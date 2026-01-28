Healthcare war im vierten Quartal 2025 einer der Sektoren mit der besten Performance. Er wurde gestützt durch weitere Innovationen und die akkommodierende Politik der Fed, die M&A-Aktivitäten ankurbelte Es gab bemerkenswerte Arzneimittelzulassungen sowie erfolgreiche Markteinführungen, die die Unterstützung des US-Gesundheitssystems für neuartige Therapien unterstrichen. Auch die Gegenwinde bei der Aktienkursentwicklung nahmen ab, da die Unsicherheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld