DJ EUREX/DAX-Futures im frühen Handel etwas fester
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.54 Uhr um 25 Punkte auf 24.995. In den Handel gegangen war er mit 24.978 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.013 und das Tagestief bei 24.972 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 273 Kontrakte.
