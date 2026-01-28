

Düsseldorf, 28.Januar 2026 - CapTrader lädt zum größten deutschsprachigen Event rund um den Optionshandel ein: die Deutschen Optionstage 2026. Am 28. Februar und 1. März 2026 treffen sich im CCD Congress Center Düsseldorf führende Experten, finanzinteressierte Optionshändler und Brancheninsider zu zwei Tagen voller Insights, praxisnaher Wissensvermittlung und wertvollem Austausch. Nach dem starken Erfolg der ersten beiden Editionen in 2024 und 2025, die mit jeweils über 20 Experten, 17 Vorträgen und mehr als 500 Teilnehmern eindrucksvoll zeigten, wie viel Potenzial in der deutschen Options-Community steckt, verspricht das Event 2026 erneut ein Höhepunkt für alle Marktteilnehmer zu werden.



Highlights der Deutschen Optionstage 2026 Praxisnahe Vorträge & hochkarätige Speaker Renommierte Experten vermitteln an beiden Veranstaltungstagen praxisrelevantes Wissen aus dem Optionshandel - von fundamentalen Strategien über Risikomanagement bis hin zu modernen Ansätzen und Analysen. Das detaillierte Vortragsprogramm bietet Teilnehmern konkrete Ansätze zur Verbesserung ihrer eigenen Handelsansätze.



Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene Im Vorfeld und im Nachgang der Veranstaltung gibt es eine umfassende Workshop-Reihe - praxisorientiert, interaktiv und geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen. Die Themen reichen von Grundlagen der Volatilität über strategische Ansätze bis zu spezifischen Handelstools und -methoden. Teilnehmende erhalten Zugang zu Live-Terminen und Aufzeichnungen, die auch im Nachgang im geschützten Teilnehmerbereich abrufbar sind. Get-Together & Networking am Samstagabend Ein exklusives Abend-Networking bietet die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre mit Speakern, Ausstellern und anderen Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen - ein zentraler Baustein für den Austausch von Erfahrungen und den Aufbau wertvoller Kontakte innerhalb der deutschen Optionshandels-Szene. Erfolgreiche Historie & Community-Wachstum Die Deutschen Optionstage starteten 2024 als neues Veranstaltungsformat und konnten bereits im Folgejahr 2025 einen nachhaltigen Erfolg verzeichnen - mit einer starken Community-Resonanz und wachsender Teilnehmerzahl. Auch 2026 baut CapTrader das Konzept weiter aus und schafft erneut eine Plattform, auf der sowohl Einsteiger als auch erfahrene Händler direktes Wissen, tiefere Einblicke und neue Perspektiven erhalten. "Die Deutschen Optionstage sind weit mehr als eine Fachkonferenz - sie sind ein Ort, an dem sich Wissen, Erfahrung und Praxisnähe begegnen. Unser Ziel ist es, die komplexe Welt des Optionshandels verständlich, zugänglich und unmittelbar anwendbar zu machen - und dabei Menschen miteinander zu verbinden, die den Markt wirklich gestalten wollen." so Christian Korte, Head Of Marketing der CapTrader GmbH. Rahmen & Teilnahme Ort: CCD Congress Center Düsseldorf, Eingang CCD Süd, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

Datum: 28. Februar - 1. März 2026

Tickets: Deutsche Optionstage Tickets mit vollem Zugang zu Vorträgen, Workshops, Materialien und Abend-Get-Together sowie Live-Stream Tickets für die Online-Teilnahme (am Samstag) verfügbar

Rabatt: CapTrader-Kunden erhalten exklusiv Rabatt auf Deutsche Optionstage Tickets Weitere Informationen, das vollständige Speaker-Line-up und das Workshop-Programm finden Sie unter: www.deutsche-optionstage.de

Über CapTrader CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 170 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare. Pressekontakt Christian Korte Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19 E-Mail: Christian.Korte@captrader.com Internet: www.captrader.com CapTrader GmbH Elberfelder Str. 2 D-40213 Düsseldorf CapTrader GmbH Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf



