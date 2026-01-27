Der vierte Sieg in Folge bestätigt Ciriums Position als branchenweit führender Anbieter von präzisen, transparenten Flugzeugbewertungen für den Luftfahrtfinanzierungs- und Leasingsektor.

Cirium Ascend Consultancy wurde bei den Airline Economics Aviation 100 Global Leaders Awards zum Appraiser of the Year 2026 gekürt der 11. Titel für das Team in 15 Jahren. Die Consultancy ist ein hoch angesehener Geschäftsbereich von Cirium, der weltweit vertrauenswürdigsten Quelle für Luftfahrtanalysen.

Mit der Auszeichnung "Appraiser of the Year" werden Flugzeugbewertungsanbieter gewürdigt, die im vergangenen Jahr den größten Beitrag zur Branche geleistet haben. Der vierte Sieg in Folge spiegelt das Vertrauen wider, das das Ascend Consultancy-Team und seine Arbeit bei den Branchenkollegen genießen.

Die Aviation 100 Global Leaders Awards würdigen die besten Unternehmen, Personen und Transaktionen im Bereich der Luftfahrtfinanzierung und des Leasings. Die Auszeichnungen werden auf der Grundlage einer branchenweiten Umfrage und einer Expertenjury vergeben.

"Die elfte Auszeichnung als 'Appraiser of the Year' ist eine bedeutende Bestätigung für die institutionellen Qualitätsbewertungskapazitäten, die wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben", sagte Stephen Burnside, Global Head of Consultancy. "Sie spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden und Industriepartner in unsere unabhängigen Analysen, die Qualität unserer Daten und das Engagement unseres globalen Teams setzen.

"Allein in den letzten zehn Jahren haben wir mehr als 17.000 Datenpunkte zum Markt für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke erfasst, darunter Preise, Leasingraten, Wartungskosten und andere Werttreiber, die gründlich recherchierten Bewertungen zugrunde liegen. In einem komplexen und sich schnell entwickelnden Markt konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Jahr für Jahr Erkenntnisse zu liefern, auf die sich die Branche verlassen kann."

Um zu erfahren, wie die Bewertungs- und Beratungsleistungen von Cirium Ascend Consultancy die Erkenntnisse und Analysen zu Luftfahrtinvestitionen, Finanzstrategien und Risiken unterstützen, besuchen Sie: https://www.cirium.com/analytics-services/ascend-consultancy

Über Cirium Ascend Consultancy

Cirium Ascend Consultancy, ein Geschäftsbereich von Cirium, bietet marktführendes Fachwissen, um die kommerzielle Luftfahrtindustrie zu informieren und erfolgreiche Strategien voranzutreiben. Mit einem globalen Team erfahrener Berater und Analysten liefert Cirium Ascend Consultancy umfassende Daten, fachkundige Einblicke und maßgeschneiderte Dienstleistungen, die sich direkt auf strategische Investitionen auswirken und Wege für Wachstum in der Luftfahrt eröffnen.

Über Cirium

Cirium ist die weltweit vertrauenswürdigste Quelle für Luftfahrtanalysen. Das Unternehmen liefert leistungsstarke Daten und modernste Analysen, um ein breites Spektrum von Branchenakteuren zu unterstützen. Es versorgt Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeughersteller und Finanzinstitute mit der Klarheit und den Informationen, die sie benötigen, um ihre Abläufe zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihr Umsatzwachstum zu beschleunigen.

Cirium ist Teil von LexisNexis Risk Solutions, einem Unternehmen von RELX, das informationsbasierte Analysen und Entscheidungshilfen für professionelle und Geschäftskunden bereitstellt. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen in London, Amsterdam und New York unter den folgenden Tickersymbolen gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Folgen Sie Cirium für weitere Informationen auf LinkedIn oder gehen Sie zu cirium.com.

