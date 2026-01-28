Wie GfK/NIM soeben bekanntgaben, besserten sich sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung sowie die Anschaffungsneigung im Januar. Der Hang zu sparen, stagnierte dagegen weitgehend. Unterm Strich ergibt dies für Februar voraussichtlich einen Konsumklima-Indikator von -24,1 Punkten, nach -26,9 im Januar. GfK/NIM fassten diese Resultate treffend unter dem Motto "Erholungstendenzen auf niedrigem Niveau" zusammen.
