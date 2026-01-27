© Foto: OpenAIDie EU verbietet russisches Gas bis 2027. Nun zieht die Slowakei gegen das EU-Gasverbot vor Gericht. Was bedeutet das für die Zukunft?Um die mit qualifizierter Mehrheit beschlossene Entscheidung der Europäischen Union zum Verbot russischer Gasimporte anzufechten, wird die Slowakei Klage einreichen. So zitiert am Dienstag die Nachrichtenwebsite Dennik N Premierminister Robert Fico. Die EU-Länder haben am Montag ihre endgültige Zustimmung zu einem Verbot russischer Gasimporte bis Ende 2027 gegeben, die Slowakei und Ungarn waren die einzigen Länder, die dagegen stimmten. Bei einem Treffen am Montag in Brüssel billigten die Minister der EU-Länder das Gesetz, Bulgarien enthielt sich der Stimme. …Den vollständigen Artikel lesen
