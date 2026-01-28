SHENZHEN, China, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. Januar wurden 54 wertvolle Fossilien aus dem Hezheng Paleontological Fossil Museum in der autonomen Präfektur Linxia Hui in der Provinz Gansu erstmals im Shenzhen Art Museum in der südchinesischen Metropole Shenzhen (Provinz Guangdong) der Öffentlichkeit präsentiert.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Der Landkreis Hezheng liegt im Linxia-Becken an der Übergangszone zwischen dem Qinghai-Tibet-Plateau und dem Lössplateau. Die Region zeichnet sich durch eine nahezu durchgehende Sedimentschicht aus, die im Zuge der Hebung des Qinghai-Tibet-Plateaus vor spätestens 30 Millionen Jahren entstanden ist.

Hou Sujuan, Nachwuchswissenschaftler und Doktorvater am Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, erklärte, dass die in Hezheng ausgegrabenen Fossilien eine entscheidende Lücke in der Evolutionsgeschichte schließen - vom Aussterben der Dinosaurier bis zum Auftreten des Menschen. Bis heute wurden in diesem Gebiet mehr als 40.000 Fossilien entdeckt und gesammelt. Damit gilt Hezheng als die reichhaltigste Fundstätte für Säugetierfossilien in China und sogar auf dem gesamten eurasischen Kontinent.

Hezheng ist weltweit bekannt für die außergewöhnliche Menge, die große Vielfalt sowie den hervorragenden Erhaltungszustand seiner paläontologischen Fossilien. Die Fundstätte besitzt eine herausragende Bedeutung für die Rekonstruktion der Evolutionsgeschichte der Säugetiere im späten Känozoikum in Asien.

Quelle: Hezheng Paleontological Fossil Museum

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558