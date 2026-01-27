Anzeige
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Dow Jones News
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.871 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.871 Punkte

DOW JONES--Knapp behauptet haben sich die Kurse am Dienstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Positive Vorgaben der US-Börsen stützten nicht. Anleger hielten sich vielmehr vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch und der Veröffentlichung von Quartalszahlen einiger US-Tech-Giganten im Wochenverlauf zurück. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.871    24.894   -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 16:15 ET (21:15 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
