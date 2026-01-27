Neue Lizenznehmer erhalten Gelegenheit, zu den aktuellen Lizenzgebührensätzen beizutreten

Access Advance LLC gab heute bekannt, dass die Lizenzgeber von HEVC Advance einer Fristverlängerung zugestimmt haben, sodass neue Lizenznehmer bis zum Jahr 2030 in den Genuss der aktuellen Lizenzgebührensätze und Obergrenzen kommen.

Unternehmen, die bis zum 30. Juni 2026 Lizenznehmer des HEVC Advance-Programms werden, sichern sich die aktuellen Lizenzgebührenraten für laufende Lizenzgebühren sowie für die Berechnung von Lizenzgebühren für frühere Absätze. Dabei handelt es sich um einen zeitweiligen Aufschub der 25-prozentigen Erhöhung von Gebührensätzen und Obergrenzen für Lizenznehmer, die dem Programm nach dem früheren Fristablauf vom 31. Dezember 2025 beitreten.

Die Verlängerung gilt auch für das "Multi-Codec Bridging Agreement" (MCBA), das Lizenznehmern sowohl im HEVC Advance Patent Pool als auch im VVC Advance Patent Pool eine einzige ermäßigte Lizenzgebührenstruktur bietet. Lizenznehmer, die das MCBA bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnen, kommen in den Genuss von Lizenzgebührenobergrenzen, die denen des VVC Advance-Programms entsprechen.

Die Verlängerung erfolgt im Anschluss an den von Access Advance erzielten Wachstumsrekord des 4. Quartals in allen drei Hauptpatentpools, eine 100-prozentige Erneuerungsrate der teilnahmeberechtigten Lizenznehmer von HEVC Advance, die Beilegung mehrerer Durchsetzungsmaßnahmen diverser Lizenzgeber und die im Dezember 2025 erfolgte Übernahme des Verwalters des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA, das jetzt unabhängig als VCL Advance operiert.

"Unsere Lizenzgeber erkannten, dass das Jahresende 2025 mit zahlreichen wichtigen Veränderungen der HEVC/VVC-Lizenzlandschaft verbunden war", erklärte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Darum wollten sie prospektiven Lizenznehmern die Möglichkeit und einen Anreiz geben, dem HEVC Advance- und VVC Advance-Programm beizutreten und die Vorteile des MCBA in Anspruch zu nehmen. Diese Verlängerung gibt künftigen Lizenznehmern mehr Zeit, ihre Optionen zu prüfen und die aktuellen Lizenzgebührenraten bis zum Jahr 2030 festzulegen."

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung unverzichtbarer Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl den Inhabern als auch Anwendern der Patente einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unerlässlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 4.500 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat außerdem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun als VCL Advance (Video Codec Licensing) Programm bezeichnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

