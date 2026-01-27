Eine der ersten agentenbasierten Suiten, die die Bearbeitung von AML-Fällen beschleunigt, Ermittlungen über verschiedene Gerichtsbarkeiten hinweg standardisiert und behördengerechte Dokumentationen erstellt, während die Analysten die volle Kontrolle behalten

Angesichts sich rasant weiterentwickelnder globaler Regulierungsstandards und zunehmender Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) hat ThetaRay heute die Einführung von Raybekannt gegeben, einer agentenbasierten KI-AML-Ermittlungssuite, die entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Finanzinstitute Ermittlungen zur Transaktionsüberwachung durchführen. Ray ist in das ThetaRay Investigation Center integriert und erweitert die kognitive KI von der Erkennung bis zur Ermittlung. Dabei werden autonome Ermittlungsmaßnahmen mit On-Demand-Unterstützung durch Analysten kombiniert, sodass Finanzinstitute die Bearbeitungszeit von Fällen erheblich verkürzen und den Ermittlungsprozess über Teams und Rechtsgebiete hinweg konsistenter gestalten können.

Rund um den Globus stellen Regulierungsbehörden zunehmend höhere Anforderungen an die Qualität von Ermittlungen und die Dokumentation. In der Europäischen Union wurden mit der neuen Geldwäscherichtlinie (Anti-Money Laundering Regulation, AMLR) und einem umfassenderen AML-Behördenrahmen einheitliche Regelwerke geschaffen, die strengere Sorgfaltspflichten, eine rigorosere Überwachung und Dokumentation sowie einheitliche Compliance-Kontrollen in allen Rechtsordnungen vorschreiben. In den Vereinigten Staaten verstärken die Prioritäten der FinCEN in den Bereichen AML und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Counter Financing of Terrorism, CFT) die Notwendigkeit transparenter, evidenzbasierter Ermittlungen und stichhaltiger Meldungen verdächtiger Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SAR).

Zusammengenommen wird dadurch ein Compliance-Umfeld geschaffen, in dem Finanzinstitute aufgrund der steigenden Anzahl von Meldungen unter beispiellosem Ermittlungsdruck stehen, während die Aufsichtsbehörden eine höhere Qualität der Ermittlungen, eine bessere Dokumentation und fundiertere Entscheidungen erwarten. Doch die Ermittlungsteams müssen sich weiterhin mit manueller Datenerfassung, uneinheitlichen Fallbeschreibungen und komplexen Fällen auseinandersetzen.

Raywurde genau für diese neue Realität entwickelt. Es schließt diese operative Lücke, indem es die aufwendigen Ermittlungsarbeiten übernimmt: automatisierte Beweissicherung, Analyse von Verhaltensweisen und Gegenparteien, Open-Source-Prüfungen, Dokumentenprüfung und Erstellung von Berichten. Darüber hinaus ist ein On-Demand-KI-Assistent in das System integriert, der menschliche Analysten bei ihren Fragen und tiefergehenden Untersuchungen unterstützt.

Rayerledigt die gesamte Ermittlung völlig autonom, von der Datenaggregierung über die Geolokalisierungsvalidierung, Musteranalyse und Bewertung der Gegenpartei bis hin zum Scannen nach negativen Medienberichten, und erstellt ein strukturiertes, revisionsfähiges Falldokument.

Außerdem unterstützt ein integrierter On-Demand-KI-Assistent den Überprüfungs- und Eskalationsprozess, indem er Fragen von Analysten beantwortet, Annahmen validiert, zusätzliche Überprüfungen durchführt und Dokumente zusammenfasst. Raykann bei Bedarf einen tieferen Untersuchungskontext bereitstellen, inklusive Visualisierungen wie Charts und Grafiken, die als unterstützende Beweise in die Fallakte aufgenommen werden können.

"Die Branche hat jahrelang versucht, Ermittlungen mit schnelleren Detektionsmodulen oder besseren Schnittstellen zu modernisieren. Doch der eigentliche Engpass war immer die Ermittlung selbst. Ray ist eine der ersten agentenbasierten KI-Suiten, die entwickelt wurde, um diese Aufgabe zu übernehmen, damit Analysten ihre Arbeit bestmöglich erledigen können", so Moshe Siman-Tov, Chief Operating Officer bei ThetaRay. "Banken und Fintechs haben unglaublich fähige Ermittler; was ihnen fehlt, ist Kapazität. Ray stellt diese Kapazität wieder her. Die Lösung wird zu einem Partner, der sich um komplexe Sachverhalte kümmert, damit sich die Analysten auf ihre Beurteilung konzentrieren können."

"Manuell durchgeführte Ermittlungen unterscheiden sich naturgemäß von Analyst zu Analyst. Ray führt einen einheitlichen Entscheidungsrahmen für den gesamten Vorgang ein, sodass die Subjektivität reduziert wird und sichergestellt ist, dass jeder Fall, ganz gleich, wer ihn bearbeitet, einer genauen Prüfung standhält", so David Shapiro, Regulatory Affairs Manager bei ThetaRay. "Vor allem aber wurde Ray entwickelt, damit jede Entscheidung anhand von Belegen nachvollziehbar ist. In einem regulatorischen Umfeld, das Transparenz erfordert, ist die Nachvollziehbarkeit von KI von grundlegender Bedeutung."

Rayist auf Microsoft Azure aufgebaut und wird dort bereitgestellt. Durch die Integration von Azure OpenAI Service und Azure Kubernetes Service (AKS) werden sichere, skalierbare agentenbasierte Ermittlungen unterstützt.

"Finanzinstitute sind dabei, die experimentelle Phase hinter sich zu lassen und gehen nun zur tatsächlichen, produktionsreifen Nutzung von agentenbasierter KI in compliance-kritischen Umgebungen über", so Tyler Pichach, Global Head of AI Strategy and GTM for Payments and Banking bei Microsoft. "Plattformen wie Ray beweisen, dass agensbasierte KI, wenn sie in einer sicheren und regulierten Cloud wie Microsoft Azure eingesetzt wird, Banken dabei unterstützen kann, komplexe Ermittlungsabläufe zu modernisieren und dabei die regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Transparenz, Kontrolle und Vertrauen zu erfüllen."

Dank dieser Architektur können Institutionen den Zeitaufwand für manuelle Ermittlungen erheblich reduzieren, häufig um bis zu 70 %, und gleichzeitig die Konsistenz, Transparenz und Überprüfbarkeit verbessern. Compliance-Teams können so proaktiv strengere globale AML-Vorschriften vertrauensvoll, konsistent und in großem Umfang erfüllen.

"Dies ist ein extrem wichtiger Moment für uns und für die Branche", so Brad Levy, CEO von ThetaRay. "Ich freue mich enorm über die Möglichkeit, eine der größten Herausforderungen im Bereich Compliance bei der Bekämpfung von Finanzkriminellen anzugehen. Unsere Mission ist einfach: dazu beizutragen, die globalen Märkte für alle moderner und sicherer zu gestalten. Die Zukunft wird von engagierten Menschen, von Megatechs und spezialisierten Fintechs gestaltet werden, die eng zusammenarbeiten, um die Messlatte in Bezug auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und nachhaltiges Vertrauen höher zu legen."

Rayist ab sofort innerhalb des ThetaRay Investigation Center verfügbar. Die agentenbasierte Ermittlungssuite wurde für Banken, Fintechs und Zahlungsplattformbetreiber entwickelt, die eine hohe Anzahl von Warnmeldungen bearbeiten müssen, nur über kleine Compliance-Teams verfügen und steigenden regulatorischen Anforderungen gegenüberstehen.

