Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
PR Newswire
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 28

[28.01.26]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2941599081 29,885,716.00 EUR 0 308,335,658.17 10.3172
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,690,336.76 10.4923
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2941599834 959,532.00 GBP 0 9,810,397.93 10.2241
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2994520851 15,282,458.00 USD 0 159,877,654.59 10.4615
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2994520935 1,398,578.00 USD 0 14,156,871.41 10.1223
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2994521073 90,000.00 USD 0 925,326.97 10.2814
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2994521669 32,476.00 GBP 0 326,559.63 10.0554
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2941599164 137,824.00 EUR 0 1,385,987.63 10.0562
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU2941599594 20,000.00 CHF 0 200,742.17 10.0371
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
27.01.26 LU3218628298 2,300.00 MXN 0 466,664.76 202.8977

