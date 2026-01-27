Coste, langjährige Führungskraft beim paneuropäischen ERP-Anbieter Forterro, wird als Executive-in-Residence für Battery tätig sein

Battery Ventures, die globale, auf Technologie spezialisierte Investmentgesellschaft, gab die Einstellung des ehemaligen Forterro-Managers David Coste als Executive-in-Residence in ihrem Londoner Büro bekannt. Er wird seine Tätigkeit im kommenden Monat aufnehmen.

David Coste, a former Forterro executive who begins a new executive-in-residence role with global investment firm Battery Ventures in London in February.

Coste wird bei Battery unter anderem eng mit dem Battery-Partner Zak Ewen und dem General Partner Morad Elhafed zusammenarbeiten, um Investitionsmöglichkeiten im Bereich Business-Technologie in ganz Europa zu identifizieren und zu evaluieren. Battery hat sein Londoner Büro 2016 eröffnet und seit 2005 bereits über 150 Transaktionen in 13 Ländern abgeschlossen, darunter im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Schweden und Norwegen.

"Wir freuen uns sehr, dass David zu unserem Team in London stoßen wird, nachdem wir seine beeindruckenden Leistungen bei Forterro in den letzten sieben Jahren mitverfolgt haben", so Ewen von Battery, der die Leitung des Londoner Büros des Unternehmens mitverantwortet. "KI transformiert heute praktisch jedes Technologieunternehmen, auch kleinere, in Gründerhand befindliche Unternehmen in Europa. Wir möchten daher diesen idealen Zeitpunkt nutzen, um von Davids Erfahrung als bewährter Führungskraft zu profitieren, der marktführende Softwareunternehmen durch Transformation und Wachstum begleiten kann."

Coste war zuletzt President bei Forterro, einem Unternehmen, das spezialisierte Software an Industrieunternehmen verkauft, darunter Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Großhandel und Handwerk. In seiner letzten Position war er maßgeblich an der M&A-Strategie des Unternehmens beteiligt und arbeitete an der Transformation der Geschäftsbereiche innerhalb der wichtigsten Geschäftseinheiten von Forterro. Zuvor leitete er die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in West- und Nordeuropa. Coste begann seine Karriere in Frankreich und war zuvor in leitenden Vertriebspositionen bei Softwareunternehmen wie Infor, ITESOFT und IFS tätig.

"Ich arbeite seit Jahren eng mit Battery zusammen und freue mich sehr, nun offiziell Teil des Teams zu werden und direkt am Investitionsprozess beteiligt zu sein", so Coste. "Ich sehe der Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen und talentierten Managementteams in ganz Europa mit Spannung entgegen."

Battery investierte 2012 erstmals in das ursprüngliche Geschäft von Forterro, den schwedischen ERP-Anbieter Jeeves Information Systems, und baute später eine Plattform auf, um weitere Unternehmen zu erwerben. Battery hat 2022 die Mehrheitsanteile an Forterro an die Partners Group verkauft, bleibt aber weiterhin Investor des Unternehmens.

Über Battery Ventures

Battery unterhält Partnerschaften mit herausragenden Gründern und Managementteams, die in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur und KI, IT im Gesundheitswesen sowie Industrietechnologie und Life-Science-Tools zukunftsweisende Unternehmen aufbauen. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen in allen Entwicklungsphasen, von der Gründung und Frühphase bis hin zur Wachstums- und Übernahmephase, und tätigt von seinen Büros in Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, London und Tel Aviv aus weltweit Investitionen. Folgen Sie dem Unternehmen auf X @BatteryVentures und besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com. Eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery finden Sie hier.

