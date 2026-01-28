The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2026
ISIN Name
US90138VAB36 VNET GROUP 22/26 ZO CV
CA135087R226 CANADA 23/26
DE000HLB54F1 LB.HESS.THR.CARRARA02A/24
US91282CJV46 USA 24/26
DE000A352EH2 KRED.F.WIED.24/33 MTN
USU54985AF02 LUMEN TECHN. 24/32 REGS
US10806XAD49 BRIDGEBIO PH 21/29 CV
US91282CJU62 USA 24/26 FLR
CH0306626224 NANT DE DRANCE 16-26
DE000HLB5KA3 LB.HESS.-THR.IS.02B/2018
US62914VAE65 NIO 21/26 ZO CV
US06417XAN12 BK NOVA SCOT 23/26 MTN
XS2395576437 TUERK.EXP.KB 23/26 MTN
DE000A11QJP7 OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26
SK4000022430 TATRA BANKA 23/26 MTN
XS2582348046 LLOYDS BANK 23/26 MTN
DE000DW6C1W6 DZ BANK IS.A1986
XS2591026856 ORSTED 23/26 MTN
DE000DW6C011 DZ BANK IS.A1957
DE000DW6C1B0 DZ BANK IS.A1967
XS2289899598 CITIC BK LDN 21/26 MTN
XS1180451657 ENI S.P.A. 15/26 MTN
USH3698DDG63 UBS GROUP 21/27 FLR
USU14178EM26 CARGILL 21/26 REGS
XS2293733825 TRAFIGURA F. 21/26 MTN
FR0014007VF4 BPCE 22/26 MTN
DE000LB2BMV8 LBBW FESTZINS 22/26
AT0000A2YQ70 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
DE000LB2BMU0 LBBW FESTZINS 22/26
XS2487667276 BARCLAYS 22/27 FLR MTN
US676167CC18 OEKB 21/26 MTN
US91282CBH34 USA 21/26
DE000A3H2ZG4 KRED.F.WIED.21/26 MTN
USY3422VCR79 HONG KONG 21/26 REGS
ES0000012G91 SPANIEN 20/26
DE000A3H2ZX9 DT.PFBR.BANK MTN.35384
US097023DA04 BOEING 20/26
US33938XAC92 FLEX 20/26
IT0005419848 ITALIEN 20/26
US23317HAE27 SITE CENTERS 15/26
XS1079028566 LEGAL GENL GRP 14/64 FLR
US87264AAV70 T-MOBILE USA 2028
FR0013313020 CM HOME LOAN SFH 18/26MTN
US10112RAX26 BOSTON PROP. 2026
US742718EP07 PROCTER GAMBLE 16/26
XS1764050156 INDRA SISTEMAS 18/26
US13645RAT14 CAN.PAC.KAN. 2026
DE000A161ZQ3 DZ HYP PF.R.371
US88163VAE92 TEVA PHARM.FIN. 2026 CV
DE000HLB1BA1 LB.HESS.-THR. IHS 16/26
