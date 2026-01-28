© Foto: Anders Wiklund/TT - picture alliance / TT NEWS AGENCYVolvo schlägt die Gewinnerwartungen, kürzt aber die Ausschüttung. Der Konzern sieht Stabilisierung, warnt jedoch vor geopolitischen Risiken und zähem US-Markt.Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im vierten Quartal einen geringeren Gewinnrückgang gemeldet als von Analysten erwartet. Gleichzeitig senkt der Konzern die Gesamtausschüttung für das Jahr stärker als prognostiziert. Das berichtete Reuters unter Berufung auf Unternehmensangaben und eine Umfrage von LSEG. Der operative Gewinn lag von Oktober bis Dezember bei 12,77 Milliarden schwedischen Kronen (rund 1,2 Milliarden Euro). Im Vorjahr hatte Volvo 14,04 Milliarden erreicht. Analysten hatten im Schnitt nur mit 11,49 …Den vollständigen Artikel lesen
