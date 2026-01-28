APA ots news: Volksbanken-Verbund ist nationaler Partner des Eurovision Song Contest 2026

Wien (APA-ots) - Von 12. bis 16. Mai 2026 schaut die Welt nach Österreich, wenn in

Wien der 70. Eurovision Song Contest über die Bühne geht. Als nationaler Partner möchte der Volksbanken-Verbund das Image des österreichischen Wirtschaftsstandorts und damit die heimischen Unternehmen fördern. Mit Aktivitäten rund um den Mega-Event richtet sich die Bank verstärkt auch an eine junge Zielgruppe.

1967 fand der Eurovision Song Contest - damals noch "Grand Prix de la chanson" - erstmals in Wien statt. Fast 50 Jahre später durfte Österreich den Wettbewerb erneut ausrichten, nachdem der heimische Beitrag 2014 den Sieg errungen hatte. Elf Jahre später ist Österreich wieder Gastgeber des Eurovision Song Contest - einem der größten Musikevents der Welt.



Die Austragung bringt starke Impulse für die heimische Wirtschaft, zahlreiche lokale Unternehmen sind an der Umsetzung beteiligt. Zehntausende Besucher:innen stärken Tourismus, Gastronomie und Kulturbetriebe direkt, während die weltweite Berichterstattung Österreich zusätzlich als attraktiven Wirtschafts- und Kulturraum positioniert.



Der Volksbanken-Verbund, dessen Finanzierungen zu über 95 Prozent im Inland erfolgen, sieht in der Kooperation mit dem Eurovision Song Contest eine Chance, unternehmerische Dynamik im Land zu fördern und Betriebe in einer besonders investitionsintensiven Phase zu unterstützen. "Als Partner leisten wir einen Beitrag zur Umsetzung des Eurovision Song Contests 2026 und stärken damit Branchen, die wir als regionale Hausbank täglich begleiten und finanzieren. Im Sinne unserer volkswirtschaftlichen Verantwortung helfen wir mit, positive Impulse für die Zukunft Österreichs zu setzen", sagt Gerald Fleischmann, Sprecher des Volksbanken-Verbundes und Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.



Zwtl.: Wirtschaft rückt ins Rampenlicht



Im Zentrum der aktuellen Kampagne des Volksbanken-Verbundes stehen die Menschen in den Regionen. In der Rolle des nationalen Partners des Eurovision Song Contest 2026 betont die heimische Bank vor allem das Verbindende und will den Zusammenhalt im Land stärken. "Der Eurovision Song Contest steht für Vielfalt, Offenheit, Toleranz und Zusammenhalt - Werte, die wir als Volksbanken-Verbund teilen. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mehr bewegen können. Dieses Miteinander beginnt bei unseren jüngsten Kundinnen und Kunden. Rund um den Eurovision Song Contest sind daher Aktivitäten geplant, die sich besonders an die nächste Generation richten und unseren Gutes zieht Kreise-Anspruch erlebbar machen", so Sonja Schörgenhofer, Leiterin Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG.

Der Volksbanken-Verbund hat für seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest ein eigenes Konzept entwickelt und setzt dabei einen gezielten medialen und marketingstrategischen Schwerpunkt. Besonderes Augenmerk liegt auf Social Media: Mit exklusiven Insights und spannenden Behind-the-Scenes-Einblicken wird die Community hautnah am Event beteiligt.



Der Volksbanken-Verbund



Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

VOLKSBANK WIEN AG



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Mag. Miriam Daill

Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin Telefon: +43 1 40 137 - 0

E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0031 2026-01-28/09:40

