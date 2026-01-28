© Foto: Dall-ESoftBank treibt seine KI-Wette auf die Spitze und verhandelt über eine massive Ausweitung des Engagements bei OpenAI trotz wachsender Risiken.SoftBank befindet sich in Gesprächen über eine zusätzliche Investition von bis zu 30 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Der mögliche Kapitalschub wäre Teil einer neuen Finanzierungsrunde, die OpenAI insgesamt bis zu 100 Milliarden US-Dollar einbringen und das Unternehmen mit rund 750 bis 830 Milliarden US-Dollar bewerten könnte. Masayoshi Son geht "All-in" Hinter der aggressiven Investitionsstrategie steht SoftBank-Gründer und CEO Masayoshi Son, der seit Monaten öffentlich und intern einen kompromisslosen Kurs in Richtung Künstliche Intelligenz verfolgt. …Den vollständigen Artikel lesen
