EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.01.2026
Ort: https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?Geschaeftsberichte
28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
|Hohe Buchleuthe 3
|87600 Kaufbeuren
|Deutschland
|Internet:
|www.aktien-brauerei.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2265818 28.01.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group