Unzählige Milliarden sind bereits in den KI-Sektor geflossen, doch ein Ende der ausufernden Investitionswelle scheint nicht in Sicht. Stattdessen will Softbank-Gründer Masayoshi Son laut Medienberichten erneut einen zweistelligen Milliardenbetrag in OpenAI pumpen. Erst im vergangenen Monat hatte Softbank schlappe 22,5 Milliarden Dollar in OpenAI gesteckt. Doch damit nicht genug: Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet Bloomberg am Mittwoch, dass Sam Altmans Start-up
