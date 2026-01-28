Berlin/Heidelberg (ots) -Unter der Schirmherrschaft von Bärbel Bas, MdB und Bundesministerin für Arbeit und Soziales wurden gestern Abend in Berlin die Queermentor Role Model Awards 2026 verliehen. Damit würdigte die gemeinnützige Organisation Queermentor zum zweiten Mal 25 queere Menschen und Allies, die Vielfalt sichtbar machen, Chancengerechtigkeit fördern und sich für LGBTQIA+ Inklusion in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft einsetzen. Zu den ausgezeichneten Role Models gehören u. a. Riccardo Simonetti, Armin Morbach, Julia Monro, Fabian Grischkat und Janis McDavid. Die Awards wurden im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung von führenden Vertreter*innen aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und queeren Netzwerken übergeben, darunter Sophie Koch, Queerbeauftragte der Bundesregierung. Durch den Abend führte die Drag-Künstlerin Rachel Intervention."Die Queermentor Role Model Awards sind aus dem Wunsch entstanden, Menschen sichtbar zu machen, die Haltung zeigen und Räume für die queere Community öffnen. Viele von ihnen wirken leise, aber nachhaltig. Mit Mut, Integrität und Engagement tragen sie in besonderer Weise dazu bei, Veränderung anzustoßen, Chancengerechtigkeit zu fördern und LGBTQIA+-Empowerment zu stärken. Genau das würdigen wir mit diesem Preis", ordnet Pavlo Stroblja, Gründer & CEO von Queermentor, die Auszeichnung ein.Bewegende Grußbotschaft von Schirmherrin Bärbel BasEröffnet wurde die Preisverleihung mit einer Grußbotschaft von Bärbel Bas, MdB und Bundesministerin für Arbeit und Soziales, in der die Schirmherrin der Queermentor Role Model Awards 2026 den Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen richtete und das Engagement der ausgezeichneten Role Models ausdrücklich würdigte.Bärbel Bas sagte: "Der gesellschaftliche Fortschritt hat einen schweren Stand in diesen Tagen. Ganz besonders betroffen sind trans* und non-binäre Personen. Die Akzeptanz für die Community ist weltweit dramatisch gesunken. Wir alle sind gefordert, dagegenzuhalten, am Stammtisch, im Vereinsheim, beim Familientreffen, aber auch dort, wo Haltung gefährlich sein kann, in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz. Deshalb ist Ihre Arbeit so wichtig. Sie sorgen für queere Sichtbarkeit und setzen somit auch ein Zeichen für unsere Demokratie. Deshalb meinen herzlichen Dank an die Social-Impact-Initiative Queermentor und vor allen Dingen an Sie alle."Sophie Koch übergibt Awards an Riccardo Simonetti und Armin MorbachAuch Jurymitglied und Laudatorin Sophie Koch, Queerbeauftragte der Bundesregierung, unterstrich die Bedeutung von Role Models für gesellschaftlichen Fortschritt und strukturelle Veränderung: "Queere Sichtbarkeit entsteht nicht von selbst. Sie entsteht, weil Menschen Verantwortung übernehmen, sich einmischen und Räume öffnen - in der Arbeitswelt genauso wie in der Zivilgesellschaft. Auszeichnungen wie die Queermentor Role Model Awards machen dieses Engagement sichtbar und geben ihm die Anerkennung, die es verdient."Zu den Preisträger*innen, die Sophie Koch mit einem Queermentor Role Model Award 2026 ehrte, zählen Riccardo Simonetti und Armin Morbach."Von Queermentor, deren Arbeit ich sehr schätze, mit einem Preis für mein eigenes Engagement ausgezeichnet zu werden, macht mich sehr stolz. Eine Anerkennung aus den eigenen Reihen ist immer etwas ganz Besonderes und bei Weitem nicht selbstverständlich. Wir haben das gleiche Ziel: Chancengerechtigkeit und Sichtbarkeit queerer Menschen. Insofern bekomme diese Anerkennung nicht nur ich, sondern wir alle, die uns für diese Themen stark machen, in Zeiten, die es mehr denn je fordern", kommentiertRiccardo Simonetti, Entertainer, Aktivist und Gründer der Riccardo Simonetti Initiative e.V., die Auszeichnung."Ein Role Model ist keine perfekte Person, sondern eine, die sichtbar bleibt, wenn es unbequem wird, und anderen damit den Mut gibt, sie selbst zu sein. Die Queermentor Role Model Awards erinnern uns daran, wie essenziell Sichtbarkeit für queere und marginalisierte Gruppen ist, denn nur, wer gesehen wird, kann auch dazugehören. Diese Auszeichnung erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit, weil sie für all jene steht, die lange übersehen wurden", soArmin Morbach, Fotograf, Künstler und Gründer von TUSH MAGAZINE. "In meinem Unternehmen glauben wir an Vielfalt, Empathie und Gemeinschaft als Grundlage von echter Integration - unabhängig von Herkunft, Identität oder Lebensweg. Genau dafür möchte ich weiterhin Haltung zeigen, Räume öffnen und Verantwortung übernehmen."25 queere Menschen und Allies als Role Models ausgezeichnetInsgesamt wurden 25 queere Menschen und Allies für ihr herausragendes Engagement, Vielfalt sichtbar zu machen und sich für die Inklusion von LGBTQIA+ Menschen in der Arbeitswelt und in der Zivilgesellschaft einzusetzen mit den Queermentor Role Model Awards ausgezeichnet.\u25cf Matthias Alipass - Managing Director, Inditex Deutschland\u25cf Nils Binder - Head of Web Development, 9elements\u25cf Dominik Djialeu - Veranstalter & Moderator\u25cf Lisa Ducret - Product Owner, news aktuell\u25cf Anika Freytag - Geschäftsführerin, helloyou. studio Kreativ- und Markenagentur\u25cf Fabian Grischkat - Journalist, Politfluencer\u25cf Annika In der Beek - Chief People Officer, Statista\u25cf Zuher Jazmati - Gründer ADIRA Collective\u25cf Monique King - Mitglied im Vorstand, Vorspiel - Queerer Sportverein Berlin e. V.\u25cf Sören Landmann-Korsten - Vorsitzender, Aktionsbündnis gegen Homophobie e. V.\u25cf Moritz Leick - Fotograf/Videojournalist, Presse & Kommunikationsamt, Stadt Essen\u25cf Sabrina Lorenz - Speakerin, Beraterin, Inklusions-Aktivistin\u25cf Janis McDavid - Speaker & Autor\u25cf Stefan Mönkediek - Managing Director & Senior Client Relationship Manager, HRK Lunis AG\u25cf Julia Monro - Beraterin, Autorin, Journalistin\u25cf Armin Morbach - Fotograf, Künstler & Gründer von TUSH MAGAZINE\u25cf Tatjana Quast -Kriminaldirektorin & Sprecherin von queer@bka\u25cf Kerstin Rätz - Co-Gründerin Queeres Business Netzwerk Rhein-Neckar\u25cf Max Rogall - Content Creator & Aktivist\u25cf Stephanie Schulze - Co-Sprecherin, dbPride Deutschland\u25cf Riccardo Simonetti - Entertainer, Aktivist & Gründer der Riccardo Simonetti Initiative e.V.\u25cf Lionel Souque - CEO, Rewe Group\u25cf Michael Strasser - EMEA Lead, Glamazon\u25cf Nicolai Tschirner - Senior Digital Partner Manager, HUGO BOSS AG\u25cf Cawa Younosi - Geschäftsführer, Charta der Vielfalt e. V.Jury und Laudator*innen der Queermentor Role Model Awards 2026Über die Auszeichnung entschied eine unabhängige Jury aus Vertreter*innen aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und queeren Netzwerken, die auch die Preise übergeben haben.\u25cf Stuart Cameron - CEO UHLALA Group\u25cf Michaela Jaap - Head of Corporate Culture & Responsibility, Hays & Vorständin, Charta der Vielfalt e. V.\u25cf Sophie Koch - Queerbeauftragte der Bundesregierung\u25cf Katarina Peranic - Vorständin, Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (vertreten durch: Henning Baden - Abteilungsleitung Wissenstransfer & Innovation, Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt)\u25cf Saskia Schulz - Vorständin, Wirtschaftsweiber e. V.\u25cf Kurt Siering - Vorstandsvorsitzender, Berufsverband VK e. V. (vertreten durch: Markus Wagner, Vorstand, Berufsverband VK e. V.)\u25cf Nina Strassner - Aufsichtsrätin, SAP & INQA Botschafterin - Initiative neue Qualität der Arbeit, BMAS\u25cf Pavlo Stroblja - Gründer & CEO, Queermentor gGmbH\u25cf Matthias Weber - Präsident, European Pride Business Network e. V.Alle 25 Preisträger*innen der Queermentor Role Model Awards 2026 sind automatisch für das EPBN Role Models Programm nominiert. Das Programm auf europäischer Ebene zielt darauf ab, positive Vorbilder für Unternehmer*innen und Start-ups in Europa zu fördern.Pressefotos können Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1G30HdM75aPg77ub25ikQLkQHAEwpCqvy) herunterladen werden (Fotocredits: Jens Oellermann).Über die Queermentor Role Model AwardsDie Queermentor Role Model Awards zeichnen queere Menschen und Allies aus, die Vielfalt sichtbar machen, Chancengerechtigkeit fördern und sich für LGBTQIA+ Inklusion in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft einsetzen. Der Award wurde erstmals im Januar 2025 an 25 Personen verliehen und ist das deutsche Pendant innerhalb des europäischen Netzwerks des EPBN (European Pride Business Network e. V.) im Rahmen der Initiative WISE - Workplace Inclusion for a Sustainable Europe, die sich europaweit für inklusive Arbeitswelten und queere Repräsentation engagiert. Partner auf lokaler Ebene sind der Berufsverband VK e. V. und Wirtschaftsweiber e. V. Die Nominierung für den Award erfolgt jeweils im Rahmen eines öffentlichen Aufrufs. Über die Preisträger*innen entscheidet eine unabhängige Jury aus Vertreterinnen aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und queeren Netzwerken. Die Queermentor Role Model Awards 2026 wurden am 27. Januar 2026 unter der Schirmherrschaft von Bärbel Bas, MdB und Bundesministerin für Arbeit und Soziales, an 25 Preisträger*innen verliehen.Über Queermentor gGmbHQueermentor ist eine gemeinnützige Organisation, die Menschen aus der LGBTQIA+ Community bei der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung unterstützt und sich für Chancengerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt einsetzt. Die Social-Impact-Initiative bietet queeren Personen ab 16 Jahren 1:1-Mentorings mit Expert:innen aus verschiedenen Bereichen. Queermentor veranstaltet zudem regelmäßige Weiterbildungen, Workshops und bietet hybride Networking-Formate an, um einen inklusiven und sicheren Raum für Austausch und Vernetzung zu schaffen. Queermentor steht für Inklusion, Diversität und Empowerment und baut Brücken zwischen der LGBTQIA+ Community und der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Mit Initiativen wie den Role Model Awards trägt Queermentor dazu bei, Diversität als gesellschaftliche Stärke sichtbar zu machen und Strukturen langfristig zu verändern. Die Mitgliedschaft bei Queermentor ist kostenlos. Weitere Informationen unterwww.queermentor.org.