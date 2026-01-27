Führend sowohl in Bezug auf die Vollständigkeit der Vision als auch auf die Umsetzungsfähigkeit

Tacton, ein weltweit führender Anbieter von CPQ-Lösungen (Configure, Price, Quote) für Hersteller komplexer, konfigurierbarer Produkte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant for CPQ Applications 2026 als Leader ausgezeichnet wurde.

Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem Tacton in dem Bericht als Leader ausgezeichnet wurde. Unter den 16 bewerteten Anbietern erreichte Tacton die höchste Platzierung im Quadranten "Completeness of Vision" (Vollständigkeit der Vision) und wurde zum zweiten Mal in Folge als in der Kategorie "Ability to Execute" (Umsetzungsfähigkeit) ausgezeichnet.

Tacton CPQ wurde entwickelt, um Hersteller beim Verkauf hochgradig konfigurierbarer Produkte zu unterstützen, indem es ihnen dabei hilft:

Eine genaue Konfiguration sicherzustellen, damit jedes Angebot gültige Optionen und Einschränkungen widerspiegelt

Schneller und zuverlässiger Angebote für Portfolios mit hoher Variabilität zu erstellen, ohne auf manuelle technische Überprüfungen angewiesen zu sein

Die Preis- und Margenkontrolle durch konsistente Konfigurations- und Preisgestaltungslogik aufrechtzuerhalten

Dieser Ansatz unterstützt Hersteller dabei, Komplexität zu bewältigen und gleichzeitig die Erwartungen der Käufer hinsichtlich Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erfüllen.

"Wir sind der Ansicht, dass diese Anerkennung die kontinuierlichen Investitionen von Tacton in Innovation und unser langfristiges Engagement im komplexen Fertigungsmarkt widerspiegelt", erklärte Klaus Andersen, CEO von Tacton. "Durch die Weiterentwicklung unserer Produkt-Roadmap und strategische Akquisitionen stärken wir die Verbindung zwischen Käuferinteraktion, Technik und Umsetzung bei Herstellern. Dieser vernetzte Ansatz ermöglicht den Herstellern den digitalen Faden, den sie benötigen, um während des gesamten Lebenszyklus Klarheit, Geschwindigkeit und Vertrauen zu gewährleisten."

Tacton bietet die kundenorientierte Smart Factory durch eine vernetzte Suite, die CPQ, Configuration Lifecycle Management (CLM) und Configured Order Fulfillment (COF) vereint.

Tacton CPQ fungiert als kundenorientierte Engine, während CLM und COF die Konfigurationsgenauigkeit auf die Bereiche Engineering und Auftragsabwicklung ausweiten. Gemeinsam verbinden sie Vertrieb, Entwicklung und Produktion über eine einzige Informationsquelle und unterstützen Hersteller dabei, in hochkomplexen Umgebungen mit großen Schwankungen sicher zu verkaufen, zu produzieren und zu liefern.

Für weitere Informationen darüber, warum Tacton als Leader ausgezeichnet wurde, laden Sie bitte eine kostenlose Kopie des Berichts herunter.

Über Tacton

Tacton ist ein weltweit führender Anbieter von Software für Hersteller komplexer, hochgradig konfigurierbarer Produkte. Tacton bietet die käuferorientierte Smart Factory, die die Interaktion mit dem Käufer mit der Konstruktion und der Auftragsabwicklung über eine einzige Informationsquelle verbindet.

Durch die Zusammenführung von Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung, Konfigurationslebenszyklusmanagement und konfigurierter Auftragsabwicklung unterstützt Tacton Hersteller dabei, Komplexität zu bewältigen, Margen zu sichern und über den gesamten Lebenszyklus hinweg zuverlässig zu liefern.

Mit mehr als 26 Jahren Erfahrung unterstützt Tacton Hersteller weltweit und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, sowie in Chicago, USA. Erfahren Sie mehr unter www.tacton.com.

Haftungsausschlüsse

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und weltweit. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner, Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Applications, By Mark Lewis, Luke Tipping, 21. Januar 2026.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

