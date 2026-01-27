Der S&P 500 erreichte am Dienstag mit 6.988,82 Dollar ein neues Rekordhoch. Zum fünften Mal in Folge schloss der breite Marktindex mit Gewinnen. Doch die Stimmung an der Wall Street ist zwiespältig: Während Technologiewerte boomen und den S&P 500 in Richtung der 7.000er-Marke treiben, ziehen kollabierende Versicherungsaktien den Dow Jones 0,8 Prozent ins Minus.Der Grund für den Rücksetzer im Blue-Chip-Index: Ein massiver Abverkauf im Gesundheitssektor. UnitedHealth führte die Verliererliste mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär