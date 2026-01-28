Vancouver, BC - 28. Januar 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN-TSX.V, SNNAF-USA, A418KR-WKN) (das "Unternehmen" oder "Sienna") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung ("JV") mit Cruz Battery Metals Corp. ("Cruz") und Adelayde Exploration Inc. ("Adelayde") geschlossen hat, um das Lithiumsolepotenzial des tiefen Beckens im Clayton Valley in Nevada zu erkunden. Die 115 Mineral-Claims, aus denen sich das 2.300 Acres große JV-Grundstückspaket zusammensetzt, befinden sich alle innerhalb und sind vollständig umgeben von SLBs (ehemals Schlumberger) und Pure Energy Minerals' Lithiumlagerstätte (siehe Karte unten). Das Clayton Valley in Nevada ist Standort des einzigen seit langem etablierten Lithiumsolebeckens in den USA, der Lithiumsolemine Silver Peak von Albemarle, die Lithium aus unter Tage vorkommenden Solen gewinnt. Seit den 1960er-Jahren ist es der einzige Lithiumsolebetrieb in den USA.

Karte der Lithiumunternehmen im Clayton Valley

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: "Die Lithiumpreise sind in den letzten sechs Monaten explosionsartig gestiegen, laut TradingEconomics.com mehr als 150 Prozent. In Verbindung mit den Allzeithochs bei Gold und Silber (Kitco.com) ist ein deutlich steigendes Interesse der Anleger an Junior-Bergbauaktien zu beobachten, was sich insbesondere in den historischen Höchstvolumina an der TSX Venture Exchange im vergangenen Monat zeigt. Das Management ist der Ansicht, dass dies ein hervorragender strategischer Schritt zur Konsolidierung dieses Landpakets ist, da es sich um die einzige Gruppe von Claims handelt, die sich direkt innerhalb des einzigen Lithiumsolebeckens in den USA befindet, in dem derzeit produziert wird. Durch die Konsolidierung dieser bedeutenden Flächen zu einem Block wird sie für potenzielle größere Partner viel attraktiver und eröffnet mehr Bohrstandorte mit Zugang zu den tiefsten Abschnitten der Soleformationen im Clayton Valley. Dies ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, und wir freuen uns darauf, die Aktivitäten zu starten, da sich die Lithiumpreise auf einem Mehrjahreshoch befinden. Da etwas mehr als 40 Millionen Aktien ausstehen und das Unternehmen vollständig finanziert ist, ist das Management sehr optimistisch, was die Hebelwirkung von Sienna auf bedeutende Entdeckungen auf einem seiner Hauptprojekte angeht."

Wichtige Bedingungen der Joint-Venture-Vereinbarung:

Diese verbindliche schriftliche Vereinbarung (die "Vereinbarung") legt die wesentlichen Bedingungen eines vertraglichen Joint Ventures (das "Joint Venture") zwischen Adelayde Exploration Inc. ("Adelayde"), Sienna Resources Inc. ("Sienna") und Cruz Battery Metals Corp. ("Cruz" und zusammen mit Adelayde und Sienna die "Parteien") fest, wobei jede Partei zugestimmt hat, sich an den Kosten, Ausgaben, Verbindlichkeiten und Vorteilen der gemeinsamen Exploration und Erschließung der Mineral-Claims, die Potenzial für die Auffindung von Lithium haben, zu beteiligen.

- Anfängliche Beiträge und Gewinnbeteiligung: Die Parteien behalten über ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen den Rechtstitel an ihren jeweiligen Mineral-Claims, die das in Anhang A dargelegte Projekt umfassen, erklären sich jedoch bereit, diesen Rechtstitel zugunsten des Joint Ventures zu halten, wobei die Parteien bis zur Beendigung oder zum Austritt aus dem Joint Venture gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung ein Drittel der wirtschaftlichen Beteiligung an jedem Mineral-Claim halten.

- Die Parteien verpflichten sich, zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam für die Förderung der Exploration und Erschließung des Projekts einzusetzen. Wenn sich die Parteien einstimmig auf Explorations- und Erschließungsprogramme einigen, trägt jede Partei ein Drittel der Kosten und hat Anspruch auf ein Drittel der Gewinne. Ebenso haftet jede Partei für ein Drittel der Verbindlichkeiten des Projekts.

- Die Parteien haben jeweils das Recht, ihre Beteiligung an dem Joint Venture mit einer Frist von 30 Tagen durch schriftliche Mitteilung an die jeweiligen anderen Parteien zu beenden oder auszutreten, woraufhin die austretende Partei ab diesem Zeitpunkt keinen Anspruch mehr auf die Vorteile, Kosten, Aufwendungen oder Verbindlichkeiten des Joint Ventures hat. Nach Ablauf der Kündigungsfrist gelten die in Anhang A aufgeführten Mineral-Claims der austretenden Partei als aus dem Joint Venture entfernt.

- Endgültige Vereinbarung. Nach der Gründung des Joint Ventures durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung können die Parteien beschließen, die Bedingungen des Joint Ventures weiterzuentwickeln und zu dokumentieren, indem sie eine endgültige Vereinbarung abschließen und das Joint Venture durch eine Zweckgesellschaft (die "JV-Gesellschaft") strukturieren und die Eigentumsrechte an den Mineral-Claims auf die JV-Gesellschaft übertragen (sei es in Form einer einstimmigen Gesellschaftervereinbarung, einer Kommanditgesellschaftsvereinbarung, Joint-Venture-Vereinbarung, Miteigentumsvereinbarung oder einer anderen Form einer Vereinbarung) (die "Rahmenvereinbarung"; zusammen mit den Beitragsvereinbarungen die "endgültigen Vereinbarungen"). Die endgültigen Vereinbarungen enthalten die in dieser Vereinbarung zusammengefassten Bedingungen sowie sonstige Zusicherungen, Gewährleistungen, Bedingungen, Verpflichtungen, Entschädigungen und sonstige Bedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind und nicht im Widerspruch zu dieser Vereinbarung stehen.

Die vollständige Joint-Venture-Vereinbarung können Sie hier einsehen.

Qualifizierter Sachverständiger:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., einem vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Sienna

Der Schwerpunkt von Sienna liegt auf seinen Lithiumprojekten in Nevada, zu denen das zu 100 % unternehmenseigene, 1.828 Acres große "Elko Lithium Project" und das 1.231 Acres große "Cave Creek Lithium Project" gehören, die sich beide im Elko County, Nevada, befinden und direkt an das "Nevada North Lithium Project" von Surge Battery Metals (NILI) grenzen und von diesem umgeben sind. Dieses Projekt beherbergt die höchstgradige Lithium-Ton-Lagerstätte in den USA. Im Clayton Valley, Nevada, verfügt Sienna über das "Deep Basin Lithium Brine Project", das Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in den USA bietet. In Saskatchewan verfügt Sienna über das 31.718 Acres große Projekt Stonesthrow, das direkt neben dem Projekt Rottenstone von Ramp Metals Inc. (RAMP) liegt und höffig auf Gold, Silber und Kupfer ist.

Kontaktdaten

Tel.: 1604-646-6900

http://www.siennaresourcesinc.com

"Jason Gigliotti"

President

Sienna Resources Inc.

2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC, V7Y 1K8

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu den Plänen des Unternehmens hinsichtlich der Wiederaufnahme der Arbeiten, zu den erwarteten Aktivitätsniveaus, zu den Marktbedingungen sowie zu künftigen Explorations- und Erschließungsaktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, Explorations- und Erschließungsrisiken, behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82733Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82733&tr=1



