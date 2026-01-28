Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 28.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
28.01.2026 06:39 Uhr
224 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Januar 2026

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Januar 2026 

=== 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis 
  07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis 
  07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar 
     PROGNOSE: -26,0 
     zuvor:  -26,9 
*** 11:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen 
     von 6 Mrd EUR 
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q 
  12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q 
  14:15 DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Rumänischem Premierminister Bolojan 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 2,25% 
     zuvor:  2,25% 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 
  19:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in Women's Networking Lounge 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk) 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% 
     zuvor:  3,50% bis 3,75% 
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q 
  22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q 
*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q 
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.