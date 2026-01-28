Nürnberg (ots) -Günstiger sind Kundinnen und Kunden bei NORMA noch nie in ein Jahr gestartet! Mit der bereits sechsten Preissenkung in 2026 gibt der Discounter alle Kostenvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter: Ab sofort gibt es beim fränkischen Lebensmittel-Händler viele weitere Wurst- und Käseprodukte deutlich günstiger. Neben dem Gouda von LECKERROM und der Edelsalami von GUT BARTENHOF wird jetzt auch bei den Frikadellen und dem Frischkäse echtes Geld gespart.Wer NORMA kennt, weiß, dass es dort ganz nach dem Unternehmensmotto immer "Mehr für's Geld" gibt. Wie zum Beweis hat der Discounter alleine im Januar mehr als 50 Produkte deutlich günstiger gemacht und gibt so alle Preisvorteile an die treuen Kundinnen und Kunden weiter.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LECKERROM Gouda mittelalt 300 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURLECKERROM Gouda Holland mittelalt am Stück 450 gBislang: 4,49 EURJetzt: 4,29 EURLECKERROM Gouda Holland jung am Stück 450 gBislang: 3,99 EURJetzt: 3,79 EURKUPFER Bayerische Mini Rostbratwürste 300 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURKUPFER Schinkenbockwurst 400 gBislang: 2,95 EURJetzt: 2,79 EURCREMISÉE Hirtenkäse griechische Art 250 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURCREMISÉE Frischkäse Sahnig Natur 300 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURMY SMILE Bauernsalami geräuchert 150 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURSTOCKMEYER Leberwurst Spezialitäten 175 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURGUT BARTENHOF Edelsalami 150 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURGUT BARTENHOF Frikadellen 500 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6205406