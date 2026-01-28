DJ MÄRKTE ASIEN/Technologie-Rally und Kursrutsch in Jakarta

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen haben sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte gezeigt. Getrieben wurden die Aufschläge vom Technologiesektor, der günstigen US-Vorlagen folgte. Daher verbuchten die technologielastigen Börsen in Südkorea, Hongkong und Taiwan besonders kräftige Aufschläge. Der HSI in Hongkong kletterte im späten Geschäft um 2,4 Prozent, der Kospi in Seoul erklomm ein weiteres Rekordhoch und zog um 1,7 Prozent an und der Taiex in Taipeh stieg um 1,5 Prozent. Anleger verteilten Vorschusslorbeeren im Hinblick auf die anstehenden US-Geschäftsberichte von Technologieschwergewichten im Rahmen des KI-Booms.

Außerhalb des Technologiesektors herrschte etwas Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Eine Zinssenkung gilt als nahezu ausgeschlossen, aber die Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zum Ende seiner Amtszeit könnten ohne die sonst übliche politische Zurückhaltung über die Bühne gehen.

In Südkorea waren neben Halbleiterwerten auch Batterietitel gesucht. Vor allem bei Herstellern von knappen RAM-Speichern ging es aufwärts - SK Hynix zogen um weitere 5,1 Prozent an. Auch Rüstungspapiere waren gesucht, Hanwha Aerospace legten um 4,7 Prozent zu - getrieben von starke Vorgaben bei RTX (Raytheon). SK Innovation gaben dagegen um 3 Prozent ab - wegen der Aufgabe des Batterie-Gemeinschaftsunternehmens mit Ford fielen hohe Verluste an.

Der Nikkei-225 schloss unverändert bei 53.359 Punkten und erholte sich damit klar von den Tagestiefs. Gleichwohl verhinderte ein zum Dollar gestiegener Yen eine noch deutlichere Erholung. Der Yen handelte in der Nähe seiner jüngsten Dreimonatshochs - befeuert von der Aussicht auf eine gemeinsame Intervention Japans und der USA. Automobil- und Pharmawerte bremsten den Index, Technologietitel waren eher gefragt. Softbank führt Gespräche über eine weitere Investition von bis zu 30 Milliarden US-Dollar in OpenAI, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Der Kurs zog um 3,7 Prozent an.

In China hinkte der Shanghai-Composite mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent dem HSI in Hongkong hinterher, der von Technologiewerten getrieben wurde. Der Index brach aus seiner mehrmonatigen Seitwärtsbewegung nach oben aus. Stützend wirkten Berichte aus dem Finanzministerium über die Bereitschaft zu Steuererleichterung zur Förderung des Wachstums. Allein vergangenes Jahr hätten diese schon über 400 Milliarden Dollar betragen.

Einen Kursrutsch von 7,3 Prozent erlitt die Börse in Indonesien, allerdings nach einem sehr starken Aufwärtstrend mit fast 50 Prozent Plus seit April vergangenen Jahres. Für den Ausverkauf sorgte Indexbetreiber MSCI, denn der denkt über eine Rückstufung der Börse in Jakarta nach. Dies machte Indonesien nicht mehr investierbar für Fonds, die nur in Schwellenländern aktiv sein dürfen.

In Indien spielte das Freinhandelsabkommen mit der EU keine Rolle an den Börsen. Dieses sei zu langfristig, so dass ein konkreter Einfluss auf Quartalsgewinne börsennotierter Unternehmen noch nicht sichtbar sei, hieß es. Der Nifty-50-Index kletterte im späten Geschäft um 0,4 Prozent. Der S&P/ASX-200 in Australien schloss knapp behauptet. Angesichts der hartnäckigen Inflation und eines besseren Arbeitsmarktes scheint die Reserve Bank of Australia auf Kurs zu sein, den Leitzins in der nächsten Woche anzuheben, urteilte Volkswirt Kieran Davies von Coolabah Capital.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.933,90 -0,1% +1,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 53.358,71 +0,0% +5,1% 07:00 Kospi (Seoul) 5.170,81 +1,7% +22,7% 07:30 Shanghai-Comp. 4.151,24 +0,3% +4,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.785,70 +2,4% +4,4% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:20 % YTD EUR/USD 1,1992 -0,4 1,2042 1,1873 +1,1% EUR/JPY 183,04 -0,2 183,41 183,47 -0,6% EUR/GBP 0,8692 -0,1 0,8697 0,8675 -0,4% GBP/USD 1,3797 -0,4 1,3847 1,3687 +1,5% USD/JPY 152,63 0,2 152,30 154,52 -1,7% USD/KRW 1.425,65 -0,6 1.434,16 1.444,75 +0,1% USD/CNY 6,9714 0,1 6,9638 6,9895 -0,5% USD/CNH 6,9407 0,1 6,9334 6,9539 -0,4% USD/HKD 7,8008 0,0 7,7990 7,7994 +0,2% AUD/USD 0,7002 -0,1 0,7009 0,6918 +3,6% NZD/USD 0,6030 -0,2 0,6042 0,5968 +3,6% BTC/USD 89.059,10 -0,1 89.151,10 88.322,60 -0,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,59 62,39 +0,3% +0,20 +8,3% Brent/ICE 67,69 67,57 +0,2% +0,12 +10,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 5.271,99 5.176,95 +1,8% +95,04 +16,0% Silber 113,65 112,1765 +1,3% +1,48 +45,7% Platin 2.243,36 2.198,89 +2,0% +44,47 +23,9% Kupfer 5,97 5,86 +1,9% +0,11 +2,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

