Vancouver, B.C. - 28. Januar 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das "Unternehmen" oder "Adelayde") (ADDY: CSE) (SPMTF: OTCID) (A41AGV: WKN) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung ("JV") mit Sienna Resources Inc. ("Sienna") und Cruz Battery Metals Corp. ("Cruz") geschlossen hat, um das Lithiumsolepotenzial des tiefen Beckens im Clayton Valley in Nevada zu erkunden. Die 115 Mineral-Claims, aus denen sich das 2.300 Acres große JV-Grundstückspaket zusammensetzt, befinden sich alle innerhalb und sind vollständig umgeben von SLBs (ehemals Schlumberger) und Pure Energy Minerals' Lithiumlagerstätte (siehe Karte unten). Clayton Valley in Nevada ist das einzige seit langem etablierte Lithiumsolebecken in den USA, in dem sich Albemarles Lithiumsolemine Silver Peak befindet, die Lithium aus unter Tage vorkommenden Solen gewinnt. Seit den 1960er-Jahren ist es der einzige Lithiumsolebetrieb in den USA.

James Nelson, President von Adelayde, erklärte: "Die Lithiumpreise befinden sich derzeit auf einem Zweijahreshoch und sind laut tradingeconomics.com(1) seit Juni 2025 um weit über 150 % gestiegen. Angesichts des jüngsten Wiederauflebens des Interesses der Investoren am Lithiumsektor hält das Management den Zeitpunkt für günstig, um das Lithiumsolepotenzial des tiefen Beckens im Clayton Valley in Nevada zu erkunden. Der Hauptgrund für die Gründung des Joint Ventures war die Schaffung eines großen Blocks im Zentrum des Lithiumsolebeckens Clayton Valley, um ein Bohrprogramm zur Überprüfung des tiefsten Teils mit geteilten Kosten und Vorteilen für die Joint-Venture-Teilnehmer zu entwickeln. Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt, um seine geplanten Explorations- und Arbeitsprogramme durchzuführen, und wir freuen uns auf einen sehr aktiven Start ins Jahr 2026."

Am 17. Juni 2022 gab Adelayde eine Mineralressourcenschätzung für die 1.136 Acres große Lithium-Ton-Lagerstätte McGee bekannt, die 320 Mio. Tonnen mit 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der Kategorie angedeutet und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der Kategorie vermutet umfasst. Die Lagerstätte grenzt direkt an SLB (ehemals Schlumberger) und Century Lithium Corp.

Adelayde gab kürzlich (am 22. Januar 2026) bekannt, dass das Unternehmen der National Defense Industrial Association (NDIA) beigetreten ist, um die Förderung seines Portfolios an kritischen und strategischen Mineralien voranzutreiben. Die NDIA ist eine in den USA ansässige Organisation, die sich für die nationale Sicherheit einsetzt, indem sie Industrie und Regierung miteinander vernetzt.

Wichtige Bedingungen der Joint-Venture-Vereinbarung:

Diese verbindliche schriftliche Vereinbarung (die "Vereinbarung") legt die wesentlichen Bedingungen eines vertraglichen Joint Ventures (das "Joint Venture") zwischen Adelayde Exploration Inc. ("Adelayde"), Sienna Resources Inc. ("Sienna") und Cruz Battery Metals Corp. ("Cruz" und zusammen mit Adelayde und Sienna die "Parteien") fest, wobei jede Partei zugestimmt hat, sich an den Kosten, Ausgaben, Verbindlichkeiten und Vorteilen der gemeinsamen Exploration und Erschließung der Mineral-Claims, die Potenzial für die Auffindung von Lithium haben, zu beteiligen.

- Anfängliche Beiträge und Gewinnbeteiligung: Die Parteien behalten über ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen den Rechtstitel an ihren jeweiligen Mineral-Claims, die das in Anhang A dargelegte Projekt umfassen, erklären sich jedoch bereit, diesen Rechtstitel zugunsten des Joint Ventures zu halten, wobei die Parteien bis zur Beendigung oder zum Austritt aus dem Joint Venture gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung ein Drittel der wirtschaftlichen Beteiligung an jedem Mineral-Claim halten.

- Die Parteien verpflichten sich, zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam für die Förderung der Exploration und Erschließung des Projekts einzusetzen. Wenn sich die Parteien einstimmig auf Explorations- und Erschließungsprogramme einigen, trägt jede Partei ein Drittel der Kosten und hat Anspruch auf ein Drittel der Gewinne. Ebenso haftet jede Partei für ein Drittel der Verbindlichkeiten des Projekts.

- Die Parteien haben jeweils das Recht, ihre Beteiligung an dem Joint Venture mit einer Frist von 30 Tagen durch schriftliche Mitteilung an die jeweiligen anderen Parteien zu beenden oder auszutreten, woraufhin die austretende Partei ab diesem Zeitpunkt keinen Anspruch mehr auf die Vorteile, Kosten, Aufwendungen oder Verbindlichkeiten des Joint Ventures hat. Nach Ablauf der Kündigungsfrist gelten die in Anhang A aufgeführten Mineral-Claims der austretenden Partei als aus dem Joint Venture entfernt.

- Endgültige Vereinbarung: Nach der Gründung des Joint Ventures durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung können die Parteien beschließen, die Bedingungen des Joint Ventures weiterzuentwickeln und zu dokumentieren, indem sie eine endgültige Vereinbarung abschließen und das Joint Venture durch eine Zweckgesellschaft (die "JV-Gesellschaft") strukturieren und die Eigentumsrechte an den Mineral-Claims auf die JV-Gesellschaft übertragen (sei es in Form einer einstimmigen Gesellschaftervereinbarung, einer Kommanditgesellschaftsvereinbarung, Joint-Venture-Vereinbarung, Miteigentumsvereinbarung oder einer anderen Form einer Vereinbarung) (die "Rahmenvereinbarung"; zusammen mit den Beitragsvereinbarungen die "endgültigen Vereinbarungen"). Die endgültigen Vereinbarungen enthalten die in dieser Vereinbarung zusammengefassten Bedingungen sowie sonstige Zusicherungen, Gewährleistungen, Bedingungen, Verpflichtungen, Entschädigungen und sonstige Bedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind und nicht im Widerspruch zu dieser Vereinbarung stehen.

Die vollständige Joint-Venture-Vereinbarung können Sie hier einsehen.

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., Direktor des Unternehmens und einem vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Der technische Bericht und die Mineralressourcenschätzung für die Lithium-Ton-Lagerstätte McGee wurden von Derek Loveday, PGeo, und Mariea Kartick, PGeo, von Stantec Consulting Services Ltd. in Übereinstimmung mit den Best Practices-Richtlinien des CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt und gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators ausgewiesen, wie am 17. Juni 2022 bekannt gegeben.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithium-Sole-Beckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "könnte", "sollte", "voraussichtlich", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, wie beispielsweise die geplante Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle von Adelayde entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Adelayde lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

https://tradingeconomics.com/commodity/lithium (1)

