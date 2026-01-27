Die Finanzierung durch die EIB soll die Entwicklung des Histolog-Scanners beschleunigen und die Vermarktung in Europa und den USA unterstützen

SamanTree Medical, ein europäischer Marktführer bei Bildgebungstechnologien für chirurgische Verfahren, konnte sich eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) sichern. Gestützt wird die Finanzierung durch InvestEU, das Flaggschiffprogramm der EU, das von 2021 bis 2027 zusätzliche Investitionen in Höhe von über 372 Milliarden Euro mobilisieren soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260126574112/de/

The European Investment Bank (EIB) provides €20 million in financing to SamanTree Medical, a leader in surgical imaging innovation. The financing supports the development of an advanced confocal microscopy scanner for rapid imaging of the internal microstructure of tissue samples during surgical procedures, R&D and continued development and advancement of the company's Histolog Scanner, the first and only medical imaging device featuring massively parallel confocal microscopy. Shown: Alessandro Izzo, EIB Director (left) and Olivier Delporte, CEO of SamanTree Medical (right).

Die Finanzierung ermöglicht die Entwicklung eines erweiterten konfokalen Mikroskopscanners zur schnellen Darstellung der inneren Mikrostruktur von Gewebeproben während chirurgischer Eingriffe. Darüber hinaus werden Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten von SamanTree Medical vorangetrieben, einschließlich der weiteren Entwicklung und Verbesserung seines Histolog-Scanners.

Die EIB-Finanzierung wird über das Venture-Debt-Instrument der Bank bereitgestellt und soll hochinnovativen Unternehmen zugutekommen, die forschungsintensive Entwicklungsaktivitäten durchführen.

"Die Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank ist ein wichtiger Meilenstein für SamanTree", berichtet Olivier Delporte, CEO bei SamanTree Medical. "Diese Finanzierung versetzt uns in die Lage, die Entwicklung des Histolog Scanners zu beschleunigen und unsere kommerzielle Präsenz in Europa und den USA auszuweiten. Der rigorose Due-Diligence-Prozess der EIB unterstreicht die Bedeutung unserer innovativen Technologie, unseres Entwicklungsplans und unserer langfristigen Vision für die Weiterentwicklung der hochauflösenden Bildgebung in Echtzeit für exzidiertes Gewebe."

"Unsere Investition in SamanTree Medical ist Teil des langjährigen Engagements der EIB für die Förderung medizinischer Innovationen in ganz Europa", so Alessandro Izzo, EIB Director. "Indem wir Medizintechnikunternehmen mit Wagniskapital ausstatten ein Instrument, das Unternehmern dabei hilft, ihr Wachstum zu beschleunigen und Patienten schneller Zugang zu modernsten Technologien zu verschaffen tragen wir dazu bei, dass wichtige Medizintechnikunternehmen in Europa wachsen und prosperieren können. Die Unterstützung von Innovatoren wie SamanTree Medical ist eine zentrale Komponente unserer Zielsetzung, positive Auswirkungen für Patienten und Gesundheitssysteme zu erzielen."

Dank seiner hochmodernen Technologie kann der Histolog Scanner fast 30.000 Bilder gleichzeitig statt einzeln aufnehmen und innerhalb von etwa einer Minute hochauflösende, histologieähnliche Bilder liefern, ohne die Gewebeprobe zu beschädigen. Chirurgen und Pathologen können so innerhalb weniger Minuten Gewebe scannen und beurteilen, ob an der Operationsstelle noch abnormale Zellmikrostrukturen bestehen, während der Patient auf dem Operationstisch liegt. Bisher kam der Histolog Scanner bei mehr als 6.000 Patienten zum Einsatz und hat den Ärzten überzeugende Ergebnisse für verschiedene Gewebetypen geliefert. Bei brusterhaltenden Operationen ergab die SHIELD-Studie, dass die Rate der Wiederholungsoperationen mithilfe von Histolog-Bildern von 30 auf 10 gesenkt werden konnte ein Rückgang um 67 %.

Auch im Vergleich zur intraoperativen Gefrierschnittanalyse (dem Goldstandard) hat Histolog bei Prostatektomien vergleichbare Ergebnisse1 erzielt, bietet jedoch darüber hinaus erhebliche Zeiteinsparungen. Der Einsatz von Histolog für Bildgebung und Auswertung dauert etwa 5 bis 20 Minuten, verglichen mit 45 bis 60 Minuten für die Gefrierschnittanalyse.2 Anhand der Histolog-Bilder haben Ärzte im Vergleich zur herkömmlichen Pathologie eine Sensitivität von 73 bis 91 und eine Spezifität von 91 bis 100 nachgewiesen.1,2,3 Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass die intraoperative Beurteilung dem Chirurgen die Möglichkeit bietet, sich für nervenschonendere Operationen zu entscheiden, wodurch die erektile Dysfunktion, eine häufige Nebenwirkung der radikalen Prostatektomie, erheblich reduziert wird.4

Hintergrund

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Institution der Europäischen Union für die Vergabe langfristiger Darlehen und befindet sich im Besitz ihrer Mitgliedstaaten.

SamanTree Medical ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Lüttich, Belgien, und hat verfolgt das Ziel, die onkologische Chirurgie durch innovative Bildgebungslösungen zu verbessern.

1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39403832/

2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36440864/

3 IP8-FLUORESCE: Eine prospektive gepaarte Kohortenstudie zur Evaluierung der diagnostischen Genauigkeit der konfokalen Fluoreszenzmikroskopie für die Beurteilung von Resektionsrändern in Echtzeit bei der radikalen Prostatektomie PubMed

4 https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(25)00091-9/fulltext

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260126574112/de/

Contacts:

Medienkontakt

SamanTree: Amy Cook +1 925 222 5094 amy.cook@samantree.com