) (244) 286 (6) 36 135 Segmentbetriebseinnahmen 7.321 Unternehmen Sonstiges (744) 178 (566) Zinseinnahmen(1) 134 Zinsaufwand(1) (498) Belastungen Gutschriften(2) (541) $36.289 $5.672 $2.519 $(26) $9.070 $2.612

(1) Beträge, die in den Segmentergebnissen enthalten sind, sind ausgeschlossen. (2) Details siehe Abschnitt "Belastungen Gutschriften" (3) Beinhaltet Abschreibungen auf Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände und Kosten für Explorationsdaten. (4) Zinseinnahmen und Zinsaufwand, die auf Unternehmensebene erfasst wurden, sind ausgeschlossen. (5) Bereinigtes EBITDA zeigt Einnahmen vor Steuern ohne Berücksichtigung von Abschreibung, Zinseinnahmen, Zinsaufwand und Belastungen Gutschriften. (6) Kapitalinvestitionen beinhalten Investitionsausgaben, APS-Investments und kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten.

Regionen

(in Millionen) Gesamtjahr 2025 Umsatz Einnahmen

vor

Steuern



Abschreibung(3) Netto

Zins-

aufwand

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) International $27.942 $5.428 $1.580 $7.008 Nordamerika 7.515 1.219 505 7 1.731 Eliminierungen Sonstiges 251 (73) 331 (2) 256 Segmentbetriebseinnahmen vor Steuern 6.574 Unternehmen Sonstiges (759) 227 (532) Zinseinnahmen(1) 134 Zinsausgaben(1) (551) Belastungen Gutschriften(2) (1.107) $35.708 $4.291 $2.643 $5 $8.463

(in Millionen) Gesamtjahr 2024 Umsatz Einnahmen vor

Steuern

Abschreibung(3) Netto Zins-

aufwand

(Einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) International $29.415 $6.291 $1.648 ($39) $7.900 Nordamerika 6.680 1.134 445 13 1.592 Eliminierungen Sonstiges 194 (104) 248 144 Segmentbetriebseinnahmen vor Steuern 7.321 Unternehmen Sonstiges (744) 178 (566) Zinseinnahmen(1) 134 Zinsaufwand(1) (498) Belastungen Gutschriften(2) (541) $36.289 $5.672 $2.519 $(26) $9.070

(1) Beträge, die in den Ergebnissen der Segmente eingeschlossen sind, werden nicht berücksichtigt. (2) Details siehe Abschnitt "Belastungen Gutschriften" (3) Beinhaltet Abschreibung auf Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände, APS und Kosten für Explorationsdaten (4) Schließt Zinseinnahmen und Zinsaufwand aus, die auf Unternehmensebene berichtet wurden (5) Bereinigtes EBITDA zeigt Einnahmen vor Steuern ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Zinseinnahmen und Zinsaufwand sowie Belastungen Gebühren.

Zusatzinformationen

Häufig gestellte Fragen

1) Welche Kapitalinvestitionen sind für das Gesamtjahr 2026 geplant? Die Kapitalinvestitionen (Capex, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2026 werden sich auf ungefähr $2.5 Milliarden belaufen. Die Kapitalinvestitionen für das Gesamtjahr 2025 beliefen sich auf $2.4 Milliarden. 2) Wie hoch waren der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit und der freie Cash Flow für das vierte Quartal 2025? Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit für das vierte Quartal 2025 belief sich auf $3.01 Milliarden und der freie Cash Flow auf $2.29 Milliarden, einschließlich $71 Millionen an Zahlungen im Zusammenhang mit der Akquisition von ChampionX. 3) Wie hoch waren der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit und der freie Cash Flow für das Gesamtjahr 2025? Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2025 belief sich auf $6.49 Milliarden und der freie Cash Flow auf $4.11 Milliarden, einschließlich $226 Millionen an Zahlungen im Zusammenhang mit der Akquisition von ChampionX. 4) Was beinhaltet "Zinsen sonstige Einnahmen" für das vierte Quartal 2025? "Zinsen sonstige Einnahmen" für das vierte Quartal 2025 beliefen sich auf $73 Millionen. Inbegriffen sind Zinseinnahmen von $31 Millionen und Einnahmen aus Investments auf Basis der Equity-Methode von $42 Millionen. 5) Wie haben sich Zinseinnahmen und Zinsaufwand während des vierten Quartals 2025 verändert? Die Zinseinnahmen von $31 Millionen für das vierte Quartal 2025 gingen sequentiell um $5 Millionen zurück. Der Zinsaufwand von $126 Millionen sank im Vergleich zum Vorquartal um 16 Millionen. 6) Wie hoch war der effektive Steuersatz (ETR effective tax rate) für das vierte Quartal 2025 2025? Der ETR für das vierte Quartal 2025, berechnet auf Basis von GAAP, betrug 15.2 im Vergleich zu 22.6 für das dritte Quartal 2025. Ohne Berücksichtigung von Belastungen Gutschriften belief sich der ETR für das vierte Quartal 2025 auf 19.5 im Vergleich zu 19.2 im dritten Quartal 2025. 7) Wie viele Stammaktien waren am 31. Dezember 2025 in Umlauf und welche Veränderung ergab sich im Vergleich zum Ende des vorherigen Quartals? Es befanden sich am 31. Dezember 2025 1.495 Milliarden Stammaktien in Umlauf, am 30. September 2025 waren es 1.494 Milliarden.

(in Millionen) In Umlauf befindliche Aktien am 30. September 2025 1.494 Verfall von Anspruch auf gebundene Aktien 1 In Umlauf befindliche Aktien am 31. Dezember 2025 1.495

8) Wie hoch war die durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien während des vierten Quartals 2025 und des dritten Quartals 2025? Wie verhält sich dies zu der durchschnittlichen Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung der Verwässerung, die für die Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie maßgeblich war? Die durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien betrug während des vierten Quartals 2025 1.495 Milliarden und 1.471 Milliarden während des dritten Quartals 2025. Es folgt eine Abstimmung des gewichteten Durchschnitts der in Umlauf befindlichen Aktien zur durchschnittlichen Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien unter Berücksichtigung der Verwässerung, die für die Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie maßgeblich war.

(in Millionen) Viertes Quartal

2025 Drittes Quartal

2025 Gewichteter Durchschnitt der in Umlauf befindlichen Aktien 1.495 1.471 Verfallbare Aktien 16 17 Durchschnittliche in Umlauf befindliche Aktien unter Berücksichtigung der Verwässerung 1.511 1.488

9) Wie hoch war das bereinigte EBITDA im vierten Quartal 2025, im dritten Quartal 2025, im vierten Quartal 2024, dem Gesamtjahr 2025 und dem Gesamtjahr 2024? Wie hoch war die Marge des bereinigten EBITDA von SLB während dieser Perioden? SLB's bereinigtes EBITDA betrug $2.331 Milliarden im vierten Quartal 2025, $2.061 Milliarden im dritten Quartal 2025 und $2.382 Milliarden im vierten Quartal 2024. Die Marge von SLB's bereinigtem EBITDA belief sich auf 23.9 im vierten Quartal 2025, 23.1 im dritten Quartal 2025 und 25.7% im vierten Quartal 2024 und wurde wie folgt berechnet:

(in Millionen) Viertes Quartal

2025 Drittes Quartal

2025 Viertes Quartal

2024 SLB zurechenbare Nettoeinnahmen $824 $739 $1.095 Nicht beherrschten Anteilen zurechenbare Nettoeinnahmen (-verluste) (24) 35 23 Steuerzahlungen 143 226 269 Einnahmen vor Steuern $943 $1.000 $1.387 Belastungen Gutschriften 561 317 262 Abschreibung 732 638 648 Zinsaufwand 126 142 131 Zinseinnahmen (31) (36) (46) Bereinigtes EBITDA $2.331 $2.061 $2.382 Umsatz $9.745 $8.928 $9.284 Marge bereinigtes EBITDA 23.9% 23.1% 25.7% SLB's bereinigtes EBITDA betrug $8.463 Milliarden im Gesamtjahr 2025 und $9.070 Milliarden im Gesamtjahr 2024. Die Marge von SLB's bereinigtem EBITDA belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf 23.7 und auf 25.0 für das Gesamtjahr 2024.

(in Millionen) 2025 2024 Änderung SLB zurechenbare Nettoeinnahmen $3.374 $4.461 Nicht beherrschten Anteilen zurechenbare Nettoeinnahmen 77 118 Steuerzahlungen 840 1.093 Einnahmen vor Steuern $4.291 $5.672 Belastungen Gutschriften 1.107 541 Abschreibung 2.643 2.519 Zinsaufwand 558 512 Zinseinnahmen (136) (174) Bereinigtes EBITDA $8.463 $9.070 -7% Umsatz $35.708 36.289 -2% Marge bereinigtes EBITDA 23.7% 25.0% -129 bps

10) Aus welchen Komponenten setzte sich die Abschreibung im vierten Quartal 2025, dritten Quartal 2025, vierten Quartal 2024, Gesamtjahr 2025 und Gesamtjahr 2024 zusammen? Dies sind die Komponenten der Abschreibung für das vierte Quartal 2025, das dritte Quartal 2025 und das vierte Quartal 2024:

(in Millionen) Viertes Quartal 2025 Drittes Quartal 2025 Viertes Quartal 2024 Abschreibung auf Anlagevermögen $475 $453 $396 Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte 111 101 84 Abschreibung auf APS-Investments 84 60 126 Abschreibung auf kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten 62 24 42 $732 $638 $648 Dies sind die Komponenten für die Abschreibung des Gesamtjahres 2025 und des Gesamtjahres 2024:

(in Millionen) 2025 2024 Abschreibung auf Anlagevermögen $1.733 $1.551 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 376 334 Abschreibung auf APS-Investments 369 481 Abschreibung auf kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten 165 153 $2.643 $2.519

11) Welche Umsatzkategorien der Sparte Digital bieten Kunden von SLB Lösungen? Innerhalb von Digital wird der Umsatz hauptsächlich durch vier Lösungen generiert Plattformen Anwendungen, Digitale Operationen, Digitale Exploration und Professionelle Dienste. Plattformen Anwendungen beinhaltet SLB's Cloud-Technologien wie die Plattformen Delfi und Lumi sowie eine Suite von spezialisierten, domainspezifischen Anwendungen wie Petrel und Techlog, die als SaaS-Abonnement oder unbefristete Lizenzen angeboten werden. Diese Plattformen und Anwendungen erstellen komplexe Modelle, um die Folgen von Plänen für die Entwicklung von Reservoirs zu simulieren und helfen bei der Planung von wichtigen Operationen wie Bohrungen, Fertigstellung und Produktionsdesigns. Darüber hinaus liefern sie Daten und verringern mithilfe von KI und Machine Learning Zykluszeiten und verbessern die Effizienz von Workflows, damit Kunden bessere Entscheidungen treffen können, sodass die Wirtschaftlichkeit der Projekte und die Leistung der Reservoirs erhöht werden. Der Umsatz ist wiederkehrend (mit Ausnahme von einmalig verkauften Lizenzen), gestützt von einem soliden ARR-Fundament durch eine global installierte Basis. Darüber hinaus fragen Kunden zunehmend cloudbasierte Dienste und IoT-fähige Lösungen nach. Diese Kategorie weist beste Verbleibquoten auf und verzeichnet nur eine geringe Abwanerung. Digitale Operationen kombiniert die einmaligen Stärken von SLB's Services für Ölfelder mit fortschrittlichen digitalen Technologien, um zuverlässigere, effiziente und autonome Operationen vor Ort zu ermöglichen. Dank verbundener Lösungen über Center, die Performance Live digitale Dienste liefern, können Kunden in Echtzeit überwachen, aus der Ferne Entscheidungen treffen und Workflows automatisieren, von autonomen Bohrungen bis hin zu Interventionen an der Quelle. Dies verringert die Kosten und erhöht die Wirtschaftlichkeit von Projekten. Der Umsatz wird über Kunden generiert, die auch in den Kernsparten vorhanden sind. Deshalb ist er wiederkehrend. Darüber hinaus ist ein Teil des Umsatzes per se wiederkehrend. Um Anreize für die Kernsparten Brunnenbau, Leistung von Reservoirs und Produktionssysteme zu schaffen und um die Sparte Digital zu entwickeln und für sie zu werben, wird der Umsatz teils der jeweiligen Kernsparte und Digital zugeschrieben. Dieser Effekt wird bei der Konsolidierung eliminiert. Digitale Exploration ist SLB's Geschäft für Explorationsdaten. Die Bibliothek mit den Explorationsdaten bietet differenzierte seismische Untersuchungen sowie weitere Daten über den Untergrund. Kunden benötigen sie, damit sie bessere Entscheidungen über die Exploration und Entwicklung treffen können. Diese lizensierten Datensätze unterstützen auch das Kohlenstoffspeicher-Design und die Überwachung. Die Bibliothek deckt weltweit existierende Explorations- und Produktionsbecken ab. Die Datensätze werden ständig aktualisiert und überarbeitet und profitieren so von den neuesten Algorithmen für die Bildbearbeitung sowie KI-Technologien, die durch Cloud-Computing verfügbar sind. Der Umsatz wird über den einmaligen Verkauf von nicht übertragbaren Lizenzen generiert und ist deshalb nicht wiederkehrend. Professionelle Dienste beinhaltet Beratung und sonstige Dienste, die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen. Dazu gehören der Übergang von lokalen zu cloudbasierten digitalen Lösungen, Migration, Automatisierung von Workflows einschließlich Bereitstellung von Workflow-Lösungen, die in SLB's globalen Netzwerk von Innovation Factori Workspaces erstellt wurden sowie Schulungen, um die digitale Transformation des Kunden weiter voranzutreiben. Der Umsatz dieser Kategorie resultiert hauptsächlich aus der Durchführung von Projekten. Allgemein fragen Kunden nach Folgeprojekten. Diese Dienste bieten außerdem Möglichkeiten für andere digitale Umsatzquellen. 12) Wie hoch war der Umsatz der einzelnen Sparten, einschließlich der Sparte Digital, in den Jahren 2025 und 2024? Wie hoch sind die Betriebseinnahmen vor Steuern und das bereinigte EBITDA der Sparte Digital in diesen Perioden? Dies sind die Betriebseinnahmen vor Steuern und das bereinigte EBITDA der Sparte Digital 2025 und 2024:

Gesamtjahr Änderung 31. Dez.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorjahr Umsatz Plattformen Anwendungen $1.064 $1.023 4% Digitale Operationen 464 290 60% Digitale Exploration 437 432 1% Professionelle Dienste 695 694 0% $2.660 $2.439 9% Betriebseinnahmen vor Steuern $745 $612 22% Marge Betriebseinnahmen vor Steuern 28.0% 25.1% 291 bps Bereinigtes EBITDA $928 $784 18% Marge bereinigtes EBITDA 34.9% 32.2% 272 bps

13) Was bedeutet für die Sparte Digital ARR und wie hoch war der ARR am 31. Dezember 2025? ARR zeigt den jährlichen Wert von Umsatz aus wiederkehrenden Aufträgen und Wartungsarbeiten für Plattformen und Anwendungen an, zusammen mit dem wiederkehrenden Anteil von digitalen Operationen. Somit ist es eine Messzahl für den voraussichtlichen Umsatz in den kommenden 12 Monaten. Diese wird auf der Basis des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate berechnet ohne Berücksichtigung von Einnahmen aus dem Verkauf einmaliger Lizenzen und variabler Nutzungsgebühren. ARR am 31. Dezember 2025 betrug $1.00 Milliarden im Vergleich zu $876 Millionen am 31. Dezember 2024, was einen Anstieg von 15 zum Vorjahr ergibt. 14) Was ist der Geschäftszweig Data Center Solutions und wo wird darüber berichtet? Der Zweck des Geschäftszweigs Data Center Solutions sind das Design und die Herstellung von kritischen Komponenten für die Infrastruktur zum Beispiel modulare Anlagen für Rechenzentren, Kühlsysteme und sonstige Hardware für die Zielgruppen Hyperscalers und Unternehmen. Durch eine skalierbare, standardisierte Produktion mit kurzen Lieferzeiten und einer strengen Qualitätskontrolle bietet SLB konfigurierbare Lösungen, die kosteneffizient, zuverlässig und anpassbar sind. So kann die wachsende Nachfrage von Rechenzentren gedeckt werden. Die Nachfrage nach KI-basierten Daten führt zu einem rapiden Wachstum. Dieser Geschäftszeig wird in Zukunft eine hohe Bedeutung für SLB haben. Die Daten werden in der Kategorie "Alle Sonstigen" berichtet. 15) Wie hoch war der Umsatz von Data Center Solutions? Für das Gesamtjahr 2025 belief sich der Umsatz von Data Center Solutions auf $460 Millionen und auf $208 Millionen für das Gesamtjahr 2024. Dies entspricht einer Steigerung von 121%. 16) Welche Sparten gehören zum Kerngeschäft von SLB und wie hoch waren dort der Umsatz und die Betriebseinnahmen vor Steuern im vierten Quartal 2025, im dritten Quartal 2025, im vierten Quartal 2024, im Gesamtjahr 2025 und im Gesamtjahr 2024? Zum Kerngeschäft von SLB gehören die Sparten Leistung von Reservoirs, Brunnenkonstruktion und Produktionssysteme. Dies sind Umsatz und Betriebseinnahmen vor Steuern im Kerngeschäft für das vierte Quartal 2025, das dritte Quartal 2025, das vierte Quartal 2024 und die Gesamtjahre 2025 und 2024:

(in Millionen Drei Monate endend am Änderung 31. Dez.

2025 30. Sept.

2025 31. Dez.

2024 Zum Vorquartal Zum Vorjahr Umsatz Leistung von Reservoiren $1.748 $1.682 $1.810 Brunnenbau 2.949 2.967 3.267 Produktionssysteme 4.078 3.474 3.127 $8.775 $8.123 $8.204 8% 7% Betriebseinnahmen vor Steuern Leistung von Reservoirs $342 $312 $370 Brunnenbau 550 558 681 Produktionssysteme 664 559 509 $1.556 $1.429 $1.560 9% 0% Marge Betriebseinahmen Leistung Reservoirs 19.6% 18.5% 20.5% Brunnenbau 18.7% 18.8% 20.8% Produktionssysteme 16.3% 16.1% 16.3% 17.7% 17.6% 19.0% 15 bps -129 bps In den Ergebnissen des vierten Quartals 2025 sind durchgängig Aktivitäten von ChampionX enthalten, was zu einem Beitrag zum Umsatz von $874 Millionen von Produktionssystemen führte. In den Ergebnissen des dritten Quartals 2025 sind zwei Monate von Aktivitäten von ChampionX enthalten. Dies resultierte in einem Beitrag von $575 Millionen zum Umsatz von Produktionssystemen. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition stieg der Umsatz aus dem Kerngeschäft um 5 im Vergleich zum Vorquartal und sank um 4 im Vergleich zum Vorjahr. SLB's Umsatz aus dem Kerngeschäft und Betriebseinnahmen vor Steuern für das Gesamtjahr 2025 und das Gesamtjahr 2024 wurden wie folgt berechnet:

(in Millionen) Zwölf Monate endend am 31. Dez. 31,

2025 31. Dez.

2024 Änderung Umsatz Leistungen von Reservoirs $6.820 $7.177 Brunnenbau 11.856 13.357 Produktionssysteme 13.325 11.935 $32.001 $32.469 -1% Betriebseinnahmen vor Steuern Leistungen von Reservoirs $1.250 $1.452 Brunnenbau 2.248 2.826 Produktionssysteme 2.184 1.900 $5.682 $6.178 -8% Marge Betriebseinnahmen vor Steuern Leistungen Reservoirs 18.3% 20.2% Brunnenbau 19.0% 21.2% Produktionssysteme 16.4% 15.9% 17.8% 19.0% -127 bps In den Ergebnissen von Produktionssystemen sind fünf Monate an Aktivitäten von ChampionX enthalten, was zu einem Beitrag zum Umsatz von $1.45 Milliarden führte. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition sank der Umsatz aus dem Kerngeschäft um 6 im Vergleich zum Vorjahr.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) treibt als weltweit tätiges Technologieunternehmen Energie-Innovationen voran, die das Gleichgewicht auf unserem Planeten fördern. Mit unserer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag daran, Innovationen im Erdöl- und Erdgasbereich hervorzubringen, die digitale Transformation in großem Umfang voranzutreiben, Branchen zu dekarbonisieren und skalierbare neue Energietechnologien zu entwickeln, um die Energiewende zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Informationen zur Konferenzschaltung

SLB wird eine Konferenzschaltung zur Diskussion dieser Pressemitteilung und zum Ausblick abhalten. Diese findet am Freitag, dem 23. Januar 2026 statt und beginnt um 9:30 U.S. Eastern Time. Um an dieser Schalte teilzunehmen, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist, nehmen Sie Kontakt mit dem Operator unter +1 (833) 470-1428 innerhalb von Nordamerika oder unter +1 (646) 844-6383 außerhalb von Nordamerika auf. Tun Sie dies ungefähr 10 Minuten vor dem geplanten Beginn der Konferenzschalte und geben Sie dabei den Zugangscode 122785 an. Nach der Konferenzschalte wird bis zum 30. Januar 2026 unter folgenden Nummern eine Audioaufzeichnung bereitstehen: +1 (866) 813-9403 innerhalb von Nordamerika und +1 (929) 458-6194 außerhalb von Nordamerika. Geben Sie den Zugangscode 163278 an. Eine reine Audioversion der Konferenzschalte wird simultan unter https://events.q4inc.com/attendee/391273915 bereitgestellt. Ein Replay des Webcast ist dort bis zum 30. Januar 2026 verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung zum Ergebnis des vierten Quartals 2025 und des Gesamtjahres 2025 sowie weitere unserer Aussagen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundesgesetze über Wertpapiere. Dies sind alle Aussagen, die sich nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. Diese Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "erwarten", "dürfen", "können", "glauben", "vorhersagen", "planen", "möglich", "projiziert", "Projektionen", "Vorläufer" "Vorhersage", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "Ehrgeiz", "Zielvorhaben", "Ziel", "geplant", "denken", "sollte", "könnte", "würde", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und ähnliche Wendungen. Zukunftsgerichtete Aussagen befassen sich mit Angelegenheiten, die in einem unterschiedlichen Ausmaß Ungewissheiten unterliegen. Diese beziehen sich auf unsere finanziellen und Leistungsziele und unsere Erwartungen und Vorhersagen. Zum Beispiel: unser geschäftlicher Ausblick; Wachstum von SLB insgesamt und jeder einzelnen Sparte (und für bestimmte Produktlinien, Regionen und Technologien innerhalb einer Sparte); die Vorteile der Akquisition von ChampionX sowie die Fähigkeit von SLB, ChampionX erfolgreich zu integrieren und daraus die geplanten Synergien und Mehrwert zu generieren; Nachfrage nach Öl und Erdgas sowie Produktionssteigerungen; Preise für Öl und Erdgas; Vorhersagen oder Erwartungen im Hinblick auf Energieerzeugung und den globalen Klimawandel; Verbesserungen der Betriebsverfahren und Technologie; Kapitalinvestitionen durch SLB und die Öl- und Gasindustrie; unsere Geschäftsstrategien, einschließlich Digital und "fit for basin" sowie die unserer Kunden; unsere Pläne zur Allokation von Kapital, einschließlich Auszahlung von Dividenden und Programme zum Rückkauf von Aktien; unsere APS-Projekte, Joint Ventures und sonstige Allianzen; die Auswirkungen der laufenden oder eskalierenden Konflikte über die globale Energieversorgung; Zugang zu Rohstoffen; zukünftige globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen; zukünftige Liquidität, wie freier Cash Flow und zukünftige Betriebsergebnisse wie zum Beispiel Höhe der Margen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, wie zum Beispiel: Änderung der globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen; Veränderungen der Ausgaben für die Erkundung und Produktion bei unseren Kunden und Veränderungen im Umfang der Exploration und Produktion von Öl und Gas; die Ergebnisse des Betriebs und die Finanzlage unserer Kunden und Lieferanten; die Unfähigkeit, unsere Finanz- und Leistungsziele zu erreichen sowie sonstige Vorhersagen oder Erwartungen zu erfüllen; die Unfähigkeit, unser Ziel Null-Kohlenstoff-Emissionen zu erreichen oder entsprechende Zwischenziele; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Bedingungen in zentralen Regionen der Welt; Währungsrisiken; Inflation; Veränderung der Geldpolitik durch Regierunen; Zölle; Preisdruck; Wetter und jahreszeitliche Faktoren; ungünstige Auswirkungen von Pandemien; Verfügbarkeit und Kosten für Rohstoffe; Modifikationen, Verzögerungen und Kündigungen; Störungen der Lieferkette; Verringerung der Produktion; das Ausmaß zukünftiger Belastungen; die Unfähigkeit, Effizienzen und geplante Vorteile aus unseren Geschäftsstrategien und Initiativen zu realisieren, wie zum Beispiel digital oder neue Energien sowie Kostenreduktion; Veränderungen von staatlichen Regulierungen und regulatorischen Anforderungen, wie zum Beispiel für Offshore-Öl- und Gasexplorationen; radioaktive Quellen, Explosionen, Chemikalien und Klimainitiativen; die Unfähigkeit der Technologie, neue erausforderungen bei der Exploration zu meistern; die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Energiequellen oder von Produktsubstituten sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in dieser Pressemitteilung oder in unseren aktuellen Formularen 10-K, 10-Q und 8-K erläutert sind, welche bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurden.

Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich unsere zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere ökologischen, sozialen und anderen Nachhaltigkeitspläne und -ziele sind kein Hinweis darauf, dass diese Aussagen notwendigerweise wesentlich für Investoren sind oder in unseren Unterlagen bei der SEC offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete umwelt-, sozial- und nachhaltigkeitsbezogene Aussagen auf Standards zur Messung von Fortschritten beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich ständig weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

