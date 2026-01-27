Das Bauvorhaben von 1,67 Millionen Quadratmetern ist das weltweit erste Wohnungsbauprojekt unter der Marke Manchester City

Ohana Development, ein führender Entwickler von Luxusimmobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat eine Vereinbarung mit dem Manchester City F.C. unterzeichnet, um "Manchester City Yas Residences by Ohana" zu lancieren eine einzigartige Wohnanlage am Ufer des Yas Canal in Abu Dhabi. Die Partnerschaft ist Ausdruck des gemeinsamen Engagements für Exzellenz, Innovation und langfristige Wertschöpfung und stärkt die Rolle Abu Dhabis als globaler Hotspot für erstklassige Entwicklungsprojekte.

Mit einer Gesamtfläche von 1,67 Millionen Quadratmetern nutzt "Manchester City Yas Residences by Ohana" die weltweite Anziehungskraft und Tradition des Vereins, neu interpretiert aus einer zeitgenössischen Perspektive, und verbindet die Identität von Manchester City mit der Designphilosophie von Ohana.

Husein Salem, CEO bei Ohana Development, kommentiert: "Die Partnerschaft mit Manchester City markiert einen wichtigen Meilenstein für Ohana Development und spiegelt unser langjähriges Engagement für Abu Dhabi wider, den Sitz unseres Unternehmens. Die globale Reichweite, zukunftsorientierte Vision und moderne Ausstrahlung des Clubs passen perfekt zu unserem Anspruch, zukunftsfähige Gemeinschaften zu bilden, die zur Entwicklung des Lebensstils im Emirat beitragen. Manchester City Yas Residences by Ohana verwirklicht diese gemeinsame Vision durch ein sorgfältig kuratiertes Wohnprojekt, das ein bleibendes Vermächtnis in der Immobilienbranche sein wird."

Ferran Soriano, Chief Executive Officer der City Football Group, erklärt: "Dieses wegweisende Projekt verbindet Manchester City auf einzigartige Weise mit einer exklusiven Wohnumgebung, die ganz im Zeichen des Vereins steht. Ohana Development genießt hohes Ansehen durch seine Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken, deren Strahlkraft es in hochklassige, designorientierte Wohnkonzepte umsetzt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Ohana die globale Reichweite des Clubs und seine beispiellose Präsenz in der Region nutzen. Wir werden uns auch künftig für solche einzigartigen Partnerschaften einsetzen."

