Schwalbach am Taunus (ots) -TL;DRIn den letzten 5 bis 10 Jahren zeigt sich, das für die adäquate Versorgung mit Vitamin D 2000 IE täglich benötigt werden, um eine ausreichende Vitamin D-Versorgung zu erreichen und aufrechtzuerhalten.[1,2] Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat diese Vitamin D-Dosierung als sicher eingestuft - und im Jahr 2023 wurden von ihr klare folgende Obergrenzen bestätigt:- Kinder (1 bis 10 Jahre): 2.000 I.E. täglich unbedenklich- Jugendliche ab 11 Jahren und Erwachsene: sichere Höchstmenge 4.000 I.E. pro Tag.[3]Warum ist Vitamin D wichtig?Eine ausreichende Vitamin D-Versorgung ist wichtig, da Vitamin D die normale Funktion des Immunsystems, der Muskeln und Knochen unterstützt*. Eine Studie zeigt, dass 56 % der Erwachsenen in Deutschland einen unzureichenden Vitamin D-Spiegel haben.[4]Diese Faktoren erhöhen das Risiko für eine unzureichende Vitamin D-Versorgung- Zu geringe Sonnenexposition: Vitamin D wird größtenteils über die Haut durch Sonnenlicht gebildet. Doch viele Menschen verbringen heute - unabhängig von Jahreszeit oder Beruf - nur wenig Zeit im Freien, tragen lange Kleidung oder verwenden einen hohen Lichtschutzfaktor, der die Vitamin D-Produktion der Haut reduzieren kann.[5]- Menschen mit dunklerer Haut produzieren durch die stärkere Pigmentierung, die weniger UV-Strahlen durchlässt, weniger Vitamin D - sie müssen sich länger in der Sonne aufhalten oder benötigen eine höhere UV-B-Intensität für die Vitamin D-Produktion als hierzulande verfügbar ist.[4]- Ein erhöhter Body-Mass-Index (BMI) kann die körpereigene Synthese zusätzlich einschränken, wie Studien zeigen. Ein höherer BMI kann mit veränderten Stoffwechselprozessen einhergehen, die die Umwandlung und Verwertung von Vitamin D beeinflussen.[6]- Bei Frauen nach der Menopause spielt der Hormonhaushalt eine Rolle: Der Rückgang der Östrogenproduktion kann die Knochendichte verringern - Vitamin D hilft, Kalzium aufzunehmen und unterstützt so die Knochengesundheit.- Ältere Menschen neigen generell zu einem niedrigen Vitamin D-Spiegel, da die Eigenproduktion von Vitamin D mit zunehmendem Alter nachlässt. Die Wissenschaft vermutet hier einen Zusammenhang mit der Abnahme der Hautdicke, zudem lässt die Fähigkeit nach, Vitamin D in Leber und Nieren zu metabolisieren.[4]- Bei Jugendlichen während des Wachstums steigt der Bedarf an Vitamin D, da es eine zentrale Rolle bei der Knochenentwicklung und dem Kalziumstoffwechsel spielt.Was ist die richtige Vitamin D-Dosierung?Laut einer aktuellen Studie können 2.000 I.E. Laut einer aktuellen Studie können 2.000 I.E. Vitamin D täglich helfen, eine ausreichende Vitamin D-Versorgung zu erreichen und aufrechtzuerhalten.[1,2] Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat diese Vitamin D-Dosierung als sicher eingestuft - und im Jahr 2023 wurden von ihr klare folgende Obergrenzen bestätigt:- Für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren gilt eine tägliche Dosis von 2.000 I.E. als unbedenklich.- Für Jugendliche ab 11 Jahren und Erwachsene liegt die empfohlene sichere Höchstmenge bei 4.000 I.E. pro Tag.[3] Vitamin D3 Weichkapseln in veganer Form, gewonnen aus Algen- Ideal für unterwegs: Vigantolvit Vitamin D3 Weichgummis mit einer Vitamin D-Dosierung von 2.000 I.E. und erfrischendem Zitronengeschmack- Für Frauen über 50: Vigantolvit Aktiv-Osteo - eine 3-in-1-Kombination, bei der Vitamin D zusätzlich durch Vitamin K2 und Calcium ergänzt wird**- Für mehr Flexibilität: Vigantolvit Vitamin D3 Öl mit 500 I.E. pro Tropfen - leicht zu dosieren und somit ideal für Kinder ab 4 Jahren sowie die ganze Familie- Zur Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems***: Vigantolvit Immun*** 5-in-1 mit Vitamin D3, Vitamin C, Zink, Selen und KupferDisclaimer: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.*Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion von Knochen, Muskelfunktion und Immunsystem bei.**Vitamin D3, K2 und Calcium tragen zum Erhalt normaler Knochen bei. Darüber hinaus tragen Calcium und Vitamin D dazu bei, den Verlust von Knochenmineralstoffen bei Frauen nach der Menopause zu verringern. Eine geringe Knochendichte ist ein Risikofaktor für durch Osteoporose bedingte Knochenbrüche. Dies ist besonders wichtig für Frauen ab 50 Jahren. Die positive Wirkung wird bei einer täglichen Einnahme von mindestens 1200 mg Calcium und 20 µg Vitamin D aus allen Quellen erreicht. Für durch Osteoporose bedingte Knochenbrüche gibt es viele Risikofaktoren. Daher kann die Veränderung eines dieser Faktoren einen positiven Effekt haben oder auch nicht.*** Vitamin D, Vitamin C, Selen, Zink und Kupfer tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen und einer normalen Muskelfunktion bei. Vitamin C, Zink, Selen und Kupfer tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C und Kupfer tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. https://www.rki.de/SharedDocs/FAQs/DE/Vitamin_D/Vitamin_D_FAQ-Liste.html (aufgerufen am 20.05.2025)Quellen:[1] Pludowski P et al., Nutrients 2024, 16:391[2] Huang Z, You T, CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol 2021, 10:723-734[3] EFSA Journal; Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin D; 2023, 21(8), 1-219 pp. http://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8145[4] Robert Koch Institut, Antworten des RKI auf häufig gestellte Fragen zu Vitamin D, 2025; https://www.rki.de/SharedDocs/FAQs/DE/Vitamin_D/Vitamin_D_FAQ-Liste.html (aufgerufen am 20.05.2025)[5] T. Passeron et al. British Journal of Dermatology, Volume 181, Issue 5, 1 November 2019, Pages 916-931, https://doi.org/10.1111/bjd.17992 (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1111%2Fbjd.17992&data=05%7C02%7Cisabel.heusinger%40mslgroup.com%7Ce463e3373b054fa8d5d308ddd04423dc%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C638895713308741229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rFBK6rLBQNH8HCeqtXnberqmKEeIDfpQao9l3jSiJaE%3D&reserved=0)[6] Tobias, D.K. [u.a.]: Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36648947/). in: JAMA Network Open. 