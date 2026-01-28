Anzeige
Mittwoch, 28.01.2026
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
28.01.2026 07:27 Uhr
DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend mit Gewinnen vor Fed - Kursrutsch in Jakarta

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Händler sprechen von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Zinssenkungen werden dieses Mal nicht erwartet. Da sich die Amtszeit von Notenbank-Chef Jerome Powell allerdings dem Ende nähert, rechnen zahlreiche Teilnehmer damit, dass er die übliche politische Zurückhaltung bei seinen Aussagen aufgeben könnte.

In Asien folgen vor allem technologie-lastige Börsen dem Kursplus der Wall Street. In Taiwan geht es um 0,3 Prozent höher, in Korea springt der Kospi erneut auf ein Rekordhoch und gewinnt aktuell 1,7 Prozent Plus. Vor allem beim Hersteller von knappen RAM-Speichern, SK Hynix, geht es um weitere 4,9 Prozent höher. Auch Rüstungshersteller sind gesucht, Hanwha Aerospace steigen um 4,6 Prozent. Hier treiben starke Vorgaben von den US-Zahlen von RTX (Raytheon).

Einen Kursrutsch von 7,3 Prozent erleiden die Börsen in Indonesien, allerdings nach einem sehr starken Aufwärtstrend mit fast 50 Prozent Plus seit April vergangenen Jahres. Für den Ausverkauf sorgt Indexbetreiber MSCI, der Börse in Jakarta drohe die Rückstufung auf "frontier market"-Status. Dies würde Indonesien nicht mehr investierbar machen für Fonds, die nur in Schwellenländer gehen dürfen.

In Hongkong ist der Hang-Seng-Index aus seiner mehrmonatigen Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen und legt um 2,4 Prozent zu. Stützend wirken Berichte aus dem Finanzministerium über die Bereitschaft zu Steuererleichterung zur Förderung des Wachstums. Allein vergangenes Jahr hätten diese schon über 400 Milliarden Dollar betragen.

In Indien spielt das Freinhandelsabkommen mit der EU keine Rolle an den Börsen. Dieser sei zu langfristig, so dass ein konkreter Einfluss auf Quartalsgewinne börsennotierter Unternehmen noch nicht sichtbar sei. Der Nifty-50-Index klettert um 0,6 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.933,90    -0,1%   +1,7%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   53.077,53    -0,5%   +5,1%   07:00 
Kospi (Seoul)      5.172,51    +1,7%   +22,7%   07:30 
Shanghai-Comp.      4.149,38    +0,2%   +4,1%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   27.765,75    +2,4%   +4,4%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Di, 08:20  % YTD 
EUR/USD          1,1993    -0,4   1,2042   1,1873  +1,1% 
EUR/JPY          182,97    -0,2   183,41   183,47  -0,6% 
EUR/GBP          0,8689    -0,1   0,8697   0,8675  -0,4% 
GBP/USD          1,3801    -0,3   1,3847   1,3687  +1,5% 
USD/JPY          152,57     0,2   152,30   154,52  -1,7% 
USD/KRW         1.422,96    -0,8  1.434,16  1.444,75  +0,1% 
USD/CNY          6,9720     0,1   6,9638   6,9895  -0,5% 
USD/CNH          6,9392     0,1   6,9334   6,9539  -0,4% 
USD/HKD          7,8010     0,0   7,7990   7,7994  +0,2% 
AUD/USD          0,6996    -0,2   0,7009   0,6918  +3,6% 
NZD/USD          0,6023    -0,3   0,6042   0,5968  +3,6% 
BTC/USD         88.899,30    -0,3 89.151,10 88.322,60  -0,6% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,79    62,39   +0,6%   +0,40  +5,4% 
Brent/ICE          67,91    67,57   +0,5%   +0,34  +7,6% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           5.264,67  5.176,95   +1,7%   +87,72 +16,0% 
Silber           115,73  112,1765   +3,2%   +3,55 +45,7% 
Platin          2.255,70  2.198,89   +2,6%   +56,81 +23,9% 
Kupfer            5,98    5,86   +2,0%   +0,12  +4,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

