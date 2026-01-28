© Foto: DALL-EDer US-Dollar befindet sich in einem anhaltenden Abwärtstrend und fällt auf ein weiteres Tief. Für Anleger werden Investments in Dollar-Vermögenswerte zu einem immer größeren Risiko.In den letzten Wochen hat der US-Dollar seinen dramatischen Kursverfall mit neuem Schwung ausgebaut. Dadurch hat sich der Euro immer weiter der magischen Marke von 1,20 US-Dollar angenähert, die er seit Ende Juni 2021 nicht mehr übertroffen hatte. Am späten Dienstag war es dann soweit und er kletterte bis auf 1,2081 US-Dollar. Am Mittwochmorgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2010 US-Dollar weiterhin über der Marke, wenn auch nur knapp. Neuen Schwung oder Gegenwind könnte das Währungspaar durch die …Den vollständigen Artikel lesen
