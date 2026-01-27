CIOs erwarten ROI von bis zu 179 für KI-Investitionen, wobei mit der Skalierung von agentischer KI weitere Effizienzsteigerungen prognostiziert werden

Mehr als die Hälfte der Unternehmen (60 %) befinden sich in der späten Phase der KI-Einführung nur 27 verfügen jedoch über ein umfassendes Governance-Framework

Nur 21 der CIOs setzen derzeit agentische KI ein, während rund die Hälfte (55 %) Anwendungsfälle untersucht oder testet

Hybride KI entwickelt sich zum bevorzugten Bereitstellungsmodell und wird von fast zwei Dritteln (62 %) genutzt

Unternehmen sind auf ihrem Weg vorangekommen, KI-Pilotprojekte in skalierte Implementierungen zu überführen, angetrieben durch greifbare Vorteile und die Erwartung erheblicher finanzieller Erträge. Dies geht aus dem Lenovo CIO Playbook 2026 hervor, das die Ergebnisse einer Umfrage von IDC zusammenfasst. Fast die Hälfte (46 %) der KI-Machbarkeitsstudien werden bereits in Produktionsumgebungen eingesetzt. Einige Unternehmen prognostizieren eine Rendite von 2,79 US-Dollar für jeden investierten US-Dollar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260127244857/de/

Lenovo CIO Playbook 2026: The Race for Enterprise AI

Künstliche Intelligenz gilt heute als zentraler Motor, um Geschäftsmodelle zu erneuern und Wettbewerbsvorteile zu generieren. Allerdings besteht unter CIOs ein deutliches Problem der Selbstüberschätzung. Während sich 60 der Unternehmen in einer fortgeschrittenen Phase der KI-Einführung befinden, verfügen nur 27 % über ein umfassendes KI-Governance-Framework. Weitere Einschränkungen bei der Datenqualität, dem internen Know-how, der Komplexität der Integration und der organisatorischen Ausrichtung führen zu einer Diskrepanz zwischen Ambitionen und Umsetzung.

Da die agentische KI im Jahr 2026 die generative KI als Top-Priorität für CIOs ablösen wird, werden diese Faktoren viele Unternehmen davon abhalten, das Potenzial der KI voll auszuschöpfen. Dadurch bleiben erhebliche Erträge ungenutzt. Drei von fünf Befragten (60 %) erklären, sie seien noch mehr als 12 Monate davon entfernt, agentische KI in ihrem gesamten Betrieb einzusetzen. Nur 21 % nutzen die Technologie bereits heute in erheblichem Umfang, während die Mehrheit noch Pilotprojekte durchführt oder Anwendungsfälle testet.

Das heute veröffentlichte vierte jährliche globale Lenovo CIO Playbook mit dem Titel "The Race for Enterprise AI" basiert auf den Erkenntnissen von 3.120 IT- und Geschäftsentscheidern in wichtigen Märkten rund um den Globus. Der Bericht skizziert einen globalen Wendepunkt und betont den realen und unmittelbaren Mehrwert von KI für Unternehmen. Er fordert CIOs dazu auf, jetzt zu handeln, um nicht hinter die Konkurrenz zurückzufallen. Die Studie dokumentiert einen deutlichen Wandel von KI-Experimenten hin zu messbarer Wertschöpfung. Fast alle (96 %) Befragten planen, ihre KI-Investitionen in den kommenden 12 Monaten mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 13 % zu erhöhen, und 93 % erwarten positive Renditen.

"Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz in allen Bereichen, oft jedoch ohne die erforderlichen Fähigkeiten, Governance-Strukturen und Voraussetzungen für eine Skalierung", erläutert Ken Wong, President, Solutions and Services Group, Lenovo. "Da sich die Prioritäten zunehmend zugunsten der agentischen KI verschieben, wird in der kommenden Phase nicht mehr das Experimentieren belohnt, sondern die Fähigkeit, KI in hybriden Umgebungen mit integrierter Vertrauenswürdigkeit und Skalierbarkeit einzusetzen. Lenovo begleitet Unternehmen dabei, über Pilotprojekte hinauszugehen und Infrastruktur, Plattformen und Dienste zu vereinheitlichen, um ihre KI-Ambitionen in konkrete, messbare Ergebnisse zu verwandeln."

Hybride KI ist nun die Unternehmensarchitektur der Wahl

Laut der Studie treiben reale geschäftliche und finanzielle Erwägungen Datenschutz, fortschrittliche Sicherheitsstrategien und flexible Anpassungs- und Optimierungsmöglichkeiten der Infrastruktur den kontinuierlichen Aufstieg der hybriden KI voran einem Betriebsmodell, das öffentliche Cloud, private Cloud und lokale Rechenleistung miteinander kombiniert. Heute bevorzugen fast zwei Drittel (62 %) Hybrid als ihr primäres KI-Bereitstellungsmodell.

Die Effizienz der Infrastruktur gilt als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren (21 %). Insbesondere leistungsstarke, skalierbare und energieeffiziente KI-Rechenleistung rangiert unter den fünf wichtigsten Faktoren für den Erfolg von KI.

"CIOs betreten eine entscheidende neue Phase der KI-Einführung, in der agentische KI und unternehmensweite Inferenz sich rasch von der Experimentierphase zur Unternehmenspriorität entwickeln", betont Ashley Gorakhpurwalla, President, Infrastructure Solutions Group, Lenovo. "Die Vorteile sind enorm: Effizienzsteigerung, Automatisierung und Produktivitätssteigerung. Allerdings sind die meisten Unternehmen noch nicht bereit, KI in großem Maßstab einzusetzen. Der Erfolg beruht auf der richtigen Grundlage: einer sicheren, energieeffizienten Infrastruktur, flexiblen Hybridarchitekturen und einer Governance, die Vertrauen schafft. Wir bei Lenovo helfen Unternehmen, die Pilotphase zu verlassen und zuverlässige, skalierbare KI-Ergebnisse zu erzielen ganz gleich, wo die Daten gespeichert sind."

Da KI-PCs und Edge-Endpunkte für eine effektive Hybrid-KI-Strategie und die sichere lokale Ausführung von KI-Workloads entscheidend sind, hat sich die Bereitstellung von KI-fähigen Geräten zur wichtigsten IT-Investitionspriorität für 2026 entwickelt.

"KI skaliert schneller denn je, doch alle CIOs sind sich einig: Vertrauen und Bereitschaft sind nach wie vor die größten Hindernisse, um den tatsächlichen Unternehmenswert auszuschöpfen. Da hybride KI immer mehr zum Standard wird und Datensouveränität ganz oben auf der Agenda der Unternehmensleitung steht, müssen Unternehmen eine umfassende Sicherheit für Intelligenz von der Cloud bis zum Gerät gewährleisten können", so Luca Rossi, President der Intelligent Devices Group bei Lenovo. "Laut der diesjährigen Studie bilden KI-Geräte und Edge-Endpunkte heute die Frontlinie der Unternehmens-KI, da sie Mitarbeitende unterstützen, Arbeitsabläufe schützen und Intelligenz exakt dort implementieren, wo die Arbeit geleistet wird. Dieser durchgängige Ansatz bietet Unternehmen in Kombination mit der richtigen Infrastruktur und den richtigen Diensten genau das, was sie benötigen: eine Möglichkeit, Innovationen sicher, verantwortungsbewusst und im erforderlichen Maßstab umzusetzen."

Erst kürzlich hat Lenovo mit Lenovo Agentic AI eine Komplettlösung für den gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten auf den Markt gebracht, die das Erstellen, Bereitstellen und Verwalten dieser Agenten ermöglicht. Ergänzt wird diese Lösung durch Lenovo xIQ eine Reihe KI-nativer Plattformen, die darauf ausgelegt sind, KI im gesamten Unternehmen zu vereinfachen und zu operationalisieren. Diese Angebote basieren auf Lenovo Hybrid AI Advantage und kombinieren hybride Infrastruktur, Plattformen und Services, um Governance, Integration und Leistung von Anfang an zu gewährleisten. Mithilfe der Lenovo AI Library mit bewährten Anwendungsfällen können CIOs Risiken minimieren, die Amortisationszeit verkürzen und KI-Initiativen mit größerer Sicherheit skalieren, sobald sie die Experimentierphase hinter sich lassen.

Um den Einsatz in der Praxis weiter voranzutreiben, unterstützen die Lenovo ThinkSystem- und ThinkEdge-Inferenzserver Unternehmen dabei, trainierte Modelle in produktionsreife KI-Anwendungen mit niedriger Latenz für Rechenzentren, Cloud- und Edge-Umgebungen umzusetzen. Indem Lenovo eine schnellere und effizientere Inferenz in großem Maßstab ermöglicht, trägt das Unternehmen dazu bei, die Lücke zwischen den KI-Ambitionen und den Auswirkungen auf das Tagesgeschäft zu schließen.

Lenovos Vision "Smarter AI for All" gründet auf dieser umfassenden KI-Grundlageund zielt darauf ab, KI für mehr Menschen und Unternehmen in großem Maßstab zugänglich zu machen von Unternehmensinfrastrukturen bis hin zu KI-PCs, die den Benutzern unmittelbar intelligente, personalisierte Erfahrungen ermöglichen. Diese Vision, die Lenovo auf der Lenovo Tech World während der CES 2026 vorgestellt hat, wird nun in allen KI-PCs und Smartphones des Unternehmens umgesetzt. Lenovo und Motorola Qira zeigen beispielhaft, wie persönliche KI die Produktivität steigern kann, indem sie den Kontext geräteübergreifend erfassen und Nutzer bei der Bewältigung ihrer Aufgaben helfen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen die Einführung von KI mit der richtigen Infrastruktur, Governance und Partnerschaften beschleunigen können:

Lesen Sie den vollständigen Report "CIO Playbook 2026"

Lenovo für hybride KI

Lenovo KI-Dienste

Lenovo KI-Lösungen

Lenovo KI-PCs für Unternehmen

Über die CIO Playbook-Studie

Im vierten Jahr in Folge wurden CIOs rund um den Globus befragt. Lenovo beauftragte IDC mit der Umfrage, die zwischen dem 16. September 2025 und dem 17. Oktober 2025 durchgeführt wurde. Der diesjährige Bericht basiert auf den Antworten von 3.120 IT- und Geschäftsentscheidern in Schlüsselmärkten in der Asien-Pazifik-Region, Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Lateinamerika und Nordamerika. Zu den repräsentierten Branchen gehören: Banken-, Finanz- und Versicherungssektor, Einzelhandel, Fertigung, Telekommunikation/CSP, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Bildung und andere.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision "Smarter Technology for All" (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

Lenovo ist eine Marke von Lenovo. Alle übrigen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2026 Lenovo Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260127244857/de/

Contacts:

Zeno Group für Lenovo:

lenovocioplaybook@zenogroup.com