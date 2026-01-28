Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Bereits am Dienstagabend ging es kräftig nach oben. Und auch am Mittwochmorgen setzten sich die Rallyfahrt fahrt. Bei 5.260 liegt derzeit das neue Allzeithoch. Seit dem Jahresanfang ist der Goldpreis damit bereits mehr als 20 Prozent gestiegen. Auch in Euro gibt es neue Höchststände. Auslöser für den jüngsten Schub ist US-Präsident Donald Trump.Aussagen von Trump haben den US-Dollar deutlich unter Druck gesetzt. Trump zeigte sich unbesorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
