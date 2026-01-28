© Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press WireTexas Instruments hebt seine Prognose für das erste Quartal an, unterstützt von der boomenden Nachfrage nach Analogchips für KI-Datenzentren. Aktien steigen, während die Industrieerholung weiterhin Rückenwind gibt.Texas Instruments (TI) hat eine optimistische Prognose für das erste Quartal 2026 abgegeben. Der Konzern erwartet sowohl einen höheren Umsatz als auch einen höheren Gewinn als von der Wall Street prognostiziert. Der Konzern setzt auf eine starke Nachfrage nach seinen Analogchips, die durch die rasant wachsenden Investitionen in KI-Datenzentren befeuert wird. Für das erste Quartal erwartet TI einen Umsatz zwischen 4,32 und 4,68 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE