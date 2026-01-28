28. Januar 2026 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE, BKTPF:USA, A40YSN:WKN) ("Cruz" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung ("JV") mit Sienna Resources Inc. ("Sienna") und Adelayde Exploration Inc. ("Adelayde") geschlossen hat, um das Lithiumsolepotenzial des tiefen Beckens im Clayton Valley in Nevada zu erkunden. Die 115 Mineral-Claims, aus denen sich das 2.300 Acres große JV-Grundstückspaket zusammensetzt, befinden sich alle innerhalb und sind vollständig umgeben von SLBs (ehemals Schlumberger) und Pure Energy Minerals' Lithiumlagerstätte (siehe Karte unten). Das Clayton Valley in Nevada ist Standort des einzigen seit langem etablierten Lithiumsolebeckens in den USA, der Lithiumsolemine Silver Peak von Albemarle, die Lithium aus unter Tage vorkommenden Solen gewinnt. Seit den 1960er-Jahren ist es der einzige Lithiumsolebetrieb in den USA.

James Nelson, President von Cruz Battery Metals, erklärte: "Angesichts des jüngsten Wiederauflebens des Interesses der Investoren am Lithiumsektor hält das Management den Zeitpunkt für günstig, nicht nur mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung für das Lithiumprojekt Solar in Big Smoky Valley, Nevada, fortzufahren, sondern wir freuen uns auch sehr über den Abschluss dieser Joint-Venture-Explorationsvereinbarung zur Erprobung der tiefsten Teile des Clayton Valley, wo sich das einzige in Produktion befindliche Lithiumsolebecken in den USA befindet. Die Zusammenlegung unserer Projekte zu einem großen Block mit Potenzial für die Entdeckung von Lithiumsole im Clayton Valley, Nevada, und die Aufteilung der Kosten und Gewinne einer solchen Exploration sind für unsere Aktionäre sehr sinnvoll. Die Lithiumpreise befinden sich derzeit auf einem Zweijahreshoch und sind laut tradingeconomics.com(1) seit Juni 2025 um weit über 150 % gestiegen. Das Unternehmen ist sehr optimistisch, was die Wachstumsaussichten für den Rest des Jahres 2026 und darüber hinaus angeht, zumal wir aktiver sind als seit Jahren."

In einer jüngsten Pressemitteilung wurde am 9. Januar 2026 bekannt gegeben, dass Cruz die Firma Stantec Consulting Ltd. mit der Durchführung einer ersten Ressourcenschätzung ("MRE") und der Erstellung eines entsprechenden technischen Berichts für das "Solar Lithium Project" im Big Smoky Valley in Nevada beauftragt hat. Der technische Bericht wird in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten Anforderungen angefertigt. Der qualifizierte Sachverständige von Stantec, Derek Loveday, PGeo., verfügt über direkte Erfahrung in der Region Tonopah und hat unter anderem die von Albemarle Corp. betriebene Mine Silver Peak und das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge von ioneer Ltd. besichtigt sowie im Auftrag von American Lithium Corp. eine Ressourcenschätzung und den dazugehörigen technischen Bericht für das Lithiumprojekt TLC angefertigt.

Im Zuge der ersten 4 Bohrphasen (bekannt gegeben am 17. Januar 2022, 18. Mai 2022, 31. März 2023 und 13. Juli 2023) konnte Cruz in allen 14 Bohrlöchern auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen, 4.938 Acres großen "Solar Lithium Project" in Nevada Lithium entdecken. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Lithiumprojekt TLC von American Lithium Corp. (LI, AMLIF).

Wie auf der Website von American Lithium Corp. zu lesen ist, "veröffentlichte American Lithium Corp. im Februar 2025 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die die enthaltenen Lithiumressourcen auf dem Projekt TLC deutlich erhöhte. Diese MRE wurde im Rahmen der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) durchgeführt und im Abbauplan, der Teil der ersten am 1. Februar 2023 veröffentlichten PEA war, berücksichtigt. TLC enthält derzeit nachgewiesene Ressourcen im Umfang von 6,17 Mio. Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE), angedeutete Ressourcen im Umfang von 2,39 Mio. Tonnen LCE und vermutete Ressourcen im Umfang von 1,44 Mio. Tonnen LCE."(2) Das Management von Cruz kann die Ergebnisse von American Lithium Corp. jenseits der öffentlich verfügbaren Informationen nicht verifizieren.

Wichtige Bedingungen der Joint-Venture-Vereinbarung:

Diese verbindliche schriftliche Vereinbarung (die "Vereinbarung") legt die wesentlichen Bedingungen eines vertraglichen Joint Ventures (das "Joint Venture") zwischen Adelayde Exploration Inc. ("Adelayde"), Sienna Resources Inc. ("Sienna") und Cruz Battery Metals Corp. ("Cruz" und zusammen mit Adelayde und Sienna die "Parteien") fest, wobei jede Partei zugestimmt hat, sich an den Kosten, Ausgaben, Verbindlichkeiten und Vorteilen der gemeinsamen Exploration und Erschließung der Mineral-Claims, die Potenzial für die Auffindung von Lithium haben, zu beteiligen.

- Anfängliche Beiträge und Gewinnbeteiligung: Die Parteien behalten über ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen den Rechtstitel an ihren jeweiligen Mineral-Claims, die das in Anhang A dargelegte Projekt umfassen, erklären sich jedoch bereit, diesen Rechtstitel zugunsten des Joint Ventures zu halten, wobei die Parteien bis zur Beendigung oder zum Austritt aus dem Joint Venture gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung ein Drittel der wirtschaftlichen Beteiligung an jedem Mineral-Claim halten.

- Die Parteien verpflichten sich, zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam für die Förderung der Exploration und Erschließung des Projekts einzusetzen. Wenn sich die Parteien einstimmig auf Explorations- und Erschließungsprogramme einigen, trägt jede Partei ein Drittel der Kosten und hat Anspruch auf ein Drittel der Gewinne. Ebenso haftet jede Partei für ein Drittel der Verbindlichkeiten des Projekts.

- Die Parteien haben jeweils das Recht, ihre Beteiligung an dem Joint Venture mit einer Frist von 30 Tagen durch schriftliche Mitteilung an die jeweiligen anderen Parteien zu beenden oder auszutreten, woraufhin die austretende Partei ab diesem Zeitpunkt keinen Anspruch mehr auf die Vorteile, Kosten, Aufwendungen oder Verbindlichkeiten des Joint Ventures hat. Nach Ablauf der Kündigungsfrist gelten die in Anhang A aufgeführten Mineral-Claims der austretenden Partei als aus dem Joint Venture entfernt.

- Endgültige Vereinbarung. Nach der Gründung des Joint Ventures durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung können die Parteien beschließen, die Bedingungen des Joint Ventures weiterzuentwickeln und zu dokumentieren, indem sie eine endgültige Vereinbarung abschließen und das Joint Venture durch eine Zweckgesellschaft (die "JV-Gesellschaft") strukturieren und die Eigentumsrechte an den Mineral-Claims auf die JV-Gesellschaft übertragen (sei es in Form einer einstimmigen Gesellschaftervereinbarung, einer Kommanditgesellschaftsvereinbarung, Joint-Venture-Vereinbarung, Miteigentumsvereinbarung oder einer anderen Form einer Vereinbarung) (die "Rahmenvereinbarung"; zusammen mit den Beitragsvereinbarungen die "endgültigen Vereinbarungen"). Die endgültigen Vereinbarungen enthalten die in dieser Vereinbarung zusammengefassten Bedingungen sowie sonstige Zusicherungen, Gewährleistungen, Bedingungen, Verpflichtungen, Entschädigungen und sonstige Bedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind und nicht im Widerspruch zu dieser Vereinbarung stehen.

Die vollständige Joint-Venture-Vereinbarung können Sie hier einsehen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Bain hat den technischen Bericht von American Lithium Corp. nicht unabhängig verifiziert.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz verfügt derzeit über mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Batteriemetalle in den USA. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große "Solar Lithium Project", das 240 Acres große "Clayton Valley Lithium Brine Project" und das 580 Acres große "Central Clayton Valley Lithium Brine Project". Cruz verfügt über das 124 Acres große "Idaho Cobalt Belt Project" in Idaho und das "Sterling South Gold/Copper Project" in Ontario (Kanada). Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

